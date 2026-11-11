Gigi Becali i-a dat putere deplină lui Reghecampf la FCSB: „Fii Ferguson!”

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După ce a schimbat o parte bună din staff și i-a redus din atribuții lui Mihai Stoica, Gigi Becali a mutat puterea de la FCSB către Laurențiu Reghecampf, antrenorul principal al bucureștenilor. Începând de azi, tehnicianul roș-albaștrilor va avea un rol de manager, asemenea antrenorilor din Premier League.

Reghecampf, ca antrenorii din Premier League! Gigi Becali vrea să-l facă „Ferguson” la FCSB

Gigi Becali a pus piciorul în prag chiar dinaintea perioadei de transferuri din această iarnă, când patronul FCSB a anunțat deja că va renunța la mai mulți jucători și îi va aduce întăriri serioase lui Laurențiu Reghecampf. Până atunci, omul de afaceri a aruncat o privire în stafful tehnic, de unde l-a dat afară pe Alin Stoica, în timp ce Lucian Filip a fost trimis la echipa secundă. De asemenea, nici Florin Cernat nu se va mai ocupa de transferurile de la FCSB, iar Mihai Stoica nu va mai avea aceeași putere.

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Puterea deplină, bineînțeles, o va avea patronul, însă el a explicat că o parte din atribuții se vor redirecționa către Reghecampf, astfel că antrenorul lui FCSB va deveni într-o oarecare măsură un fel de manager, asemenea antrenorilor din Premier League, care nu se ocupă doar de ședințele de antrenament, ci și de bugete sau transferuri.

„Eu o să conduc clubul. Ați văzut că am spus că îl am pe MM, căruia i-am dat putere maximă. Înseamnă că MM e Becali acolo, așa spuneam tot timpul, doar că acum nu mai spun așa. Eu le voi ține pe toate, doar că probabil o să dau putere pe ici, pe colo, anumitor persoane. Reghe nu va mai fi numai antrenor, va fi și oleacă de manager.

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Așa i-am spus eu, pentru că mi-a zis că vrea nu știu cum. «Fă cum trebuie să faci!» I-am spus, printre altele: «Fii Ferguson!». I-am spus așa ca să îi dau de înțeles că îi dau putere, atribuții. Nu neapărat atribuții, ci putere. Își alege el atribuțiile. Doar că atribuțiile care lipsesc le completez cu alte persoane. Tu ce poți să faci? Asta, asta și asta. Altele le face altă persoană. Se vor centraliza toate și ajung la mine. Se alege praful altfel, ascultați ce spun. Dacă nu e implicat stăpânul, se alege praful. Stăpânul scoate calul din noroi”, a declarat Gigi Becali la

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Mihai Stoica nu va mai avea aceeași putere la FCSB

În ultimii ani, Gigi Becali i-a oferit putere deplină de decizie lui Mihai Stoica, atât în ceea ce privește lucrurile interne, cât și în ceea ce privește transferurile. Bineînțeles, ultimul cuvânt a fost mereu al patronului, însă Oficialul roș-albaștrilor va rămâne în conducere, iar patronul FCSB a explicat că nu îi va accepta demisia, chiar dacă își va dori să plece. Pentru Gigi Becali, Mihai Stoica rămâne un om foarte important, pe care nu vrea să-l piardă, tocmai de aceea a explicat că postul său în cadrul clubului, indiferent dacă va avea putere de decizie sau nu, este bătut în cuie.