Sport

Gigi Becali i-a dat bani unui jucător ca să plece de la FCSB! Anunț de ultim moment al patronului de la FCSB: „Da, a plecat liber”

Gigi Becali a confirmat despărțirea de încă un jucător de la FCSB: „I-am dat eu bani să plece”. Despre cine este vorba
Gabriel-Alexandru Ioniță
19.08.2025 | 13:57
Gigi Becali ia dat bani unui jucator ca sa plece de la FCSB Anunt de ultim moment al patronului de la FCSB Da a plecat liber
breaking news
Jucătorii de la FCSB la sărbătoarea de titlu. Foto: Sport Pictures

Jordan Gele nu mai este jucătorul celor de la FCSB, a anunțat chiar patronul Gigi Becali. Atacantul francez de origine congoleză în vârstă de 32 de ani a fost cedat liber de contract.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a anunțat plecarea lui Jordan Gele de la FCSB: „A plecat liber, i-am dat eu bani să plece”

El nu mai făcea oricum de ceva timp parte din planurile roș-albaștrilor, fiind scos în urmă cu ceva timp din loturile pentru Superliga și cupele europene. Iar acum inevitabilul s-a produs. Patronul campioanei României a transmis chiar că a făcut și un efort financiar pentru ca jucătorul să accepte această situație.

„Da, a plecat liber. I-am dat eu drumul liber și i-am mai dat eu bani să plece”, a spus Gigi Becali, potrivit digisport.ro.

ADVERTISEMENT

Gele și-a găsit deja o altă echipă. El a ajuns la un acord cu cei de la Al-Kharitiyath, formație din liga secundă din Qatar, după cum a informat FANATIK recent, și este așteptat să semneze contractul și să fie prezentat oficial. Acolo, urmează să aibă un salariu de aproximativ 220.000 de euro pe an.

Atacantul a marcat un singur gol în scurta perioadă petrecută de el la campioana României

Fostul fotbalist de la Unirea Slobozia, adus de FCSB abia la începutul acestui an, nu a fost luat nici în cantonamentul de vară din Olanda și astfel era de așteptat ca acest deznodământ să se producă în cele din urmă, după ce chiar Becali a vorbit în mai multe rânduri în mod public în ultimele săptămâni despre această chestiune.

ADVERTISEMENT
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care...
Digi24.ro
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta președintelui american

La FCSB, Gele a avut un salariu lunar de 10.000 de euro. În primă fază, în februarie, el a semnat un contract valabil doar pe șase luni, dar înțelegerea s-a prelungit automat pe încă un an la finalul sezonului trecut, în baza unei clauze existente în contractul inițial semnat de cele două părți.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Sunteți penibli". Laura Vicol a reacționat după ce a atras toate privirile la derby-ul Rapid - FCSB

Atacantul a fost transferat de campioana României în schimbul sumei de 300.000 de euro și a reușit să marcheze un singur gol pentru echipa roș-albastră, contra lui Dinamo, într-o victorie obținută de formația sa în februarie cu scorul de 2-1 pe Arena Națională. În plus, a mai semnat și o pasă decisivă, pe finalul play-off-ului, în deplasare cu U Cluj, de asemenea victorie pentru FCSB, scor 2-0.

În ultima perioadă, Jordan Gele a mai fost dorit și de alte câteva echipe din Superliga, ca de exemplu Dinamo sau UTA, dar iată că în cele din urmă a ales să plece în străinătate.

ADVERTISEMENT
2.80 este cota oferită de BETANO pentru pronosticul „2 solist” la meciul Aberdeen - FCSB
Daniel Opriţa, reacţie după ce a aflat că Steaua se bate cu UTA...
Fanatik
Daniel Opriţa, reacţie după ce a aflat că Steaua se bate cu UTA în Cupa României: “Mai greu de atât nu se putea!”
Patronul din SuperLiga care a reuşit surpriza etapei, discurs incredibil: “A fost norocul...
Fanatik
Patronul din SuperLiga care a reuşit surpriza etapei, discurs incredibil: “A fost norocul prea mare! Portarul nostru a fost de Real Madrid”
“Ce să facem, să-i omorâm?” Gigi Mustaţă, reacţie dură după ce FCSB a...
Fanatik
“Ce să facem, să-i omorâm?” Gigi Mustaţă, reacţie dură după ce FCSB a pierdut în prelungiri victoria cu Rapid
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
A cumpărat un apartament de la Mitică Dragomir și e revoltat de ce...
iamsport.ro
A cumpărat un apartament de la Mitică Dragomir și e revoltat de ce a găsit în acesta: 'Marele antreprenor!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!