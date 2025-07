Gigi Becali i-a decis soarta lui Ionuț Cercel! Ce se întâmplă după accidentarea din meciul cu Utrecht. Exclusiv

Ultimul meci din cantonamentul din Olanda a venit la pachet cu o veste proastă pentru cei de la FCSB. Ionuț Cercel s-a accidentat în amicalul cu FC Utrecht. Fotbalistul va rata duelul cu CFR Cluj. Oficialii campioanei României au luat o primă decizie în cazul tânărului fundaș central.

Ionuț Cercel s-a rupt în Olanda! Decizia luată de Gigi Becali

Fundașul s-a prăbușit pe gazon și nu a putut continua partida. Tânărul fotbalist e suspect de ruptură musculară și a efectuat deja un RMN.

FANATIK a aflat că, în cazul în care verdictul inițial se confirmă, iar fotbalistul are ruptură, staff-ul a hotărât deja să fie trimis imediat în Serbia, la celebra Marijana Kovacevic, care, în ultimul sezon, s-a ocupat de accidentările jucătorilor de la FCSB.

FCSB are nevoie de serviciile lui Ionuț Cercel mai mult ca oricând. Campioana României are mari probleme în ceea ce privește jucătorul U21, după ce Mihai Toma nu a dat randament pe postul de fundaș dreapta în cantonament.

FCSB, în criză! Campioana României a rămas fără jucător U21

, întrucât nu are fotbaliști care să respecte regulamentul impus de Federația Română de Fotbal referitor la criteriul U21. Gigi Becali a dat de înțeles că și Mihai Toma ar putea intra titular în flancul drept al apărării, deși, la bază, el e mijlocaș central.

„Nu mai avem under, dar asta e treaba. Suntem nevoiți să jucăm cu un copil fundaș central sau cu Toma. O să vedem. Nu ai ce să aduci, n-are rost. Îl avem și pe Pantea, dar nici el nu mai e sub 21. Toma, Vlăsceanu, Manolache, Stoian, vedem noi. Important e că în meciul ăsta trebuie să jucăm cu fundaș sub 21, după, în campionat, nu avem treabă”, a spus Becali la

Ionuț Cercel e văzut drept un jucător de mare perspectivă. El a fost transferat iarna trecută de la Farul Constanța și a prins trei meciuri la FCSB. Poate juca atât în partea dreaptă a apărării, cât și în centrul liniei defensive.