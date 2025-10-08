Gigi Becali i-a decis soarta jucătorului adus cu surle și trâmbițe la FCSB: „Face ravagii sau îl dau cadou”

FCSB începe să urce în clasamentul din SuperLiga după . Un meci în care Dennis Politic, cel mai scump transfer al verii, nu a fost folosit deloc.

Gigi Becali i-a decis soarta lui Dennis Politic la FCSB

Gigi Becali a declarat la FANATIK SUPERLIGA că încă are încredere în Dennis Politic. Atacantul transferat de la Dinamo va mai avea şanse, dar dacă nu va confirma, va pleca gratis de la echipă:

„Pe Dennis Politic nu l-am încercat încă. Dacă îşi intră în mână, o să facă ravagii la mine. Sau Ştefănescu… Îl dau cadou. Nu îl comparaţi pe Politic cu Ştefănescu.

Are forţă, plecare de pe loc, vână. Ştefănescu este mai firav. Aştept, ce să fac acum? Mai sunt unii pe care trebuie să îi aştepţi. Dacă nu, cadou. Ce să mai facem”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Reușite Politic la FCSB. Câte goluri a marcat

Dennis Politic este cel mai costisitor transfer al FCSB-ului în această vară. Dinamo a încasat 970.000 de euro plus Alex Musi pentru această mutare. Deşi a început excelent, Politic nu a confirmat la FCSB.

În 15 meciuri jucate în actuala stagiune pentru roş-albaştri, atacantul a marcat două goluri. A înscris în Supercupa României şi , din turul trei preliminar al Europa League.

Câți bani l-a costat în total pe Gigi Becali transferul lui Dennis Politic de la Dinamo la FCSB

Gigi Becali a investit o sumă uriașă în perioada de mercato din vară pentru transferul lui Dennis Politic de la Dinamo. De altfel, fotbalistul care și-a făcut junioratul la Manchester United este subiectul celui mai scump transfer făcut de Gigi Becali vreodată de la rivala de moarte din Ștefan cel Mare.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a anunțat că transferul lui Dennis Politic de la Dinamo la FCSB l-a costat aproape 2.000.000 de euro. „Mă gândeam. M-a costat aproape 2 milioane de euro. Am dat 1 milion, plus 700 de mii cât aveam pe Musi. Voia o echipă să îl ia pe Musi cu 700.000. Și am dat eu 1 milion.

Deci, 1.700.000 de euro. Plus salariul… Asta e. Încă mai cred în Politic. Explozia pe care o are el ca fotbalist e imposibil să nu o aibă în picioare”, a spus Gigi Becali.