Gigi Becali, favorit surpriză după FCSB – Aberdeen 3-0: “A fost numărul 1 şi nu se vede! El a câştigat meciul şi cu el începe echipa”

și s-a calificat în grupa Europa League, sub privirile p după o bună bucată de timp. Latifundiarul a urmărit meciul live și și-a descoperit noul favorit de la echipă pentru meciurile europene.

Gigi Becali și-a găsit favoritul în linia de mijloc: „Lixandru o să fie peste Șut”

Gigi Becali a avut cuvinte de laudă pentru echipa sa, după victoria categorică în fața scoțienilor. Victorie care i-a adus campioanei României calificarea în grupa principal, dar

„Lixandru a fost numărul 1. Îmi spunea Meme (n.r. – Mihai Stoica) ‘Băi, Gigi, ce mă bucur’ – noi făcusem echipa – ‘Vezi că și Lixandru e 100%’. În ultima zi mi-a zis Meme. Și l-am întrebat ‘Lixandru 100%? Și atunci ce mai discutăm, nu știi că e favoritul meu? Lixandru joacă!’. Și am spus ceva și mai spun și acum: o să fie peste Șut, începe să-l întreacă pe Șut. Ajungem mai repede la poartă cu el. E mai iute. Joacă mai în viteză. Așa mi se pare”, a precizat Gigi Becali.

Horia Ivanovici a scos în evidență faptul că FCSB a arătat mai bine cu doi închizători, în sistem 4-2-3-1, decât atunci când a încercat să evolueze în 4-3-3, cu doi „interi” la mijlocul terenului. Iar Șut și Lixandru par să se plieze perfect pe modului cu doi defensivi.

„Aștia doi sunt. Normal, Chiricheș era peste ei, amândoi. Dar anul ăsta, Chiricheș e cu două viteze în minus. La mine, dacă nu joci în viteză, n-ai ce căuta la FCSB”, a decretat patronul FCSB

David Miculescu, noul favorit al lui Gigi Becali pentru Europa: „E numărul 1 și nu se vede”

Însă fotbalistul care l-a impresionat cel mai tare pe Gigi Becali la returul cu Aberdeen a fost David Miculescu. Aripa dreaptă din formația lui a obținut penalty-ul de la primul gol, concomitent cu eliminarea unui adversar.

„Numărul 1 a fost aseară – și care e tot timpul numărul 1 și nu se vede – David Miculescu. În campionat, îl țin (n.r. – pe banca de rezerve). El e de meciuri europene, nu de campionat. Puternic, câștigă dueluri. Aseară, el ne-a câștigat meciul. A scos 11 metri și ‘roșu’. Punct!

Și dacă stai bine să te uiți, uită-te și la Crețu. La el s-a luat primul ‘galben’ – ăla de a luat ‘roșu’ – și a dat și pasă de gol la al doilea gol. Dar cel cu care trebuie să înceapă echipa este David Miculescu”, a explicat Gigi Becali.

„Nu, este Tănase!”, l-a contrazis Marius Șumudică, aflat de asemenea într-o intervenție telefonică la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici. „Tănase și Olaru au jucat foarte bine ieri”.

„Tănase leagă jocul. Așa este, au jucat bine. Olaru, n-ai văzut că nu-l mai schimb? A cerut el. Și dacă greșește, greșește… Dar aleargă foarte mult pe teren și se întâlnește cu mingea. Nu-l mai schimb acum”, a concluzionat patronul de la FCSB.