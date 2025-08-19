Gigi Becali i-a dat bani unui jucător ca să plece de la FCSB! Anunț de ultim moment al patronului de la FCSB: „Da, a plecat liber”

Jordan Gele nu mai este jucătorul celor de la FCSB, a anunțat chiar patronul Gigi Becali. Atacantul francez de origine congoleză în vârstă de 32 de ani a fost cedat liber de contract.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a anunțat plecarea lui Jordan Gele de la FCSB: „A plecat liber, i-am dat eu bani să plece”

El nu mai făcea oricum de ceva timp parte din planurile roș-albaștrilor, fiind scos în urmă cu ceva timp din loturile pentru Superliga și cupele europene. Iar acum inevitabilul s-a produs. Patronul campioanei României a transmis chiar că a făcut și un efort financiar pentru ca jucătorul să accepte această situație.

„Da, a plecat liber. I-am dat eu drumul liber și i-am mai dat eu bani să plece”, , potrivit

ADVERTISEMENT

Gele și-a găsit deja o altă echipă. El a ajuns la un acord cu cei de la Al-Kharitiyath, formație din liga secundă din Qatar, , și este așteptat să semneze contractul și să fie prezentat oficial. Acolo, urmează să aibă un salariu de aproximativ 220.000 de euro pe an.

Atacantul a marcat un singur gol în scurta perioadă petrecută de el la campioana României

Fostul fotbalist de la Unirea Slobozia, adus de FCSB abia la începutul acestui an, nu a fost luat nici în cantonamentul de vară din Olanda și astfel era de așteptat ca acest deznodământ să se producă în cele din urmă, după ce chiar Becali a vorbit în mai multe rânduri în mod public în ultimele săptămâni despre această chestiune.

ADVERTISEMENT

La FCSB, Gele a avut un salariu lunar de 10.000 de euro. În primă fază, în februarie, el a semnat un contract valabil doar pe șase luni, dar înțelegerea s-a prelungit automat pe încă un an la finalul sezonului trecut, în baza unei clauze existente în contractul inițial semnat de cele două părți.

ADVERTISEMENT

Atacantul a fost transferat de campioana României în schimbul sumei de 300.000 de euro și a reușit să marcheze un singur gol pentru echipa roș-albastră, contra lui Dinamo, într-o victorie obținută de formația sa în februarie cu scorul de 2-1 pe Arena Națională. În plus, a mai semnat și o pasă decisivă, pe finalul play-off-ului, în deplasare cu U Cluj, de asemenea victorie pentru FCSB, scor 2-0.

În ultima perioadă, Jordan Gele a mai fost dorit și de alte câteva echipe din Superliga, ca de exemplu Dinamo sau UTA, dar iată că în cele din urmă a ales să plece în străinătate.