Gigi Becali, anunţ triumfător: “ Le-am tăiat aripile imediat: 3 puncte, victorie de 1,5 milioane de euro!” Ce schimbare voia să facă în timpul meciului

FCSB a spălat rușinea ultimelor meciuri din Superliga și a obținut o victorie extrem de importantă în Europa League, 1-0, pe terenul celor de la Go Ahead Eagles. Patronul clubului, Gigi Becali, a intrat în direct și a analizat în detaliu prestația jucătorilor săi.

“Olaru începe să îşi revină!”

Darius Olaru, căpitanul celor de la FCSB, a făcut un meci bun în Olanda. Mijlocașul nu a contribuit decisiv, însă a fost implicat în dueluri atât pe faza ofensivă, cât și în apărare. Gigi Becali e de părere că fotbalistul său, încet-încet, arată jocul pe care îl practica în sezonul precedent, atunci când era văzut drept cel mai important om din echipă.

„De Olaru nu pot să spun că a fost nici foarte bine, pentru că foarte bine înseamnă gol sau pasă de gol, dar începe să își revină. Nu a mai pierdut mingi și a câștigat dueluri cum o făcea înainte. Nu mai pierde mingi. Nu mai dă pase aiurea la adversar sau în out.

Eu nu vorbesc despre echipa națională, că nu mă interesează să vorbesc. Eu nu mă bag să zică lumea că mă bag la echipa națională”, a precizat patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, după victoria campioanei României, 1-0, în Europa League, pe terenul celor de la Go Ahead Eagles.

“Miculescu este al meu, dar îl aleg pe Man!”

Mircea Lucescu, selecționerul naționalei seniori a României, a dat de înțeles la FANATIK SUPERLIGA Gigi Becali e de părere însă că, din punct de vedere calitativ, fotbalistul de la PSV este mai bun. Totuși, omul de afaceri spune că ultimele evoluții ale fostului său jucător au lăsat mult de dorit.

„Nu mă pricep eu la fotbal… Toată echipa a jucat bine. Dai 1-0 și la revedere. A dat goluri Miculescu. Pe Man îl aleg eu. Miculescu e al meu, dar nu pot să te mint. Îl aleg pe Man. E fotbalist de clasă. Acum văd că nu prea mai joacă. Ultimul meci a fost praf. Ai văzut că îl laud.

Eu, în meciul cu Cipru, îl schimbam în minutul 20. El și-a bătut joc de fotbal. Păi ce faci? El e clasă. Nu poți să compari totuși. Eu cred că Man e cel mai tare jucător de la echipa națională, dar dacă joacă iar cum a făcut-o cu Cipru… la revedere. Ca și calitate, e fotbalist de mare clasă”, a declarat patronul de la FCSB la FANATIK SUPERLIGA.

“Am vrut să îl scot pe Baba! Dar am zis că suntem praf la mijloc”

Unul dintre remarcații meciului câștigat de FCSB în Olanda a fost Baba Alhassan. Mijlocașul a adus multă siguranță în linia mediană și a câștigat numeroase dueluri. Gigi Becali a planificat să îl scoată la pauză, în vederea duelului cu Oțelul din Superliga, însă a decis să îl păstreze pe teren, întrucât a făcut o partidă extrem de solidă.

„Baba a fost bun. Uite cum a fost treaba la schimbare, când am vorbit cu MM. Noi am discutat să scoatem unul dintre mijlocașii care va începe cu Otelul. Normal, trebuia să îl scot pe Baba. Eu cu el voiam să joc. I-am zis lui MM să iasă Malcom. MM a zis că ar trebui să odihnim pe Baba pentru meciul cu Oțelul, dar dacă îl scoatem suntem praf la mijloc. Asta este.

Dacă ne-a dat Dumnezeu 1-0, am zis hai să câștigăm meciul. Baba trebuia să iasă. L-am scos pe Edjouma la 1-0. Nici noi nu credeam că o să câștigăm. Dacă tot ne-a dat Dumnezeu 1-0, hai să câștigăm. L-am lăsat pe Baba pe teren”, a fost explicație omului de afaceri la FANATIK SUPERLIGA.

