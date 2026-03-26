Gigi Becali, furios pe Mircea Lucescu după înfrângerea României: “Bagă-l pe Baiaram! Patru schimbări trebuiau făcute la pauză cu turcii ăștia de 2 lei!”

a avut-o la partida cu Turcia, din barajul de calificare la Cupa Mondială, a fost una ce l-a enervat pe Gigi Becali, patronul de la FCSB, cel care a criticat în termeni duri modul în care tricolorii s-au prezentat la duelul de la Istanbul.

Gigi Becali a răbufnit după ce România a pierdut cu Turcia

Omul de afaceri e de părere că naționala Turciei era o echipă de bătut, însă prestația pe care elevii lui au avut-o a fost una foarte slabă și dezamăgitoare. Nici modul în care au fost gestionate schimbările de către antrenorul tricolorilor nu a fost ideal, în concepția lui Gigi Becali, cel care ar fi dorit să vadă 4 jucători înlocuiți de la pauză.

„Părerea mea că Turcia nu e o echipă foarte mare, fabuloasă, nu am văzut destabilizări din alea, un-doi prin careu. Știi care e treaba? Prea slabi noi, din cale afară. Toată echipa. Putem spune că Bancu a jucat mai bine, poate Drăgușin cât de cât. Slab, praf, toată echipa! Că domne stai să vezi, spunea Naum că e un egal cât o victorie, spunea la pauză. Fotbalul nu e așa că stau așa, mă apăr, poate stau și dau un gol. Dacă e mingea numai la 1, nu poate să fie fotbal, aia e țurca. Trebuia să-i facem praf dacă eram și noi cât de cât. Eu nu vorbeam de Mircea Lucescu, nu mă băgam, da mă dar acum vezi că Man e praf, Mihăilă e praf, bă, schimbă-i, mă, la pauză. Nu am cum să câștig meciul așa.

Bagă-l pe Baiaram ăla, e fotbalist, bagă-l pe Tănase, bagă-l pe Stanciu, 4 schimbări la pauză. Baiaram, Stanciu, Tănase și Miculescu, 4 schimbări la pauză. Ianis Hagi oricât ar fi de slab eu niciodată nu o spun de el. E nașul meu, nu pot. Gică e foarte sensibil când e vorba de copil. Mai bine-mi văd de treaba mea. Tac, nu zic nimic. Nu că de Ianis, ca să nu-l supăr pe Gică. Toată echipa praf. Nu poți să spui de Bîrligea că nu a jucat bine, bine e când dă gol, pasă de gol, el a fost fundaș azi. Toți au fost fundași. Am întâlnit o echipă a Turciei slabi. Nu mă gândeam că sunt așa slabi”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Ce spune Gigi Becali de evoluția lui Daniel Bîrligea

Gigi Becali a fost întrebat despre cum a evoluat atacantul de la FCSB, Daniel Bîrligea, cel care a fost titular și a evoluat aproape toată partida de la Istanbul. Latifundiarul din Pipera spune că nu poate să judece prestația fotbalistului său, asta pentru că a fost o tactică foarte defensivă și l-a obligat pe acesta să fie mai degrabă apărător și nu atacant.

„Dacă nu poți să faci 3 pase? Nicio notă lui Bîrligea, ca să-i dai notă trebuie să aibe omul o minge să vezi ce face cu ea. El nu a participat la examen, cum să primească notă? Că nu l-au lăsat ceilalți candidați. De ce ne-am apărat? Că nu am putut. Uite, văd Italia cu Irlanda, mai atacă și ei, mai atacă și ceilalți. Să fie mingea numai la ceilalți? La niște slabi fotbaliști, echipă turcească de 2 lei. Rațiu, ăla, îmi plăcea, ziceam că joacă la orice echipă din lume. Bă, pușcăria pușcăriilor. Poate și Dragomir, ăla, la mijlocul terenului a fost bun. Dacă era mijlocul praf trebuiau să ne dea șuturi pe poartă, au avut unul, atât.

O să vină Hagi și o să vezi echipă națională. O să vezi că o să facă. Lasă, bă, că nu avem noi jucători, dar avem ceva potențial să dăm 3 pase acolo. Să vezi ceva acolo, cât de cât. La Hagi nu există, cum zice el, eu joc fotbal, nu stau să mă apăr. Tu crezi că nu ar fi vrut să joace? Nu ai văzut că era 1-0 pentru ei și mingea tot la ei. Ai văzut că s-a mai mișcat puțin jocul când au intrat Tănase și Stanciu. Eu așa le făceam schimbările.”, a mai spus Gigi Becali.

Fotbalistul român pe care Gigi Becali îl vede lider

Gigi Becali a avut cuvinte de laudă pentru Denis Drăguș, atacantul care nu a putut evolua pentru România din cauza unei suspendări.

„Era frumos pentru Mircea Lucescu să aducă o calificare, cred că asta a și fost discuția. Bă, nu mă calific, e Turcia, asta e, dacă reușesc plec ca un erou. Dar nu are nevoie, e prea mare el. Când construiești un turn, de 49 de etaje, și nu mai faci, nu contează, nu mai zicea lumea nimic, spune că e de 50 de etaje, chiar dacă ai făcut 49. De exemplu, cel mai scump a fost Man, de 11 milioane, el trebuie să coste măcar 30-40 de milioane de euro. Cum să fie unul lider atunci? Fotbalist, care e fotbalist, care-mi place mie cel mai mult e Drăguș. Forță, viteză, execuție. Ăla ar putea să fie, dar ca și valoare e cel mai bun din echipa României. E fotbalist de clasă, se vede când pune el piciorul. Eu spun din instinct, cum îl văd când primește mingea, cum accelerează, cum execută. Nu că puteam să-i scoatem, puteam să-i batem 2-3 la 0 la ei acasă. Hagi o să reconstruiască, o să vezi, dar tot cu jucătorii ăștia. O să joace Hagi vreodată cu 2 închizători? L-ai văzut vreodată? O să facă el ceva, cred”, a concluzionat Gigi Becali.