Cum ajunge FCSB în play-off. Gigi Becali a făcut calculele în direct după FCSB – Otelul 1-0

FCSB a câștigat cu Oțelul în și speră în continuare să recupereze distanța de puncte până la play-off. Gigi Becali a făcut toate calculele despre meciurile următoare și a spus ce se va întâmpla cu echipa lui.

Patru fotbaliști ai FCSB vor fi titulari în România – Austria. Reacția lui Gigi Becali: “Fac rugăciuni”

Gigi Becali, cunoscut pentru lipsa sa de interes față de echipa națională, a avut o reacție total diferită când a aflat cine sunt jucătorii de la FCSB pe care Mircea Lucescu se va baza la acțiunea din luna octombrie.

„Târnovanu 99% titular, Mihai Popescu o să joace, Tănase va fi titular cu Austria. O să fie și Bîrligea și Miculescu!”, a precizat moderatorul Horia Ivanovici în direct la FANATIK SUPERLIGA.

„Bun, atunci mă interesează echipa națională. Băi, dacă nu am 3 nu mă interesează. O să fac rugăciuni pentru Lucescu, gata!”, a fost reacția lui Gigi Becali când a aflat numele jucătorilor săi care vor juca la echipa națională.

De ce nu a jucat Mihai Popescu in FCSB – Oțelul: „Nu mă interesează că-l bagă Lucescu titular”

Mihai Popescu, intrat în dizgrațiile patronului de la FCSB, nu a jucat în victoria cu 1-0 contra Oțelului. Gigi Becali a explicat de ce fundașul central, care face parte din lotul național, nu a bifat niciun minut în etapa a 11-a.

„Păi ce să facă, să se aplece în jos la centrare? Să îi fie frică de minge când vine. Nu mai pot eu de Lucescu, ce să fac eu… Îl respect pe Lucescu, dar mai aproape e maieul meu decât cămașa. Mă interesează pe mine echipa națională? Deloc!

Dacă vine mingea în el și se apleacă că îi e frică că îl găurește glonțul. Aveam încă 3 puncte acum… Trebuie să știe să joace și să nu facă tâmpenii. Treaba lui ce face, echipa națională…”, a pus latifundiarul din Pipera.

Gigi Becali a prefațat derby-ul FCSB – Universitatea Craiova. “Daca îi batem, suntem în play-off”

După jocul de acasă din etapa a 2-a din Europa League cu Young Boys, FCSB va juca în etapa următoare din campionat tot pe teren propriu contra liderului Universitatea Craiova. Gigi Becali a spus ce crede despre duelul contra oltenilor.

„Acum să vedem puterea. Craiova e echipă puternică, nu te joci cu ea. Are și strateg, Mirel e strateg de război, de fotbal. Dar, el fiind foarte strateg, să nu facă o greșeală. Din dorința de a fi prea strateg poate face o fisură în strategie, atât. În rest, ce a făcut Mirel nu ai ce să zici. Noi dacă câștigăm, nu mai am teamă de play-off. Dacă câștigăm, nu îmi mai e teama de nimeni, venim pe cai mari”, a spus Gigi Becali despre meciul cu Universitatea Craiova.

Transferul lui Louis Munteanu la FCSB. Gigi Becali: “Ii dau 4,5 milioane euro”

Gigi Becali nu renunță la transferul lui Louis Munteanu. pentru a începe negocierile pentru eventuala mutare a atacantului în iarnă.

„Să îl sun pe Tati să îi spun la mulți ani. Să îi dau un cadou la iarnă. Îi dau pe Louis 4,5 milioane de euro. Să vedem, poate fac cu tati o înțelegere de acum. Trebuie să îl ajut dacă are nevoie. Nu ai voie să faci asta, ori e transfer, ori nu e”, a mai spus Gigi Becali în direct.

Gigi Becali pune banii pe masă pentru Louis Munteanu

Cum arată echipa tip a FCSB pe care o vede Gigi Becali ca ar lua campionatul în SuperLiga

„Aștept să vină Cercel, ca să pot să joc cu David Miculescu în dreapta, Cisotti stânga, Bîrligea centru și Olaru în spate. Cisotti stânga, David Miculescu dreapta, Olaru număr 10, Bîrligea atacant, Tănase și Șut.

Tănase este singurul nostru jucător care urcă cu mingea la picior. O mai face Malcom, care când urcă se încurcă la pasa finală, se împiedică. Tănase urcă cu mingea, se face că da, driblează 3 adversari dintr-un foc”, a spus Gigi Becali.

Analiza lui Gigi Becali după FCSB – Oțelul 1-0. “Olaru a muncit mult!”

„Olaru aseară a demonstrat că începe să devină Olaru. Dacă va deveni Olaru… aseară a muncit mult de tot. Dacă își revină, eu cu Olaru și Tănase… vai de capul meu! Sunt prea buni amândoi, au calitate, dar trebuie să îl am pe Șut să stea acolo!

Baba poate să te nenorocească. A făcut 2 greșeli puteau fi 2 goluri. Tu ești negru la față, te faci galben… Doamne frească-ne. Poți să faci galben părul, tatuaje, dacă ești vedetă. Neymar, Yamal… dar tu încă nu ai devenit fotbalist, ce e asta. Poți să faci dacă ești vedetă, că sunt geniali, au imaginație. Dacă nu ai acolo un închizător bun, degeaba, ești praf”, a mai spus Gigi Becali în direct.

Gigi Becali șocat de Baba Alhassan

Gigi Becali, dat pe spate de Stoian: “Dau lovitura cu el! E fotbalist”

„L-am văzut pe Stoian, care e fotbalist. Cu el, cred că dau lovitura. Are 18 ani, are viteză, tupeu mare, fizic de atacant. El trebuie mai mult curaj, e copil. Dar are tupeu, a dat mingea pe lângă portar. Nu mi-a convenit că a ratat, dar mi-a convenit că are tupeu.

La 18 ani să dai mingea pe lângă portar, îți dai seama ce a avut el în cap, fracțiune de secundă. Înseamnă că el vede, și faptul că a scăpat, se uită, ridică capul, trece de fundași, se debarasează de ei dintr-o mișcare. Să te miști așa la înălțimea lui și la 18 ani…

A venit aici, s-a tuns, are bun simț. Se vede pe fața lui că nu e vagabond. Se debarasează foarte ușor de adversar. Eu o să îl bag, îl băgam dacă aveam puncte”, a spus patronul FCSB.

Gigi Becali a calculat în direct la Fanatik SuperLiga cum se califică FCSB în play-off-ul SuperLigii

„Oțelul este echipă cu calitate, care pasează. E bine că am luat 3 puncte. Etapa asta s-au mai pierdut puncte. Eu acum trebuie să fac socoteala la astea care sunt în fața mea. Slobozia sa ieși, dar mai trebuie să scoatem una. CFR va reveni și trebuie să scoatem două din play-off. Una este Slobozia, să vedem a doua cine e.

Slobozia în 3-4 etape nu mai este acolo. Noi trebuie să vedem ce facem cu UTA, cu Farul, tot ce este în fața noastră. Încet, încet să fim acolo la 2-3 puncte. După să câștigăm 3-4 etape să fim în play-off și după vedem noi, la revedere. Victorie foarte importantă pentru că am văzut că nu a mai căzut echipa în repriza a doua!”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.