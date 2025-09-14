Gigi Becali, fără milă pentru Lixandru, când l-a văzut accidentat: „Îmi arde mie de el acum?”

și nu a avut menajamente pentru jucătorii săi. Omul de afaceri s-a declarat total dezamăgit de remiza cu nou-promovata Csikszereda, 1-1, și nici nu a vrut să audă de accidentarea suferită de Mihai Lixandru.

ADVERTISEMENT

Campioana României, în derivă. FCSB tremură pentru calificarea în playoff după 1-1 cu Csikszereda

Jucătorii echipei din capitală au făcut un nou meci modest, iar acum obiectivul pare să fie calificarea în play-off-ul Superligii și nu titlul de campioană. FCSB a făcut un joc foarte slab la Miercurea Ciuc și pleacă acasă cu un singur punct.

. Latifundiarul din Pipera l-a luat la rost pe Juri Cisotti, mijlocașul italian care, de câteva săptămâni bune, nu mai aduce creativitatea pe care o etala în stagiunea precedentă.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali nici nu a vrut să audă de accidentarea lui Lixandru. „Ăsta e riscul meseriei”

În plus, omul de afaceri a spus și câteva cuvinte despre accidentarea suferită de Mihai Lixandru, în timp ce la Digi Sport rulau imagini cu mijlocașul având o pungă mare de gheață la gleznă, însă omul de afaceri a dat de înțeles că îi pasă mult prea puțin, fiind supărat pe jocul modest arătat de echipa sa în duelul cu nou-promovata Csikszereda.

„(n.r. Despre Cisotti) Nu mai este același, dacă nu mai este, ia să încerc eu, să intre Politic să-l văd eu, nu să-mi spuneți voi. Nu îmi arde acum de Lixandru mie, riscul lui, este fotbalist, puțină gheață, dacă avea probleme nu mai venea la interviu. Îmi arde mie de Lixandru? Ăsta e riscul meseriei lui, de aici câștigă.

ADVERTISEMENT

Ăștia sunt, cu ăștia defilăm, să vină iarna, să mai schimbăm 3-4 și să îi lăsăm în afara listei ca să învețe fotbal”, a declarat Gigi Becali, finanțatorul clubului FCSB, la , la doar câteva minute după meciul de la Miercurea Ciuc.