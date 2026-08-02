Sport

Gigi Becali i-a cerut capul lui Târnovanu! Marius Baciu reacționează și lasă în aer postul de titular: „Vom vedea”

Ștefan Târnovanu a fost găsit vinovat de Gigi Becali pentru umilința cu Auda, scor 3-7 la general, însă antrenorul Marius Baciu pare să mai aibă încredere în portar.
Flaviu Popa
02.08.2026 | 17:07
Gigi Becali ia cerut capul lui Tarnovanu Marius Baciu reactioneaza si lasa in aer postul de titular Vom vedea
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Fotbalistii ros-albastrii Juri Cisotti, Ștefan Târnovanu si Florin Lucian Tănase la startul meciului dintre FCSB si FK Auda, contand pentru Preliminariile Conference League, desfasurat pe Stadionul Steaua-Ghencea din Bucuresti, joi 23 iulie 2026.
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Cert e că patronul a cerut ca portarul să fie scos imediat din primul 11, iar titular să fie introdus tânărul Matei Popa. Pus în dificultate de această situație tensionată din vestiar, Marius Baciu a explicat cum va încerca să gestioneze conflictul.

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„S-a discutat mult de Târnovanu. Toată lumea a greșit, ultimul e el vinovat, corect. Toți puteam să facem mai mult. Problema noastră e că n-a fost VAR. E un portar care e sub contract cu noi, sperăm să-și revină cât mai repede. El a același nivel cu toți jucătorii.

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(n.r. va fi titular cu Farul?) Vom vedea ce se va întâmpla până mâine, mai avem două antrenamente. Important e să băgăm jucătorii valizi. Nu mă pot gândi acum la un prim 11”, și-a început discursul Marius Baciu. Așadar, fără să spună dacă îl va lăsa rezervă pe Târnovanu, sau nu, Marius Baciu s-a ferit să comenteze o eventuală plecare a portarului de la FCSB.

„Am discutat cu toți, am avut și cu Târnovanu o discuție. (n.r. Vrea să plece?) Nu e vorba de a pleca, astea sunt discuțiile noastre. Nu putem discuta de o situație, poate mâine e o decizie să nu apere, vom vedea”, a declarat Marius Baciu la conferința de presă premergătoare meciului cu Farul.

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Cotat la 3 milioane de euro de Transfermarkt, Ștefan Târnovanu pare că și-a pierdut și ultima șansă de a mai fi titular în poarta celor de la FCSB. Asta, după ce patronul Gigi Becali nu a mai rezistat după dubla cu Auda și a intervenit.

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Gigi Becali a fost extrem de supărat după eliminarea din Conference League

„Mă simt afectat. Am zis să nu mă bag. Au spus să i se dea încredere lui Târnovanu și am fost de acord. Dar să ne distrugi în halul ăsta?! Primul gol a fost al lui. Al doilea, tot al lui. A dat pase la adversar. Păi, Joao Paolo era cu spatele.

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Dacă nici la meciul ăsta nu ai bărbăție… Și Bîrligea a intrat cu lejeritate. Nu merge așa! Era o echipă prea slabă. Ne-au dat șapte goluri pentru că noi am fost slabi. Mai slabi decât slabii. Păi, ce să mai zic? Arbitrajul nu trebuie luat în calcul, nu trebuie să dăm vina. E adevărat că e altceva, dar fotbalul este un joc bărbătesc.

Și noi n-am avut decât un bărbat astăzi pe teren: Pădurariu, atât! Nu știu cum, nu pot să-mi dau seama. A fost singurul bărbat, în primul rând. Și în al doilea rând, așa cum am fost, cum n-am fost, nu poți să câștigi când ai un portar care joacă la echipa adversă”, a declarat Gigi Becali imediat după meci, evident supărat de eșec.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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