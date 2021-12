Gigi Becali dă din casă. Cine a decis ca Florinel Coman să joace în derby-ul FCSB – Rapid: „Așa a fost înțelegerea mea”

Florinel Coman s-a accidentat pe 23 august, în meciul remizat de FCSB, pe Arena Națională, cu Sepsi, 1-1, în etapa a 6-a a Ligii 1, iar revenirea s-a petrecut pe același stadion, în , câștigat de „roș-albaștri” cu 3-1.

Înțelegere între Gigi Becali și Toni Petrea pentru ca Florinel Coman să joace 15-20 de minute

Gigi Becali a precizat și cine a luat decizia ca „perla” echipei să evolueze în ultimele 24 de minute ale meciului cu formația antrenată de Mihai Iosif. „Așa a fost înțelegerea mea cu Petrea și cu staff-ul, că el trebuie să înceapă să intre câte 15-20 de minute, ca să își revină.

Unui jucător care a stat atât de mult timp îi este greu. Deci trebuia să intre. Asta a fost înțelegerea mea cu Petrea, pe cuvânt.

L-am întrebat: ‘ce crezi tu? Poate să joace cu Mediaș?’. A zis că nu poate să intre cu Mediaș. Am întrebat: ‘când poate?’. Păi poate să joace cu Rapid. ‘Bine, domnule!’ Și așa a făcut.

Cât timp la final e 3-1, înseamnă că totul a fost făcut perfect, schimbările și chiar și un aut, totul”, a explicat Gigi Becali, conform .

Florinel Coman speră să ia titlul cu FCSB în vara anului 2022

„Acesta a fost cel mai greu moment, am suferit o intervenție chirurgicală. Nu am ritm, am făcut opt antrenamente, trebuie să fac o pregătire. Nu sunt un puști, pot să joc într-un derby. Trebuie să aștept pregătirea de iarnă și să dau drumul la treabă.

CFR e o echipă stabilă, o echipă matură. Noi suntem copii, clubul nostru are pe cine să vândă, ei n-am văzut să vândă ceva. Sperăm să luăm campionatul, asta ne lipsește”, .

Florinel Coman a fost operat la Londra, pe 7 septembrie

, în meciul pe care FCSB l-a remizat cu Sepsi, 1-1, pe Arena Națională. În repriza a doua, mai precis în minutul 70, Marius Ștefănescu a avut o intrare dură asupra lui Florinel Coman, lovindu-l peste picioare.

Într-o primă fază, jucătorul FCSB a fost scos la martinea terenului pentru a primi îngrijiri medicale, dar nu a mai putut continua partida, fiind înlocuit cu Ivan Mamut. Pentru acel fault, Ștefănescu a primit cartonaș galben.

Florinel Coman a fost operat la Londra, pe 7 septembrie, și a transmis un mesaj de pe patul de spital. „Mă simt excelent. Mă voi întoarce mai puternic decât m-ați văzut vreodată. Promit!”, .

Florinel Coman nu a jucat cu Gaz Metan din cauza terenului greu

„Perla” FCSB a revenit la antrenamentele echipei pe 28 octombrie, iar . Rezultatul a fost foarte bun, astfel că medicii au permis atacantului să facă antrenamente la intensitate maximă.

Jucătorul trebuia să revină într-un meci oficial cu Gaz Metan Mediaș, dar . „Starea terenului a fost un argument în luarea deciziei de a nu-l convoca pentru meciul de mâine, dar pentru partida următoare probabil că va face parte din lot.

El este refăcut, se antrenează normal, dar nu aș vrea să forțăm această revenire a lui”, a spus Toni Petrea pe 10 decembrie, la conferința de presă de dinaintea meciului de la Mediaș cu Gaz Metan.