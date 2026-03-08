Sport

Gigi Becali face un pas în spate la FCSB după venirea lui Mirel Rădoi! Anunțul patronului: „Tot numai el! O nouă eră”

Gigi Becali a făcut anunțul momentului despre venirea lui Mirel Rădoi la FCSB! Totul este rezolvat, patronul a decis să facă un pas în spate! Toate detaliile
Gabriel-Alexandru Ioniță
08.03.2026 | 22:49
Gigi Becali face un pas in spate la FCSB dupa venirea lui Mirel Radoi Anuntul patronului Tot numai el O noua era
Cum va lucra Mirel Rădoi la FCSB cu Gigi Becali. Foto: Sport Pictures
Gigi Becali a confirmat din nou numirea lui Mirel Rădoi în funcția de antrenor principal la FCSB, în locul lui Elias Charalambous. Cu această ocazie, omul de afaceri a explicat cum urmează să se desfășoare colaborarea cu finul său.

Gigi Becali a explicat cum l-a convins pe Mirel Rădoi să revină la FCSB: patronul face un pas în spate și îi dă mână liberă noului antrenor

Astfel, patronul campioanei României susține că a decis să îi dea mână liberă lui Rădoi vizavi de tot ce înseamnă partea sportivă la echipa roș-albastră. El urmează să fie ajutat în această chestiune de Mihai Stoica și de acel „birou de scouteri”, din care va face parte și Adrian Ilie.

„Da. Am vorbit doar la telefon și a zis că e vorba de ajutor, că vine, ajută, nu are rost să discutăm de bani, că nu vrea bani, vine să ajute, ajutorul nu e pe bani. El a zis, nu eu. Zice cineva Ia-mi, Doamne? Nu, Olăroiu nu a antrenat, a fost supervizor, el vine și antrenează, de marți vine la antrenament, în seara asta a cerut alea ale lor, parametrii.

Nu a impus nicio condiție. Aia știa. Tot, numai el. Am zis hai să vedem în astea trei luni, să vedem cum mă acomodez și eu. Mi-am dat seama că trebuie o cotitură, o nouă eră. Nu mai merge cu instinct.

MM deja a făcut biroul, vor pune monitorul, vor fi 4-5 oameni. El deja s-a înțeles cu MM. Da, o să fie și Adrian Ilie, să se înțeleagă ei, ei vor face tot”, a spus Gigi Becali în direct la Digi Sport. 

Suporterii FCSB-ului, în extaz vizavi de numirea lui Mirel Rădoi

Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, a prezentat pe larg cum se poziționează fanii față de această situație, cu ocazia unui dialog purtat cu jurnalistul FANATIK Gabi Safta pe canalul acestuia de YouTube, „Templul Sportului”: 

„Am confirmarea de la Rădoi. Sper ca mâine să vină si Adrian Ilie, mâine merge la discuție. Ei doi, alături de MM și staff-ul lui Rădoi să ducă echipa unde a fost până acum un an.

Mă bucur enorm. Cu siguranță, suporterii, după aceste veniri, se mai calmează si vor deveni iar optimiști. Sunt steliștii noștri. Pe grupurile noastre de suporteri este delir. Știam de Rădoi de ceva timp. Răspunsul a fost cel pe care-l speram eu. Am vorbit cu Mirel, mi-a spus ca acum începe treaba la Steaua (n.r. FCSB). Era singurul post pe care l-ar fi acceptat, de antrenor.

Vestiarul nu își mai permite să meargă cineva cu nasul pe sus. Cu Mirel nu e de joacă. Cine nu dă randament, banca. Cine nu mai poate, la revedere. Va avea parte de o atmosferă colosală la primul meci. 70-80 la sută din supărare s-a dus astăzi!

Ar merita stadion plin mereu. Va fi un antrenor fără telefon sau deciziile luate de alții”. 

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
