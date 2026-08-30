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Gigi Becali i-a anunțat în direct plecarea lui Florin Tănase de la FCSB! Fanatik a aflat echipa: „Se transferă acolo”. Update exclusiv

Florin Tănase, exclus din lotul FCSB înainte de meciul cu UTA Arad din etapa a 7-a de SuperLiga, va pleca de la echipa lui Marius Baciu. Gigi Becali a confirmat acest lucru la FANATIK SUPERLIGA. Care e destinația.
Adrian Baciu, Cristi Coste
30.08.2026 | 13:32
Gigi Becali ia anuntat in direct plecarea lui Florin Tanase de la FCSB Fanatik a aflat echipa Se transfera acolo Update exclusiv
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Unde va ajunge Florin Tănase: Gigi Becali a anunțat plecarea căpitanului de la FCSB. Sursa foto: colaj Fanatik
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Mișcări de trupe importante la FCSB în ultimele ore: Florin Tănase (31 de ani) și veteranul Valentin Crețu (37 de ani) au fost excluși din lot înainte de meciul cu UTA Arad. Gigi Becali a confirmat faptul că fostul căpitan va pleca de la echipă. În direct la FANATIK SUPERLIGA, patronul roș-albaștrilor a anunțat destinația „decarului”.

UPDATE. Echipa din Cipru cu care va semna Florin Tănase

Din informațiile FANATIK, Florin Tănase va ajunge la campioana din Cipru, Omonia Nicosia. Clubul din „Insula Afroditei” joacă în acest sezon în grupa de Europa League. În play-off-ul celei de-a doua competiții inter-cluburi ca valoare de pe continent, Omonia a trecut de belgienii de la St. Truiden, cu 4-3 la general (0-1 și 4-2).

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Unde va pleca Florin Tănase. Gigi Becali a anunțat în direct destinația fostului căpitan de la FCSB

Tensiuni majore la FCSB, într-o perioadă în care jocul nu merge, iar rezultatele modeste se înmulțesc. FANATIK a oferit în exclusivitate, duminică, 30 august, informația conform căreia Florin Tănase și Vali Crețu au fost excluși din lot pentru duelul care va avea loc la Târgoviște, în etapa a 7-a din SuperLiga.

Intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali i-a anunțat în direct plecarea lui Florin Tănase de la FCSB. Patronul fostei campioane a explicat măsurile luate în ultimele ore în legătură cu Tănase și Crețu. „Tănase pleacă în Cipru. Am convenție cu el că pleacă atunci când vrea. Iar cu Crețu, pe motive de indisciplină”, a spus Becali.

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Conducătorul celor de la FCSB a subliniat că, în contractul cu Florin Tănase, este prevăzut clar faptul că acesta poate pleca în orice moment de la clubul roș-albastru. „Tănase a zis că are o echipă din Cipru. Pentru că așa e convenția, du-te tată, dacă e. Bine, și în contract are el această prevedere că poate pleca oricând”.

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Gigi Becali a confirmat și despărțirea de Vali Crețu: „La revedere și gata”

Tot la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a confirmat știrea apărută în exlusivitate pe site-ul nostru, duminică dimineața, referitoare la rezilierea contractului dintre club și veteranul Valentin Crețu. Patronul clubului a detaliat motivele despărțirii de fundașul dreapta. „(n.r. Crețu pleacă de la FCSB pe motive de indisciplină?) Păi, de ce credeți că i-am făcut contractul doar pe o jumătate de an?

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Eu i-am zis: ‘Bă, pentru că tu vociferezi!” Iar el: ‘Nu, nea Gigi, că sunt cuminte’. Apoi i-am zis: ‘Bă, tu și la antrenamente faci numai cutare, înjuri, strigi, urli’. Și s-a luat de străini. Păi, străinii ăia… Bă, omul ăla vine să mănânce o pâine într-o țară străină. Că e din Africa, de unde e, mânâncă o pâine”, a spus Becali.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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