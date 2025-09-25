Gigi Becali nu a fost impresionat de paradele lui Târnovanu cu Go Ahead Eagles: „Prea ușoare!”. Bîrligea își poate pierde locul de titular: ce a spus patronul FCSB

s-a declarat foarte mulțumit după acest rezultat și a transmis că victoria din Olanda urmează să îi aducă în conturi clubului roș-albastru o sumă de aproximativ 500.000 de euro.

Daniel Bîrligea, în pericol la FCSB! Gigi Becali a găsit alt atacant: „E posibil să fie mai bun decât el”

După victoria cu Go Ahead Eagles, patronul campioanei României a transmis și că îl vede într-o revenire de formă pe Denis Alibec, astfel încât acesta ar putea în viitorul apropiat să îl scoată din echipă pe titularul Daniel Bîrligea la anumite meciuri.

„E posibil ca Alibec să fie mai bun decât Bîrligea, să vedem . Thiam, la fel, la ce văd… Nu mai, Thiam nu va mai fi decât în stânga. (Bîrligea) Nu va mai fi niciodată în viața lui (n.r. în dreapta). Ăștia sunt, Alibec și Bîrligea, doi pe post”, a spus Becali la

Gigi Becali nu a fost impresionat de evoluția lui Ștefan Târnovanu: „A scos ce era de scos, nu a fost nicio minge periculoasă”

Cu toate că l-a declarat pe portar „omul meciului”, patronul de la FCSB a apreciat totuși că acesta nici nu a avut de apărat multe mingi foarte grele.

„Omul meciului să zicem Târnovanu. A scos ce era de scos, nu a scos ceva, 1 contra 1, a scos ce era de scos. Prea ușoare, nu a fost nimic, a fost una tot așa, nu a avut nicio minge periculoasă. A fost de scos. Toată echipa a jucat bine, mă bucură mult Alibec, nu știam…

Da, în Europa va juca el (n.r. Miculescu) Young Boys Berna, facem și noi 6 puncte, ce să facem? Trebuie să luăm meci cu meci, cel mai important cu Galați. Cisotti a alergat mult, Olaru a alergat mult, dar nu a avut realizări. Nu pot să zic un jucător.

Au avut o posesie din asta, nu au fost periculoși. Mie mi-a plăcut Thiam când a intrat”, a spus Gigi Becali, de asemenea în direct la Digi Sport.

Gigi Becali, în extaz după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1: „Așa a vrut Domnul, să iau și eu niște bănuți”

Mai mult, omul de afaceri a vorbit cu această ocazie și despre câștiguri financiare ulterioare în cazul în care echipa va reuși să treacă de această fază principală din Europa League, și în baza acestor puncte acumulate acum în Olanda.

„Sunt foarte mulțumit, nu mulțumit. Păi mai mult pe campionat, dar dacă așa a vrut Domnul să iau și eu niște bănuți. Vreo 500 de mii, dar pot să aducă mai mult. Și coeficient. L-am văzut pe Alibec că și-a revenit. (n.r. Despre schimbarea lui Alibec) Păi așa trebuia de la început, l-am scos ca să câștigăm meciul.

Kiki, era autostradă pe la el pe acolo. Edjouma așa a fost de la început, intră Tănase în locul unuia dintre mijlocașii centrali. (n.r. Despre cartonașele galbene încasate de jucătorii de la FCSB pentru proteste) Nu trebuia să facă treaba asta, tot le spunem, terminați, bă. Ca în România, ăștia nu țin cont”, a spus Gigi Becali la Digi Sport după