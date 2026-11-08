Sport

Gigi Becali, făcut praf în direct, chiar sub ochii lui Mihai Stoica: „Îmi crapă capul de tensiune!”

Cristian Măciucă
09.11.2026 | 00:23
Gigi Becali facut praf in direct chiar sub ochii lui Mihai Stoica Imi crapa capul de tensiune
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Gigi Becali, făcut praf în direct, chiar sub ochii lui Mihai Stoica: „Îmi crapă capul de tensiune!” FOTO: sportpictures.eu
Gigi Becali a fost ținta unui atac extrem de dur în direct la televizor, chiar în prezența lui Mihai Stoica! În mod surprinzător, președintele C.A. de a FCSB a încercat să-i ia apărarea patronului
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FCSB e din nou într-o situație complicată în SuperLiga și, după ce a pierdut cu Corvinul Hunedoara, scor 0-1, e în pericol să rateze iar play-off-ul. La finalul partidei, Gigi Becali s-a arătat nemulțumit de activitatea celor responsabili cu transferurile, iar declarațiile sale au provocat o reacție vehementă din partea lui Emil Grădinescu.

Emil Grădinescu a răbufnit la adresa lui Gigi Becali, chiar în fața lui Mihai Stoica

Prezent în studio la Prima Sport alături de Mihai Stoica, Emil Grădinescu nu s-a abținut și l-a criticat dur pe Gigi Becali, pentru imixtiunile de la echipă, dar și pentru felul în care contestă opiniile propriilor colaboratori. Comentatorul a intervenit peste moderatorul Dan Udrea în momentul în care se vorbea despre criticile lui Becali la adresa lui Mihai Stoica.

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Grădinescu s-a arătat revoltat de faptul că experiența lui Mihai Stoica este pusă constant sub semnul întrebării de patron și nu a înțeles cum Aymen Boutoutaou a fost schimbat cu Dennis Politic la pauza meciului FCSB – Corvinul 0-1. 

„Am vrut să intervin, până nu-mi crapă capul de tensiune și de revoltă. N-aș vrea să spun prea multe și să-l pun pe MM într-o situație delicată, dar vreau să-i aduc aminte lui MM că vede fotbal de vreo 40-50 de ani.

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Știe fotbal cum știu puțini oameni în țara asta, asta însemnând că are și cunoștințe despre jucători și despre jocul în sine. Iar părerile sale sunt contrate la foc automat de un… domn care nu are legătură cu sportul ăsta. Nu se poate să-l schimbi pe Boutoutaou. Lasă-l un pic, să aibă…”, a declarat Emil Grădinescu, la Prima Sport 1. 

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Mihai Stoica a intervenit și l-a apărat pe Gigi Becali

Criticile lui Emil Grădinescu au dat naștere unui dialog cu Mihai Stoica. Președintele C.A. de la FCSB se afla în studio în calitate de invitat și, în mod surprinzător, s-a poziționat de partea lui Gigi Becali. Mihai Stoica: „Da, Emil, dar stai puțin. Hai să nu spunem că nu are nicio legătură. Din 2004 suntem noi, este patronul echipei și el a adus jucătorii. Nu i-am adus eu, că nu pot, n-am cu ce. Unii i-au plăcut, alții nu. Este chestie de viziune. Vede în alt fel, dar cele mai bune rezultate ale unei echipe de fotbal românești după Revoluție au fost făcute de echipa lui Gigi Becali. Se întâmplă să fie crize la echipe. Dinamo a retrogradat, Rapid a dispărut. Gigi a ținut echipa 23 de ani la rând în cupele europene”.

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Emil Grădinescu: „Jos pălăria. Cu banii lui, a băgat banii lui, foarte bine, cu toate că nu a fost obligat de nimeni. Una peste alta, este absolut lăudabil. Dar să vii aseară și să spui că singurul jucător care are valoare este Drăguș… Asta vorbește despre felul în care vede el fotbalul”.

Mihai Stoica: „Eu nu spun că are Gigi dreptate, sau că am eu. Fiecare vede-n felul lui. De asta toată lumea știe fotbal, toată lumea poate să reproșeze, să dea sfaturi, chiar dacă unii nu au niciun fel de experiență în domeniu”.

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Emil Grădinescu: „Dar schimbarea lui Boutoutaou a adus întuneric în jocul echipei. Nu s-a mai construit nimic. Era omul în stare să dea niște pase, să lege, să facă ce trebuie acolo”.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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