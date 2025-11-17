Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali, fermecat de golul lui Bîrligea din Bosnia – România 3-1: “Luam imediat 10 milioane”. Ce a spus despre celebrarea în „stil Radu Petrescu”

Gigi Becali a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Daniel Bîrligea, marcatorul singurului gol al României la Zenica, în fața Bosniei. Ce a spus despre faptul că vârful a celebrat golul în „stil Radu Petrescu”.
Răzvan Scarlat
17.11.2025 | 11:45
Gigi Becali este încântat de golul lui Daniel Bîrligea cu Bosnia. Sursa foto: colaj FANATIK
Daniel Bîrligea a reușit un gol de mare atacant în Bosnia – România, scor 3-1. În minutul 17, Valentin Mihăilă i-a pasat excelent în fața porții, iar atacantul a înscris cu o “scăriță” care l-a lăsat spectator pe Nikola Vasilj. Ulterior, s-a bătut până la epuizare cu defensiva gazdelor și a fost unul dintre cei mai buni “tricolori”.

Ce a spus Gigi Becali despre jocul lui Daniel Bîrligea din meciul Bosnia – România

Totuși, în minutul 65, Daniel Bîrligea a fost înlocuit cu Denis Drăguș, care după 120 de secunde a fost eliminat de pe teren, după o intrare de K1 asupra unui adversar. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali s-a arătat fermecat de reușita atacantului său, dar și de prestația pe care a avut-o cât timp s-a aflat pe teren. Patronul FCSB-ului este ferm convins că dacă Bîrligea mai marca un gol, a doua zi l-ar fi vândut cu o sumă imensă.

Bîrligea a demonstrat prin golul pe care l-a dat, ‘scăriță’ cu piciorul stâng, care nu e al lui. Nu e piciorul lui bun. El s-a zbătut săracul, dar ce să faci? Dacă mai dădea un gol, luam bani pe el imediat. Luam 10 milioane pe el.

(n.r. Despre bucuria de la gol) A fost glumă la golul marcat. A zis că nu mai face în viața lui. Dar să facă dacă vrea, 10 mii de acum încolo. Care e treaba? E frumos cum a făcut cu Bosnia.

Dacă nu avea personalitate, nu era fotbalist. El, mai mult, pe personalitate și putere joacă fotbal. Asta e bărbăție, să te bați. Nu să dai cu cotul, îți rup urechea, îți pun piedică… Asta e mișelie”, a spus Gigi Becali.

Gigi Becali nu l-a iertat de amendă pe Bîrligea. Mesaj ferm și pentru ceilalți jucători

În continuare, Gigi Becali a declarat că nu l-a iertat pe Daniel Bîrligea după eliminarea și gesturile făcute în partida cu FC Hermannstadt. L-a amendat cu 20.000 de euro, o sumă imensă pentru România. Latifundiarul din Pipera a anunțat, cu această ocazie, că nu va mai tolera actele de indisciplină, indiferent de numele jucătorului.

Amenda e data și gata, punct. Cum să-l iert? I-am dat 20 mii amendă, 10 mii este la fiecare de acum încolo. I-am dat 20 de mii pentru că a lăsat echipa în zece, a fost o altă situație. Și dacă va comenta ce? La mine nu există comentarii. Când le-am dat trei milioane de euro primă, am comentat ceva?

Când le dau bani și nu au niciun fel de grijă, cum toate problemele le rezolv, așa am pretenții de respect. Când zic eu ceva, să fie literă de lege. La mine nu există tra-la-la și tri-li-li. Când Becali zice, toată lumea trebuie să facă. Faci ce spune Becali și punct”, a mai spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Amintim că în partida cu FC Hermannstadt, Daniel Bîrligea a primit două cartonașe galbene în doar trei minute de la Radu Petrescu, pentru proteste. După ce a marcat cu Bosnia, atacantul s-a bucurat ridicând brațul deasupra capului, ridiculizând clipa în care a fost eliminat în partida de la Sibiu. Gigi Becali și Mihai Stoica au anunțat, deja, că nu vor mai tolera astfel de gesturi.

Gigi Becali, fermecat de Daniel Bîrligea după golul atacantului cu Bosnia

