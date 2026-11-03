Gigi Becali i-a decis soarta lui Risto Radunovic la FCSB după 0-1 cu U Cluj

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Patronul celor de la FCSB vrea să-i facă pe plac lui Laurențiu Reghecampf și a decis să-i prelungească contractul pe încă un sezon lui Risto Radunovic. Anunțul a fost făcut imediat după 0-1 cu Universitatea Cluj, pe Cluj Arena. Radunovic mai are contract cu FCSB până pe 31 decembrie 2026, iar viitorul său la echipă părea incerc.

Gigi Becali i-a decis soarta lui Radunovic după meciul cu U Cluj. Muntenegreanul primește prelungirea

Fundașul stânga a pierdut în urmă cu câteva luni lupta cu Ricardo Pădurariu pentru titularizare, astfel că s-a trezit că este folosit ca și mijlocaș la închidere în unele meciuri. Laurențiu Reghecampf a avut o discuție cu Gigi Becali și l-a convins să-i prelungească contractul lui Radunovic, dar și să transfere mai mulți jucători valoroși la iarnă.

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Imediat după meciul cu U Cluj, de încă un an. „Radunovic mi-a plăcut foarte mult. Nu știu, nu discutăm acum de contracte. Are încă o lună, prelungim încă un an. Care e problema? Un an am spus!”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

consecutive în campionat, însă s-a blocat pe Cluj Arena după trei victorii. Clujenii au învins cu 1-0 prin reușita lui Lukic, iar în urma acestui rezultat „studenții” clujeni au ajuns pe locul 4 cu 25 e puncte, cu patru mai multe ca FCSB.

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Gigi Becali este mulțumit de jocul echipei sale cu Universitatea Cluj

Cu toate că FCSB a pierdut 0-1 cu U Cluj, Gigi Becali a mărturisit că este mulțumit de jocul echipei și promite întăriri la iarnă. Optimist incurabil, Becali e convins că echipa sa va bate pe toată lumea și va câștiga titlul după o luptă la baionetă cu Universitatea Craiova.

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Dacă Radunovic se poate considera norocos, nu același lucru se poate spune despre Boutoutaou. Gigi Becali l-a criticat din nou pe mijlocaș și lasă de înțeles că va scăpa de el la iarnă: „Ce să mai am răbdare? Mai am răbdare șase meciuri! Stau după Boutoutaou? Aduc jucători! N-ai! Dacă nu demonstrează… A făcut un meci și gata”.