Gigi Becali, fermecat de Mihai Pintilii după FCU Craiova – FCSB 0-2: “Mă uit acum la meciuri ca la teatru! Vreau să rămână”

Perioada de interimat a lui l-a încântat pe Gigi Becali, care este mulţumit de faptul că FCSB joacă exact ceea ce îşi dorea. Patronul “roş-albaştrilor” a reacţionat imediat după victoria din Bănie, .

Cum l-a convins Mihai Pintilii pe Gigi Becali: “Am închis jocul, nu le-am dat nicio şansă”

“Vom face totul conform regulamentelor. Dacă regulamentul ne permite, Pintilii rămâne. Dacă a putut Croitoru, facem şi noi. De ce să nu putem? Îl vreau pe Pinitilii dacă permite regulamentul.

ADVERTISEMENT

Cu Rapid nu le-am dat nicio şansă. Nici Craiova nu a avut nicio şansă. A avut doar după am condus noi. Posesia trebuie s-o aibă. La 2-0 trebuia să aibă mai multă posesie.

Aici e vorba de şmecherie. De ce să am nevoie de al treilea gol? Să mai ajungă mingea şi la Târnovanu ca să se încâlzească. Dacă e 2-0 nu vreau 3-0.

ADVERTISEMENT

Eu nu vorbesc cu dacă, doar când e certitudine. De ce mă întrebaţi de Reghecampf dacă eu fac conform regulamentului cu Pintilii? Îmi place că am câştigat două meciuri şi m-am uitat la ele ca la teatru. 1-0, 2-0, teatru. Asta vreau eu. Am închis jocul, nu le-am dat nicio şansă”, a spus Gigi Becali la emisiunea Fotbal Club de la .

Ce l-a nemulţumit pe Gigi Becali la jocul lui Billel Omrani

Titular în FCU Craiova – FCSB 0-2, Billel Omrani a fost schimbat, în minutul 56, cu David Miculescu. La finalul meciului din Bănie, Gigi Becali s-a arătat mai încântat de jucătorul adus de la UTA Arad.

ADVERTISEMENT

“Omrani e valoros, dar mi s-a părut mai bun Miculescu atacant. Mi-a plăcut că nu pierde mingea, mi-au plăcut ideile de joc, pasele pe care le-a dat. Pasele lui au fost niște pase de fotbalist. Foarte stabil mental, fără emoții, fără teamă, calm, a pasat în spate, exact ce trebuie să facă un fotbalist.

Omrani a pierdut toate mingile. Asta nu înseamnă că mi-am pierdut încrederea în el. Pe Olaru îl felicit pentru cum a jucat. În Dawa am avut mereu încredere, dar m-a mai supărat. Nu are el tehnică, dar are agresivitate. Mai greşeşte, dar mai dă şi un gol”, a explicat Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali surprinde după derby-ul din Bănie: “FCU Craiova e echipă de locul 4-5-6”

Chiar dacă a ajuns pe penultimul loc în SuperLiga, FCU Craiova l-a convins pe Gigi Becali. Patronul “roş-albaştrilor” susţine că formaţia din Bănie poate ajunge pe loc de play-off dacă va îndrepta o problemă din defensivă.

ADVERTISEMENT

“Echipa Craiovei este valoroasă, nu fac complimente aiurea. Nu va retrograda niciodată. Au o hibă, dar nu mă bag eu la echipa altora. Dacă va rezolva acea hibă, o să vedeţi. Probleme la fundaşii centrali. Cred că au nevoie de un atacant mare, cum era Compagno. FCU Craiova e echipă de locul 4-5-6. E posibil s-o vedem şi în play-off, dar să corecteze greşeala”, a conchis Gigi Becali.

Gigi Becali laudă decizia lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova

Înaintea meciului Rapid – Universitatea Craiova 2-2, Mirel Rădoi i-a exclus din lot pe Andrei Ivan, Jovan Markovic, Sergiu Hanca și Ionuț Vînă. La finalul derby-ului din Giuleşti, , carea fost pe placul lui Gigi Becali.

“Mie mi-a plăcut foarte mult cum a vorbit Rădoi. Dacă va avea rezultate în următoarele meciuri va avea el câştig de cauză. Dacă nu va câştiga, Rotaru o să spună că vrea să ia bani pe Ivan, pe Markovic. Cum ar fi să scoată Pintilii acum pe Coman, pe Tavi Popescu? Dacă are rezultate nu mă bag. Dacă nu are rezultate, eu vreau să iau bani pe jucători”.