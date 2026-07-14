Gigi Becali i-a decis soarta luI Risto Radunovic la FCSB, după ultimele transferuri!

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Gigi Becali (68 de ani) a dezvăluit ce se va întâmpla cu Risto Radunovic (34 de ani) în noul sezon, în contextul în care FCSB l-a readus de la Corvinul pe tânărul fundaș stânga Ricardo Pădurariu și pregătește transferul unui alt fotbalist U21 care poate evolua pe acest post, Luca Stancu (21 de ani) de la Hermannstadt.

Gigi Becali a dezvăluit ce se va întâmpla cu Risto Radunovic

FCSB a făcut două mutări importante în această vară când vine vorba de benzile defensivei. Gruparea „roș-albastră” l-a transferat din Franța pe fundașul dreapta Ronny Labonne, iar Ricardo Pădurariu (19 ani) a revenit la echipă după ce în sezonul trecut a fost împrumutat la Corvinul Hunedoara. De asemenea, fosta campioană mai pregătește un transfer.

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. Așadar, în contextul în care Pădurariu este la bază fundaș stânga, iar Labonne și Stancu pot evolua la rândul lor pe acest post, Gigi Becali a fost întrebat despre viitorul lui Risto Radunovic. „Radunovic o să joace în Europa”, a afirmat patronul FCSB-ului, conform . . Acesta plecase pentru a fi alături de soția sa, care născuse.

De când evoluează Risto Radunovic la FCSB. Câte partide a strâns fundașul în tricoul „roș-albaștrilor”

Radunovic evoluează la FCSB din ianuarie 2021 și se numără printre cei mai longevivi jucători de la gruparea „roș-albastră”. Acesta a strâns 232 de jocuri în toate competițiile pentru fosta campioană, marcând 8 goluri și oferind 30 de pase decisive. Fundașul a câștigat două titluri și două Supercupe alături de FCSB.

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Muntenegreanul a mai evoluat în carieră pentru Buducnost în țara natală (în două rânduri), Borac, în Serbia, și Astra Giurgiu. Inițial, Gigi Becali anunța că experimentatul fundaș va pleca în această vară, dar apoi s-a răzgândit, .