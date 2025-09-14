Sport

Gigi Becali, fără milă pentru Lixandru, când l-a văzut accidentat: „Îmi arde mie de el acum?”

Gigi Becali tună și fulgeră după remiza de la Miercurea Ciuc. Patronul de la FCSB i-a luat tare pe jucătorii săi. „Ăștia sunt, cu ăștia defilăm”.
Alex Bodnariu
15.09.2025 | 00:31
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a intrat în direct după meciul de la Miercurea Ciuc și nu a avut menajamente pentru jucătorii săi. Omul de afaceri s-a declarat total dezamăgit de remiza cu nou-promovata Csikszereda, 1-1, și nici nu a vrut să audă de accidentarea suferită de Mihai Lixandru.

Campioana României, în derivă. FCSB tremură pentru calificarea în playoff după 1-1 cu Csikszereda

Jucătorii echipei din capitală au făcut un nou meci modest, iar acum obiectivul pare să fie calificarea în play-off-ul Superligii și nu titlul de campioană. FCSB a făcut un joc foarte slab la Miercurea Ciuc și pleacă acasă cu un singur punct.

Gigi Becali a vorbit despre partida cu Csikszereda și a declarat că, în opinia sa, sezonul este unul ratat. Latifundiarul din Pipera l-a luat la rost pe Juri Cisotti, mijlocașul italian care, de câteva săptămâni bune, nu mai aduce creativitatea pe care o etala în stagiunea precedentă.

Gigi Becali nici nu a vrut să audă de accidentarea lui Lixandru. „Ăsta e riscul meseriei”

În plus, omul de afaceri a spus și câteva cuvinte despre accidentarea suferită de Mihai Lixandru, în timp ce la Digi Sport rulau imagini cu mijlocașul având o pungă mare de gheață la gleznă, însă omul de afaceri a dat de înțeles că îi pasă mult prea puțin, fiind supărat pe jocul modest arătat de echipa sa în duelul cu nou-promovata Csikszereda.

„(n.r. Despre Cisotti) Nu mai este același, dacă nu mai este, ia să încerc eu, să intre Politic să-l văd eu, nu să-mi spuneți voi. Nu îmi arde acum de Lixandru mie, riscul lui, este fotbalist, puțină gheață, dacă avea probleme nu mai venea la interviu. Îmi arde mie de Lixandru? Ăsta e riscul meseriei lui, de aici câștigă.

Ăștia sunt, cu ăștia defilăm, să vină iarna, să mai schimbăm 3-4 și să îi lăsăm în afara listei ca să învețe fotbal”, a declarat Gigi Becali, finanțatorul clubului FCSB, la Digi Sport, la doar câteva minute după meciul de la Miercurea Ciuc.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
