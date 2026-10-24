Gigi Becali i-a dat o avere lui Denis Drăguș! A câștigat valoarea unui apartament în București în 61 de minute

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Denis Drăguș (27 ani) este cel mai bine plătit fotbalist din SuperLiga. În 61 de minute jucate la FCSB, atacantul a încasat de la Gigi Becali (68 ani) 142.466 de euro, valoarea unui apartament nou în București de două camere.

Denis Drăguș a primit 2.335,51 de euro pe minut la FCSB

Denis Drăguș a fost transferul mult visat al lui Gigi Becali în această vară. Omul de afaceri l-a ademenit cu un salariu de 1 milion de euro și l-a convins să semneze cu FCSB până în vara lui 2029, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Numai că, în această stagiune, atacantul a acuzat și a adunat doar 61 de minute: 19 minute cu Petrolul Ploiești, 2-2, și 42 cu Universitatea Craiova, 0-5.

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Denis Drăguș câștigă 2.740 de euro pe zi la FCSB, aproximativ 14.655 RON. În această perioadă, cu doar 61 de minute jucate, a adunat 142.466 de euro. Fix prețul unui apartament de două camere în București, într-un bloc nou construit. Pe lângă salariul de 1 milion de euro, decarul roș-albaștrilor beneficiază și de prime de obiectiv uriașe: 500.000 de euro pentru accederea în grupele UEFA Champions League și 300.000 de euro pentru calificarea în grupele principale din Europa League sau Conference League.

Denis Drăguș a încasat valoarea unui apartament de două camere în București. Lovitura imobiliară pregătită de Dumitru Dragomir

În ciuda crizei financiare, Chiar dacă numărul tranzacțiilor a scăzut, prețul mediu solicitat a ajuns la 2.312 €/mp, o creștere de 8,8% față de toamna lui 2025. Asta l-a și determinat pe Dumitru Dragomir (80 ani) să construiască în continuare.

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Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a cumpărat de la Teodora Becali, fiica patronului de la FCSB, în 2022, un teren de 11.300 mp pentru care a plătit 4 milioane de euro. „Oracolul din Bălcești” susține că a meritat investiția și că va construi un complex imobiliar unic în zona de nord a Bucureștiului.

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„Cum intri pe Iancu Nicolae, e parcarea în dreapta, pământul din dreapta parcării, este o nebunie! În stânga te duci la Grădina Zoologică, în dreapta fac eu acest bloc. Va fi cel mai frumos bloc, o nebunie de bloc! Fac un bloc deștept. Din telefon dai drumul la căldură, deschizi ușa, draperiile, geamurile. Finisaje la cel mai înalt nivel!

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Bag materiale puternice, fac un bloc deștept ca să înțeleagă lumea. Din telefon să dai drumul la căldură, să deschizi ușa, să deschizi geamurile, să deschizi draperiile, mă rog, un bloc inteligent… Băi, la cel mai înalt nivel, parchet scump, tot, tot, tot. Finisajele la cel mai înalt nivel. Nu pe toate le fac așa.

Este cea mai grozavă zonă. Sunt școlile franceză, engleză, americană, toate școlile sunt acolo. Am alergat mult după bucata asta de pământ”, a declarat Dumitru Dragomir, pentru .