“Le-am tăiat aripile imediat! Bîrligea şi Tănase sunt jucătorii principali”

, pe care speră să o vadă și în următoarele partide. Gigi Becali crede că echipa sa poate să treacă peste pasa proastă prin care se află deja de câteva săptămâni bune, iar încet vor veni tot mai multe rezultate pozitive. Patronul a recunoscut că MM Stoica i-a transmis că sunt șanse mici ca formația lui să câștige, întrucât vedetele Daniel Bîrligea și Florin Tănase au început partida pe banca de rezerve.

„Le-am tăiat aripile. Echipa pe care am făcut‑o… MM mi-a zis că doar printr‑o minune îi batem. Eu minune am vrut. Bîrligea și Tănase sunt jucătorii noștri de bază. Eu i‑am ținut pe bancă. Pe Radunović și Crețu nu îi aveam. Pe Șut nu îl aveam. La asta s‑a referit MM.

A zis că e minune dacă batem. Absențe de marcă. Nu am jucat cu Bîrligea și Tănase. De‑aia l‑am luat pe Alibec. A jucat. Mi‑a plăcut foarte mult. Este acel Alibec pe care l‑am luat. Pe cuvânt. A alergat. I‑a spart. O să vedem acum cu Young Boys”, a precizat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Patronul FCSB anunţă cu cine se luptă la play-off: “Asta e lupta noastră!”

Patronul de la FCSB a analizat lupta la titlu în Superliga României, iar Gigi Becali a dat de înțeles că, momentan, obiectivul echipei este intrarea în play-off. Latifundiarul din Pipera a spus și ce rezultat își dorește în derbyul Universitatea Craiova – Dinamo, de vineri seara.

„Normal că țin cu Dinamo, dar aș vedea un egal. Nu e vorba de asta. Noi, la ora asta, nu ne luptăm cu Craiova. Lupta noastră e poate și cu Dinamo, dar noi ne luptăm cu Farul, FC Argeș, Slobozia, Dinamo Botoșani. Asta este. Și CFR. Asta e lupta noastră. Pe noi ne interesează play-offul. Asta e lupta noastră. Sunt 30 de puncte ușor de jos în play-off. Noi vrem să ajungem în play-off. La ora asta, aș vrea un egal”, a explicat Gigi Becali, finanțatorul de la FCSB, la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali a făcut calculele pentru calificare

A trecut doar o rundă din noul sezon de Europa League, însă Gigi Becali, patronul campioanei României, e sigur că echipa sa va obține, pentru al doilea an consecutiv, calificarea în primăvara europeană. Roș-albaștrii stau deja extrem de bine în ierarhie, dar urmează meciuri de foc.

„Ce inteligență artificială? Trei puncte! Alea spun că ne calificăm. Ce statistici? Ce minciuni?! Ce inteligență îți trebuie să spui că te califici după victoria asta!? Dacă ești pe locul 9? Aia înseamnă. Nu e rău, dar eu vreau, după al doilea meci, să fiu pe locul 6. După al treilea, tot pe acolo, iar la final să fim, măcar, pe locul 8. Nu mă pricep eu la fotbal…”, a declarat Gigi Becali, în direct, la FANATIK SUPERLIGA.

Pe lângă punctele pe care FCSB le-a obținut în Europa League, victoria a venit la pachet cu Gigi Becali a vorbit despre detaliile financiare, iar banii de la UEFA îl motivează și mai mult pe latifundiarul din Pipera.

„Trei puncte! Vine banu’! 500 de mii luate! Banu’ cu banu’! Juma’ de milion scurt luat de Gigi Becali. Astea 3 puncte valorează și alte milioane. Cu astea 3 puncte urci mai sus și iei alți bani. Eu, în context, analizez. Astea 3 puncte înseamnă, la final, minimum un milion. Le-am tăiat aripile imediat. Datorită acestor puncte vom fi clasați mai sus. O victorie de un milion și jumătate e”, au fost cuvintele lui Gigi Becali.