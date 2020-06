Gigi Becali i-a dat afară în direct: „De ce să îi mai ţin? Mai bine nu mă mai uit la fotbal. La revedere!”

Patronul vicecampioanei României nu mai crede deloc în șansele la titlu și se îndoiește de calitatea anumitor jucători.

Gigi Becali a avut „clienții” săi pe care i-a luat în colimator, printre care Adrian Petre, Florin Tănase și Andrei Miron.

Patronul FCSB-ului a anunțat că abia așteaptă ca Andrei Miron și Adi Petre să plece de la echipă.

Gigi Becali a dat afară jucători în direct după Astra Giurgiu – FCSB 3-2

Gigi Becali s-a enervat după o nouă înfrângere a FCSB-ului în campionat, de data aceasta cu Astra Giurgiu, 2-3. Patronul vicecampioanei României a fost dezlănțuit la adresa jucătorilor săi, pe care nu s-a ferit să-i critice aspru:

„Când ai 2-0 trebuie să joci fotbal, noi azi trebuia să batem 6-0. Fiecare a jucat aiurea, nu au avut dorință de fotbal. Dacă noi câștigam meciul ăsta eram cam siguri de cupele europene, așa nu suntem siguri de nimic.

Și dacă jucăm așa nu avem nicio șansă, ținem cont și că Astra nu a avut niciun chef de joc”.

„N-am avut apărare. Miron, săracul…îmi vine și să râd, vai de capul lui, săracul de el. Mingea nu ar fi ajuns niciodată la Astra, dacă el și Cristea nu greșeau și dădeau mingi la adversari.

Dacă cineva îl vede pe Man după meciul ăsta chiar crede că îl mai ia cineva. Nu-l mai ia nimeni pe domnul Man. E și vina antrenorului și a căpitanului de echipă. Dacă era CFR-ul în locul nostru bătea 22-0.

Bine că i-am făcut contract pe un an lui Miron, decât să văd fotbaliști ca el mai bine mă las de fotbal.

Am zis să intre Dumitru în locul lui Petre să lege mai mult, oricum și pe el avem un an plus doi ani, la revedere”, a spus Gigi Becali în direct la TV DigiSport.

„E vina mea că am uitat că Tănase e pe teren!”

„E vina mea că am uitat că Tănase e pe teren, că l-aș fi scos. E ceva de bărbăție…ce să aibă Tănase, încă e copil. Dumitru e bărbat, e fotbalist, îmi pare rău că nu a jucat de la început.

Nu am niciun regret că a plecat Alibec, el nu a plecat dar afară, eu am luat 1 milion pe el. El ca și caracter e super băiat, dar el la antrenamente e ca un copil care nu-i dă mă-sa țâță”, a continuat patronul FCSB-ului.

„Eu n-am nevoie de jucători ca el, la antrenamente să facă probleme și să nu aibă chef de nimic. Măcar atât să vreau, disciplină la antrenamente. Nici Vintilă nu mai știe ce să zică, e aerian.

Campionatul e obiectivul, vreau în cupele europene, acum ce să zic, mă mulțumesc și să luăm Cupa.

Oricum doi fundași centrali am nevoie, nu știu cine, poate Frăsinescu, oricum toți sunt mai buni decât ce avem noi. La ora asta continui cu Vintilă, dar nu rămâne indiferent de situație. El n-are autoritate, să vorbesc cu Meme să treacă el pe bancă”, a mai zis Gigi Becali.