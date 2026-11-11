Gigi Becali, gata să-și asume o pierdere uriașă cu Boutoutaou: „Să-l vândă cu 500.000 de euro undeva!”

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Aymen Boutoutaou a fost adus ca un star la FCSB. Gigi Becali a plătit 1,3 milioane de euro în schimbul algerianului, iar toate costurile, incluzând cele contractuale, ar ajunge la aproximativ 3 milioane de euro în trei ani. Fiind nemulțumit de prestațiile sale, patronul roș-albaștrilor speră să scape de el chiar în această iarnă, pentru o sumă aproape de trei ori mai mică decât cea pentru care l-a achiziționat.

Gigi Becali i-a stabilit prețul lui Aymen Boutoutaou! 500.000 de euro după doar jumătate de an

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, s-a ocupat de transferuri, însă jucătorii pe care el i-a observat nu au fost și pe placul patronului. În special, cei care l-au dezamăgit pe Gigi Becali sunt Ofri Arad și Aymen Boutoutaou. Dacă israelianul nu a reușit să se impună deloc, Boutoutaou a făcut câteva meciuri impresionante, mai ales cel cu Rapid, însă nu a fost de ajuns pentru a intra la inima patronului, care i-a pus eticheta încă după primele jocuri.

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Deși tehnica sa este clar peste media SuperLigii, omul de afaceri este nemulțumit de lipsa forței a algerianului, care este deposedat foarte ușor în urma duelurilor corp la corp. Dacă și-ar duce la capăt contractul cu FCSB, Gigi Becali vrea să amortizeze cât mai tare această sumă, tocmai de aceea speră să-l vândă încă din această iarnă. Suma setată este aproape de 3 ori mai mică decât cea cu care l-a achiziționat, mai exact 500.000 de euro.

„MM nu va mai face transferuri. Mă întâlnesc cu Apostu și Mara, o să vedeți. O să vedeți voi dacă o să mă pricep la fotbal sau nu. Îmi era greu și mie. Am 69 de ani și stau să mă uit la filmulețe cu jucători. Asta este, sunt nevoit. Dacă nu mă ocup, cad în prăpastie. Am ajuns pe marginea prăpastiei. El acum este supărat. Îl sun, nu răspunde. O să-i spun: «Bă, Mihai, vorbește cu ăla, pe care l-ai adus, Boutoutaou. Ne-a costat până acum două milioane. Băi, să-l vândă cu 500.000 undeva, să pierd numai 1,2 milioane!».

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Voi vedeți fotbalul într-un fel. Voi îl vedeți ca tehnică, ca fantezie, ca spectatori. Eu îl văd ca proprietar. Dacă vreți să înțelegeți, bine. Dacă nu, e problema voastră. Eu văd că, dacă un jucător nu câștigă un duel și driblează până pierde mingea… Calități are, dar nu are poziționare. Când intri în duel, trebuie să te poziționezi ca să nu cazi. El, una-două, cade. Îi dai un umăr, cade. Dacă nu ai forță să rămâi în duel, gata, ești mort. De-aia zic că nu cred. Am tot încercat. Că face fantezie, aia face, dar degeaba. Nu știe să-și pună nici măcar corpul.

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MM mi-a zis: «Bă, patroane, calități are!». Am zis: «Bă, îl mai încercăm, nu e problemă!». Problema este că nu e timp, este situația clasamentului. Dacă tot te apuci să-l încerci, ajungi și mai rău. Dacă MM face pe supăratul, e problema lui. Eu nu sunt supărat pe el pentru greșeala lui. El a fost păcălit de ăia. Greșeala lui este că nu s-a uitat personal, a mers pe mâna lui Cernat și a lui Alin Stoica.

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Mi-a zis Nicolescu că l-a avut cu 600.000 și bonusuri și salariu de 15.000 pe lună. Păi cum, de la 15.000 la 50.000? Are mai mult, nu 50.000. Are 25.000, dar la fiecare an, la început, ia toți banii. În fiecare an ia câte 250.000. Eu îi tot spuneam lui MM: «Fă, mă, ce vrei, adu odată, nu mai contează!». Acum, ca să aud… Bine, el nu a făcut de capul lui, dar eu uitasem. Dacă era jucător bun, nu mai conta, dar să-i dai 500.000 salariu unui jucător ca el… Ne ducem toți și ne înecăm în Dunăre»”, a declarat Gigi Becali la

Mirel Rădoi i-a explicat lui Gigi Becali care este marele minus al lui Denis Drăguș

Un alt fotbalist pentru care Gigi Becali plătește o avere este Denis Drăguș. Internaționalul român a ajuns la FCSB liber de contract, însă a primit un salariu record pentru SuperLiga României, de 1 milion de euro pe an. Gigi Becali a dezvăluit că a vorbit cu Mirel Rădoi, care i-a explicat că

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„De Drăguș am vorbit cu Mirel, mi-a zis că are calități, viteză, tehnică, dar când are mingea vede numai poarta. Are această deprindere și e greu să schimbe asta. I-am zis şi lui Reghe! Să-i spună să schimbe deprinderea, să oprească antrenamentul și să-i atragă atenția. Nu-i mai cer părerea lui Rădoi la transferuri, că acum o să văd eu. Eu îi ceream să facă ei o selecție, ca să nu stau eu să mă uit la 10. Din 19 poate o să cumpăr 6, poate 10, ce să fac, să mă fac de râs?”, a mai explicat Gigi Becali pentru sursa citată.