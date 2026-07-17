Gigi Becali i-a anunțat plecarea de la FCSB chiar după victoria cu FC Argeș: „A semnat”. Transfer de 600.000 de euro

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La scurt timp după încheierea meciului FCSB – FC Argeș 2-0 din prima etapă a noului sezon de SuperLiga, Gigi Becali (68 de ani) a anunțat plecarea lui Mihai Lixandru (25 de ani) de la echipă. Patronul clubului roș-albastru a explicat că recent a fost informat de Mihai Stoica în legătură cu această chestiune.

Gigi Becali a anunțat plecarea lui Mihai Lixandru de la FCSB după victoria cu FC Argeș

Astfel, mutarea este deja rezolvată și urmează ca fosta campioană a României să primească suma de 600.000 de euro în schimbul fotbalistului. În schimb, Gigi Becali nu a putut oferi și detalii referitoare la destinația lui Lixandru. „Ce să facem și noi? Am bătut și noi, am luat trei puncte, am jucat cu 4 copii. Ce să facem? Suntem și noi mici. Fără emoții. Niciun mijlocaș central nu a fost apt azi. A fost ideea lui Baciu (n.r. să joace cu Radunovic acolo), foarte bună. Arad are o lovitură, o mică lovitură.

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Gnahore a zis că nu vrea să joace, că nu e pregătit. A venit nepregătit. Am fost de acord, am zis că ce rost are. Joao Paulo a fost la Campionatul Mondial. Lixandru a plecat deja, a făcut contractul. Habar nu am unde a plecat, ieri mi-a zis MM că a semnat contractul, 600.000 de euro. Dacă nu mai intra în vederile noastre…”, în direct la după

Ce jucători a criticat Gigi Becali după FCSB – FC Argeș 2-0

Finanțatorul echipei roș-albastre a avut câteva mențiuni de făcut vizavi de prestațiile avute în această partidă , Octavian Popescu și Florin Tănase: „(n.r. Despre Politic) Un fotbalist, dacă nu face faza defensivă, să facă măcar ceva în atac. Dacă nici acolo, nici acolo, ce să faci? (n.r. Dacă o să mai joace Politic de acum înainte) Probabil, cine știe, e posibil, dar nu prea mai cred. Deja vin ăștia trei jucători. Mai vine și francezul care a semnat azi, patru jucători deja. Mai este și David Miculescu. Cisotti eliberează și el în centru.

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O să jucăm cu Gnahore și Arad sau Joao Paulo. (n.r. Despre Octavian Popescu) Dacă a făcut 11 metri și pasă de gol, să zicem că mulțumit, dar nu foarte mulțumit. Trebuie să termine cu artificiile. Sunt mulțumit că a avut reușite. La mine nu trebuie să pierzi mingea ca să fiu mulțumit, cum face Cisotti. La Tănase e vorba de lejeritatea lui. A dat și câteva pase așa, din prima, unde nu era nevoie. Nu e ăsta Florin Tănase. Dar contează în Europa, acolo ne bazăm pe el”.