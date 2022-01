Dinamo îi dă fiori lui Gigi Becali! De ce rivala de moarte a devenit o obsesie pentru finanțatorul de la FCSB

Dinamo este într-o situație critică înainte de „Eternul derby” cu FCSB. Echipa lui Flavius Stoican se află pe locul 15 în Liga 1, cu 12 puncte, la 11 lungimi de salvarea directă. Înaintea confruntării din Ștefan cel Mare, între câini și rivala de moarte este o diferență enormă.

Vicecampioana României este pe locul 2 în Liga 1, cu 48 de puncte, 36 mai multe decât Dinamo, pe care, în partida tur, a spulberat-o cu

Gigi Becali se teme să nu ajungă ca Dinamo. Vorbește non-stop de situația critică a rivalei lui FCSB

Prin urmare, dinamoviștii nu ar trebui să îi facă zile fripte lui Gigi Becali. Finanțatorul roș-albaștrilor este conștient de valoarea net superioară a fotbaliștilor săi, dar altul este motivul pentru care este obsedat de marea rivală.

ADVERTISEMENT

Latifundiarul din Pipera pomenește numele rivalei în aproape orice intervenție a sa, pe care o dă exemplu de așa nu. Roș-albii sunt în insolvență pentru a doua oară în istoria de 73 de ani, iar situația este mai gravă ca niciodată.

Dinamo este foarte aproape să înregistreze o contra performanță istorică. „Câinii roșii” ar putea retrograda în premieră în Liga 2 la finalul acestui sezon. În cazul în care se întâmplă acest lucru, FCSB, echipa lui Gigi Becali va rămâne singura din fotbalul românesc care a jucat doar la nivelul primului eșalon.

ADVERTISEMENT

Finanțatorul roș-albaștrilor se teme ca echipa sa să nu ajungă precum Dinamo

Ultima răbufnire a patronului vicecampioanei a avut loc după ultimul meci oficial din 2021, când FCSB a înregistrat doar o remiză albă la Sf. Gheorghe, cu Sepsi, deși, .

„După ce am văzut aseară, am avut sentimentul, nu am mai trăit niciodată acest sentiment. Eu dacă nu pot să fac faţă în cupele europene mă las de fotbal. Eu nu vreau să bag banii familiei în cupele europene, că nu sunt idiot. Luaţi voi, mă, banii şi jucaţi-vă. Nu, că nu sunt idiot şi nici arab. Cum să dai banii tăi la nişte jucători care bagă mingea în poartă?

ADVERTISEMENT

Şi pentru că nu sunt cretin, faptul că ne-a dominat Sepsi, înseamnă că în cupele europene nu pot să fac faţă şi nu pot să fac bani. Nu mă las de fotbal, dar va fi un altfel de strategie. Eu bani nu mai risc deloc. Nu vreau să ajung ca Dinamo.



Cum să te baţi în Europa dacă te bate Sepsi? Pe noi Sepsi ne-a bătut aseară, nu am făcut egal, că trebuia să fie 2-3 la 0. Nu vreau să mă cert cu Budescu. Clar nu o să mai joace la noi. Dar este un salariu mare. Vreau să restrâng.

ADVERTISEMENT

Am luat banii pe Man şi Moruţan, mai pot să trăiesc doi ani. Dar, la revedere, eu bani de la mine din buzunar nu mai bag. Vând tot, tot ce e de vânzare vând imediat”, a spus Gigi Becali la , după Sepsi – FCSB 0-0.

Gigi Becali a jucat la Dinamo în copilărie

În ciuda fricii de a nu ajunge ca rivala de moarte a celor de la FCSB, Gigi Becali a fost dinamovist când era copil. Ba, mai mult, , lucru dezvăluit chiar de el.

ADVERTISEMENT

„Eu am jucat fotbal la Dinamo în tinerețe. Eram aproape de stadion și am fost trei, patru luni acolo. M-am antrenat acolo. Era antrenor Dima. Nu am fost niciodată un suporter înfocat, n-am avut microbul fotbalului. Dar așa a făcut viața, să ajung în fotbal. Am intrat și apoi am vrut să devin numărul 1, că eu vreau sa fiu mereu capul, nu coada”, declara Becali, în 2018.

Coregrafia de la meciul cu Manchester City, coșmar pentru Becali

Nu doar situația financiară în care a ajuns clubul din Ștefan cel Mare îi dă fiori lui Gigi Becali. Patronul vicecampioanei are și acum coșmaruri din cauza din play-off-ul UEFA Champions League.

„Dinamo e simbol și trebuie să fie preluată de un dinamovist. Nu te joci cu Dinamo. Are mii șii mii de suporteri și nu e corect față de ei. Chiar dacă mă ciondănesc cu Dinamo, eu respect echipa. N-are nimeni coregrafie ca Dinamo. Eu mă iau de fani, dar mă oftic, mă atac când văd coregrafiile.

Mor de oftică și fac haz de necaz. Merită respect suporterii pentru coregrafiile pe care le fac. Totuși, ce au făcut la meciul cu City, coregrafia cu ‘Doar Dinamo București’ a fost hoție”, spune Gigi Becali în urmă cu patru ani.