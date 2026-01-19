Gigi Becali, gest de mare clasă pentru suporterii lui Dinamo arestați în Bulgaria: „Am dat bani și i-am scos!”

ADVERTISEMENT

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a dezvăluit un episod mai puțin cunoscut publicului. Patronul FCSB spune că, în trecut, a intervenit pentru a-i ajuta pe suporterii lui Dinamo care au fost arestați în Bulgaria după un meci internațional.

Cum i-a ajutat Gigi Becali pe suporterii lui Dinamo arestați în Bulgaria

De-a lungul ultimilor ani, suporterii echipelor de club din România au creat mai multe probleme în deplasările lor din Europa. Fanii lui Dinamo au fost implicați și în incidente grave, de natură penală. Mai mulți fani ai „câinilor” au fost arestați și închiși în Bulgaria, în urmă cu mai mulți ani.

În intervenția sa de la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a dezvăluit că personal a venit în ajutorul suporterilor dinamoviști care au avut probleme cu legea în țara vecină. În 2005, într-o deplasarea de la Sofia, mai mulți suporteri alb-roșii au fost reținuți de poliția bulgară. Erau acuzați la acea vreme că au vandalizat două benzinării dintr-o localitate din vecinătatea orașului.

„Ce pot ei (n.r. fanii lui Dinamo) să spună despre mine? Că eu când a fost vorba, când au fost arestați prin Grecia și Bulgaria, nu știu… în Grecia le-am pus avocați, în Bulgaria le-am pus avocați, am intervenit. Au intervenit la mine, șefii de galerii, așa, care erau arestați acolo, ce au făcut, eu nu știu. Și au apelat la mine. Dar știu că în Bulgaria am plătit avocați”, a spus Becali.

Gigi Becali: „Mă sunau părinții lor. Am plătit avocați”

că inclusiv părinții fanilor dinamoviști l-au sunat pentru a-l ruga să intervină. Gigi Becali nu a fost impasibil și a apelat la avocați și la unele cunoștințe pe care le avea în țara vecină.

„Dar în Bulgaria părinții la băieții ăia… mă sunau părinții lor. Am intervenit, am plătit avocați, am adus niște oameni acolo în Bulgaria care îi cunoșteam să se ocupe. S-au ocupat. Deci ei cu mine n-au ce… Eu nici nu i-am întărâtat niciodată. Eu dacă mă laud, eu mă laud cu caii mei și cu căruța mea”.

pe suporterii echipelor din România: „Pentru că, mă, Horia, știi de ce îi respect pe suporteri? Pentru că pe ploaie, pe vânt, pe cutare. Bă, ăia sunt. Când zic ei că Steaua suntem noi, Dinamo suntem noi, păi așa este. Pentru că ei sunt.

Pentru că dacă el… Cine suferă, ăla e. Ăla cine suferă, cine duce chinul, ăla este. Că Becali, dacă tu stai tu în pat, ești un FCSB. Cum să fii tu FCSB? Tu stai în pat, mă. Și adevărat că la mine e afacere. Dar și ei, la ei e suflet. Înțelegi?”, a mai spus Becali.

Patronul FCSB mai dezvăluie că, la acea vreme, i-a întrebat pe liderii de galerie și pe cei apropiați fanilor de ce nu au apelat la conducerea lui Dinamo. „Păi, le-am zis, de ce nu apelați, băi, la Badea sau la ăia care erau atunci. Mi-au zis ‘ce să facă, nea Gigi’. Și m-au sunat și fanii, știi părinții copiilor. Eu am intervenit atunci. Am plătit bani, avocați, alea, alea, i-am scos”, a mai declarat patronul FCSB la FANATIK SUPERLIGA.