Gigi Becali i-a cerut lui Alexandru Tudor să sfințească Arena Națională! “Pe stadion se aflau multe duhuri necurate”

Alexandru Tudor, fostul mare arbitru român, este un personaj cu totul unic. După retragerea sa din arbitraj, acesta a ales să se distanțeze complet de lumea fotbalului, dar s-a apropiat tot mai mult de Gigi Becali.

Alexandru Tudor, schimbare radicală după retragere

Recent, Tudor a fost văzut alături de patronul celor de la FCSB pe Național Arena, . Apariția acestuia a fost surprinzătoare, purtând o ținută asemănătoare cu a unui călugăr. Cu toate acestea, Tudor a clarificat că nu are acest statut: „Sunt căsătorit și am un copil, nu am voie să mă călugăresc. Este tot ceea ce vă pot spune despre mine”.

Alexandru Tudor: ”Pe stadion se aflau multe duhuri necurate”

Tudor a relatat cum Gigi Becali i-a cerut să meargă pe Național Arena alături de doi călugări pentru a sfinți stadionul. Fostul arbitru a explicat că procedura nu a putut fi dusă la bun sfârșit, deoarece preoții au considerat că pe stadion se aflau duhuri necurate. El a declarat:

„A trebuit să merg împreună cu doi călugări care aveau misiunea de a sfinți marele stadion. Am făcut asta, am ieșit pe gazon alături de ei și am început sfințirea sfântului stadion.

Nu am putut finaliza sfințirea, pentru că, la un moment dat, călugării nu au mai putut continua binecuvântarea. Pur și simplu s-au oprit. Mi-au explicat mai târziu că pe stadion se aflau multe duhuri necurate și nu se puteau lupta cu toate”.

Alexandru Tudor îi sfătuiește pe părinți să nu își ducă copiii pe stadion

În plus, fostul arbitru le recomanda părinților să nu meargă pe stadion alături de copiii lor, deoarece atmosfera din timpul meciurilor poate fi dăunătoare. Alexandru Tudor a amintit și de un moment în care a fost nevoit să trimită un copil la Duhovnic după ce acesta a asistat la un meci pe stadion.

„Când se strâng la un loc peste 50.000 de oameni, cu poftele lor, cu ideile lor, cu duhurile lor, e ceva aparte. Lumea vede doar spectacolul, dar acolo se adună multă ură, cuvinte grele și intenții de nedescris. Stadionul devine astfel și un loc periculos, mai ales pentru cei care aleg să meargă acolo să se descarce de tot felul de lucruri.

Am observat recent o anume apatie sau teamă din partea unui copil al unui cunoscut de-al meu. Am vrut să-i spun ceva acestuia și când l-am apucat de umăr, s-a strâns, ca și cum aș fi vrut să-i fac un rău. I-am avertizat tatăl și i-am cerut să-l ducă la un duhovnic. A făcut-o, dar mai multe nu pot spune. Nu am acceptul tatălui. Însă am văzut destui copii în aceeași situație”, a precizat Alexandru Tudor conform .

. El poate fi văzut și auzit citind din cărțile sfinte. A devenit un om de încredere pentru Gigi Becali odată cu retragerea din arbitraj și apropierea de Biserică.