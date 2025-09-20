Gigi Becali, anunț despre viitorul lui Charalambous, după ce antrenorul FCSB a spus „Postul meu e în pericol în fiecare zi”

. Valeriu Iftime, patronul moldovenilor, . La o zi după meciul pierdut, latifundiarul din Pipera a luat decizia în cazul antrenorului.

Decizia luată de Gigi Becali în cazul lui Elias Charalambous la FCSB

Elias Charalambous se află la FCSB din primăvara anului 2023 și a cucerit alături de echipa bucureșteană două titluri și două Supercupe ale României. Antrenorul cipriot duce lipsă mare de rezultate în acest sezon, în special în campionat, unde echipa lui se regăsește momentan în zona retrogradării.

a revenit și a făcut anunțul despre soarta antrenorului echipei sale. Patronul „roș-albaștrilor” a afirmat cât se poate de clar că nu schimbă tehnicianul, în ciuda afirmațiilor date de Valeriu Iftime, omologul său.

„Charalambous nu pleacă nicăieri. Iftime, săracul… Dacă stau acum să vorbesc despre Iftime. Vrea și el să mai fie băgat în seamă. Parcă îl văd peste câteva luni la retrogradare. Nu vezi ce minte are, îl interesează de Charalambous pe el!”, a spus Gigi Becali la

Valeriu Iftime, declarații tari imediat după FC Botoșani – FCSB 3-1

Imediat după ce FC Botoșani a luat toate cele 3 puncte cu FCSB, după o manieră de joc mai mult decât convingătoare, Valeriu Iftime a reacționat. Patronul moldovenilor a transmis că Gigi Becali, după un asemenea rezultat, trebuie musai să scape de antrenorul Elias Charalambous,

„Cred că patronul s-a trezit în seara asta. Botoșaniul l-a bătut bine, cu fotbal cu tot. Dacă vor mai mult au nevoie de mai mult. Nimeni nu i-a bătut în stilul ăsta. Și FC Argeș i-a bătut, dar cu noroc.

O echipă în deringoladă cum e FCSB se face doar cu o restartare, iar restartarea se dă doar cu schimbarea antrenorului. Eu cred că Elias Charalambous e un antrenor bun, dar l-a călcat în picioare prea mult”, a declarat Valeriu Iftime la