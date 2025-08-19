Gigi Becali i-a dat bani unui jucător ca să plece de la FCSB! Anunț de ultim moment al patronului de la FCSB: „Da, a plecat liber”

Jordan Gele nu mai este jucătorul celor de la FCSB, a anunțat chiar patronul Gigi Becali. Atacantul francez de origine congoleză în vârstă de 32 de ani a fost cedat liber de contract.
El nu mai făcea oricum de ceva timp parte din planurile roș-albaștrilor, fiind scos în urmă cu ceva timp din loturile pentru Superliga și cupele europene. Iar acum inevitabilul s-a produs. Patronul campioanei României a transmis chiar că a făcut și un efort financiar pentru ca jucătorul să accepte această situație.
„Da, a plecat liber. I-am dat eu drumul liber și i-am mai dat eu bani să plece”, a spus Gigi Becali, potrivit digisport.ro.
Gele și-a găsit deja o altă echipă. El a ajuns la un acord cu cei de la Al-Kharitiyath, formație din liga secundă din Qatar, după cum a informat FANATIK recent, și este așteptat să semneze contractul și să fie prezentat oficial. Acolo, urmează să aibă un salariu de aproximativ 220.000 de euro pe an.
Fostul fotbalist de la Unirea Slobozia, adus de FCSB abia la începutul acestui an, nu a fost luat nici în cantonamentul de vară din Olanda și astfel era de așteptat ca acest deznodământ să se producă în cele din urmă, după ce chiar Becali a vorbit în mai multe rânduri în mod public în ultimele săptămâni despre această chestiune.
La FCSB, Gele a avut un salariu lunar de 10.000 de euro. În primă fază, în februarie, el a semnat un contract valabil doar pe șase luni, dar înțelegerea s-a prelungit automat pe încă un an la finalul sezonului trecut, în baza unei clauze existente în contractul inițial semnat de cele două părți.
Atacantul a fost transferat de campioana României în schimbul sumei de 300.000 de euro și a reușit să marcheze un singur gol pentru echipa roș-albastră, contra lui Dinamo, într-o victorie obținută de formația sa în februarie cu scorul de 2-1 pe Arena Națională. În plus, a mai semnat și o pasă decisivă, pe finalul play-off-ului, în deplasare cu U Cluj, de asemenea victorie pentru FCSB, scor 2-0.
În ultima perioadă, Jordan Gele a mai fost dorit și de alte câteva echipe din Superliga, ca de exemplu Dinamo sau UTA, dar iată că în cele din urmă a ales să plece în străinătate.