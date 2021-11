Gigi Becali, despre refuzul lui Hagi de a prelua naţionala României: “Dacă a zis că nu vrea, ce să-i faci?”. Pe cine vede selecționer. Exclusiv

Gheorghe Hagi s-a întâlnit cu Răzvan Burleanu pentru a negocia preluarea echipei naționale. “Regele” a refuzat oferta președintelui FRF, motivând că ar fi conflict de interese, în condițiile în care este acționar la Farul Constanța.

Această întâlnire a provocat . Ilie Dumitrescu şi Florin Prunea s-au certat în direct. Fostul portar al naţionalei s-a arătat deranjat de faptul că Dumitrescu a vorbit în numele “Generaţiei de Aur” despre subiectul preluării naţionalei.

Gigi Becali, despre refuzul lui Hagi de a prelua naţionala României: “Am zis că el e cel mai potrivit, dar nu vrea”

Patronul FCSB, Gigi Becali, a spus pentru FANATIK că lucrurile sunt foarte simple în ceea ce priveşte această controversă, spunând că nu îşi are sensul niciun scandal în condiţiile în care Gică Hagi a refuzat postul:

“Dacă Hagi a zis că nu vrea, ce să-i faci? Nu vreau să mă bag eu. Nu ştiu cine cu cine s-a certat. Dar în momentul în care Burleanu i-a oferit postul de selecţioner şi Gică a spus că nu vrea, ce mai e de discutat?

E foarte simplu. O să vină altcineva. O să fie Dan Petrescu. Eu am zis că Hagi e cel mai potrivit să fie selecţioner, dar nu vrea. Acum, eu cred că Dan Petrescu ar trebui să fie. Dar e treaba lor pe cine pun”, a spus Gigi Becali pentru FANATIK.

Refuzul lui Hagi a provocat un scandal în “Generaţia de Aur”: “Ilie, nu se face așa ceva, ce ai făcut tu în seara asta!”

la adresa lui Ilie Dumitrescu, fiind deranjat de faptul că “Mister” l-a lăudat pe Răzvan Burleanu pentru că a vrut să îl pună pe Hagi la prima reprezentativă:

“Tu erai altfel! Băiatul ăsta pe care tu îl lauzi, Burleanu… să nu mai vorbești în numele Generației de Aur! Ilie, tu care ești unul dintre noi, nu poți să spui că Răzvan Burleanu a făcut un pas. Nu știu ce interese ai tu, lasă-mă să vorbesc. Ilie, nu se face așa ceva, ce ai făcut tu în seara asta!

Niciun reprezentant al ‘Generației de Aur’ nu a făcut așa ceva! Nu mai vorbi în numele ‘Generației de Aur’! Vorbește în numele tău, nu în numele nostru! Să-ți fie rușine!”, a spus Prunea.

Ilie Dumitrescu: “Eu am avut ofertă de la Răzvan Burleanu, să-mi aleg orice funcție vreau, și am refuzat”

Ilie Dumitrescu i-a spus lui Prunea că nu are niciun interes şi că a refuzat să lucreze alături de Răzvan Burleanu, şeful de la Casa Fotbalului oferindu-i o funcţie la alegere:

„Florin, eu nu fac nimic pe interes! Eu nu sunt cumpărat, nu apăr interesele nimănui, eu spun ce s-a întâmplat astăzi. Florin, eu am spus că apreciez inițiativa de astăzi. Eu nu am niciun interes ascuns, Florin!

Dacă Burleanu apreciază munca de antrenor a lui Hagi… Eu n-am interes, eu peste cinci ani tot aici o să fiu. Ăsta e un dialog ieftin, nu vreau să intru. Eu am avut ofertă de la Răzvan Burleanu, să-mi aleg orice funcție vreau, și am refuzat. Am spus că fac parte din altă echipă”, a fost replica lui Dumitrescu.

Hagi a condus naţionala în urmă cu 20 de ani!

Gică Hagi a refuzat echipa naţională şi va rămâne în continuare antrenor principal la Farul Constanţa. “Regele” a antrenat România în urmă cu 20 de ani, însă a plecat de pe banca primei reprezentative după eşecul de la barajul CM, suferit în faţa Sloveniei.