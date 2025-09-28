Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali, gest uriaş pentru imigranţii care lucrează în Bucureşti: "Ei sunt amărâţi, au plecat de la familie să lucreze aici!"

Gigi Becali, patronul FCSB-ului, are milă față de imigranții din București și le dă bani mereu când vin la el
Mihai Alecu
28.09.2025 | 16:52
Gigi Becali gest urias pentru imigrantii care lucreaza in Bucuresti Ei sunt amarati au plecat de la familie sa lucreze aici
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali, despre imigranții din România

Recunoscut pentru gesturile frumoase pe care le face, mai ales în ajutorarea oamenilor mai puțin norocoși, Gigi Becali a povestit cum este urmărit de imigranții din București, asta după ce le-a dat bani.

Gigi Becali, gest impresionant pentru imigranții din București

Latifundiarul din Pipera rămâne la fel de inimos și cu trecerea timpului, asta după ce în trecut dădea bani oamenilor săraci care se strângeau „La Palat”, imagini devenite virale în mass-media din România. Acum, omul de afaceri petrece timp în Pipera, acolo unde construiește o biserică, iar după ce a anunțat la FANATIK SUPERLIGA că a dat bani mai multor imigranți, acum aceștia vin să-l viziteze des pentru a fi remunerați.

„Știi care e treaba? Pe mine nu mă interesează ce sunt ei. Când îi văd mă gândesc: ei sunt amărâţi, au plecat de la familie să lucreze aici, vai de mama lui. Câștigă și ei 30-40 de euro. Hai să-i dau și eu 200 de euro, se duce și el acasă, se bucură 5-6 oameni din familia lui. Ei vin după mine, că și-au dat vorbă între ei. Acum mă urmăresc și eu le dau. Ce contează la mine 500-600 de euro. Dacă eu iau 30 de milioane de euro într-un an numai din fotbal. Da, deloc nu mă pricep, am distrus echipa și i-am nenorocit și pe suporteri”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali, mesaj pentru rivalele din SuperLiga: „Să spună o echipă care a făcut performanțe mai mari”

Criticat pentru că FCSB nu are rezultate în ultimul timp și se află în SuperLiga pe locul 13, cu doar 7 puncte, Becali a ieșit la atac și a avut un mesaj clar pentru contestatari. Omul de afaceri se laudă cu performanțele pe care trupa sa le-a obținut de-a lungul timpului, la nivel sportiv, dar și cu rezultatele financiare foarte bune, care îi aduc anual 30 de milioane de euro profit, situații cu care rivalele din campionat nu se pot lăuda.

„Galeria să-și facă meseria, e treaba lor, nu mă bag la galerie. Ca să spui că eu nu mă pricep să-mi arate pe unul care a vândut un jucător cu mai mulți bani decât Becali. Spune-mi unul care a făcut asta de 20 de ani. Sau să spună o echipă care are mai mari performanțe ca FCSB. Să spună o echipă. Bine, mă, de când s-a născut FCSB, are de 10 ori mai mari performanțe față de Dinamo”, a declarat patronul FCSB-ului la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali, gest uriaş pentru imigranţii care lucrează în Bucureşti: “Ei sunt amărâţi, au plecat de la familie să lucreze aici!”

