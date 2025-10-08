Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali i-a decis soarta jucătorului adus cu surle și trâmbițe la FCSB: „Face ravagii sau îl dau cadou”

Gigi Becali a vorbit despre situaţia unui fotbalist de la FCSB. Ce șanse mai are jucătorul la echipă și când va fi dispus patronul să renunțe la serviciile sale.
Marian Popovici
08.10.2025 | 10:16
Gigi Becali ia decis soarta jucatorului adus cu surle si trambite la FCSB Face ravagii sau il dau cadou
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali i-a decis soarta atacantului de la FCSB. Ce se întâmplă cu jucătorul. Foto: colaj Fanatik.

FCSB începe să urce în clasamentul din SuperLiga după victoria preţioasă obţinută în faţa Universităţii Craiova, scor 1-0. Un meci în care Dennis Politic, cel mai scump transfer al verii, nu a fost folosit deloc.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali i-a decis soarta lui Dennis Politic la FCSB

Gigi Becali a declarat la FANATIK SUPERLIGA că încă are încredere în Dennis Politic. Atacantul transferat de la Dinamo va mai avea şanse, dar dacă nu va confirma, va pleca gratis de la echipă:

Pe Dennis Politic nu l-am încercat încă. Dacă îşi intră în mână, o să facă ravagii la mine. Sau Ştefănescu… Îl dau cadou. Nu îl comparaţi pe Politic cu Ştefănescu.

ADVERTISEMENT

Are forţă, plecare de pe loc, vână. Ştefănescu este mai firav. Aştept, ce să fac acum? Mai sunt unii pe care trebuie să îi aştepţi. Dacă nu, cadou. Ce să mai facem”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Reușite Politic la FCSB. Câte goluri a marcat

Dennis Politic este cel mai costisitor transfer al FCSB-ului în această vară. Dinamo a încasat 970.000 de euro plus Alex Musi pentru această mutare. Deşi a început excelent, Politic nu a confirmat la FCSB.

ADVERTISEMENT
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european....
Digi24.ro
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul

În 15 meciuri jucate în actuala stagiune pentru roş-albaştri, atacantul a marcat două goluri. A înscris în Supercupa României şi în meciul retur cu Drita, din turul trei preliminar al Europa League.

ADVERTISEMENT
Gică Hagi n-a stat deloc pe gânduri: prima decizie luată, imediat după ce...
Digisport.ro
Gică Hagi n-a stat deloc pe gânduri: prima decizie luată, imediat după ce a dat lovitura

Câți bani l-a costat în total pe Gigi Becali transferul lui Dennis Politic de la Dinamo la FCSB

Gigi Becali a investit o sumă uriașă în perioada de mercato din vară pentru transferul lui Dennis Politic de la Dinamo. De altfel, fotbalistul care și-a făcut junioratul la Manchester United este subiectul celui mai scump transfer făcut de Gigi Becali vreodată de la rivala de moarte din Ștefan cel Mare.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a anunțat că transferul lui Dennis Politic de la Dinamo la FCSB l-a costat aproape 2.000.000 de euro. „Mă gândeam. M-a costat aproape 2 milioane de euro. Am dat 1 milion, plus 700 de mii cât aveam pe Musi. Voia o echipă să îl ia pe Musi cu 700.000. Și am dat eu 1 milion.

ADVERTISEMENT

Deci, 1.700.000 de euro. Plus salariul… Asta e. Încă mai cred în Politic. Explozia pe care o are el ca fotbalist e imposibil să nu o aibă în picioare”, a spus Gigi Becali.

Gigi Becali i-a decis soarta lui Dennis Politic la FCSB: „Face ravagii sau ajunge ca Ștefănescu. Îl dau cadou”

Cum a reacţionat Cătălin Cîrjan după ce a primit convocarea la naţională: “Este...
Fanatik
Cum a reacţionat Cătălin Cîrjan după ce a primit convocarea la naţională: “Este foarte motivat!”
Cum a ajuns Rapid pe primele locuri în SuperLiga, deși jocul n-a excelat....
Fanatik
Cum a ajuns Rapid pe primele locuri în SuperLiga, deși jocul n-a excelat. Secretele lui Gâlcă, dezvăluite în direct de Adi Mutu: „Scopul scuză mijloacele”
Gigi Becali, ironii la adresa lui Dan Șucu, după ce Rapid a ajuns...
Fanatik
Gigi Becali, ironii la adresa lui Dan Șucu, după ce Rapid a ajuns să aibă 12 puncte peste FCSB în SuperLiga: „Își ia lumea-n cap. O echipă care stă într-un singur jucător”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Cristi Tănase a spus că Pițurcă e 'mic copil' pe lângă un alt...
iamsport.ro
Cristi Tănase a spus că Pițurcă e 'mic copil' pe lângă un alt fost antrenor de la FCSB: 'Extraordinar!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!