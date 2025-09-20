Sport

Gigi Becali, anunț despre viitorul lui Charalambous, după ce antrenorul FCSB a spus „Postul meu e în pericol în fiecare zi”

Gigi Becali, verdict în cazul antrenorului de la FCSB. Ce se întâmplă cu Elias Charalambous după umilința cu FC Botoșani.
Mihai Dragomir
20.09.2025 | 15:25
Gigi Becali anunt despre viitorul lui Charalambous dupa ce antrenorul FCSB a spus Postul meu e in pericol in fiecare zi
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali s-a decis. Ce urmează pentru Elias Charalambous. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

FC Botoșani a învins FCSB cu 3-1 în etapa a 10-a din SuperLiga. Valeriu Iftime, patronul moldovenilor, afirmase anterior la FANATIK SUPERLIGA că își dorește ca echipa lui să câștige și Gigi Becali să îl demită pe Elias Charalambous. La o zi după meciul pierdut, latifundiarul din Pipera a luat decizia în cazul antrenorului.

ADVERTISEMENT

Decizia luată de Gigi Becali în cazul lui Elias Charalambous la FCSB

Elias Charalambous se află la FCSB din primăvara anului 2023 și a cucerit alături de echipa bucureșteană două titluri și două Supercupe ale României. Antrenorul cipriot duce lipsă mare de rezultate în acest sezon, în special în campionat, unde echipa lui se regăsește momentan în zona retrogradării.

La câteva ore de la eșecul cu FC Botoșani, când a refuzat să vorbească, Gigi Becali a revenit și a făcut anunțul despre soarta antrenorului echipei sale. Patronul „roș-albaștrilor” a afirmat cât se poate de clar că nu schimbă tehnicianul, în ciuda afirmațiilor date de Valeriu Iftime, omologul său.

ADVERTISEMENT

„Charalambous nu pleacă nicăieri. Iftime, săracul… Dacă stau acum să vorbesc despre Iftime. Vrea și el să mai fie băgat în seamă. Parcă îl văd peste câteva luni la retrogradare. Nu vezi ce minte are, îl interesează de Charalambous pe el!”, a spus Gigi Becali la TV Digi Sport.

Valeriu Iftime, declarații tari imediat după FC Botoșani – FCSB 3-1

Imediat după ce FC Botoșani a luat toate cele 3 puncte cu FCSB, după o manieră de joc mai mult decât convingătoare, Valeriu Iftime a reacționat. Patronul moldovenilor a transmis că Gigi Becali, după un asemenea rezultat, trebuie musai să scape de antrenorul Elias Charalambous, cel care afirmase după meci că postul său este constant pus în pericol.

ADVERTISEMENT
EXCLUSIV Un consilier al premierului Ilie Bolojan propune desființarea ANAF: „E nefuncțională. Trebuie...
Digi24.ro
EXCLUSIV Un consilier al premierului Ilie Bolojan propune desființarea ANAF: „E nefuncțională. Trebuie o abordare mai radicală”

„Cred că patronul s-a trezit în seara asta. Botoșaniul l-a bătut bine, cu fotbal cu tot. Dacă vor mai mult au nevoie de mai mult. Nimeni nu i-a bătut în stilul ăsta. Și FC Argeș i-a bătut, dar cu noroc.

ADVERTISEMENT
Surpriză! Ce propunere i-a făcut Donald Trump unei femei cu 50 de ani...
Digisport.ro
Surpriză! Ce propunere i-a făcut Donald Trump unei femei cu 50 de ani mai tânără: nu e prima dată când a abordat-o

O echipă în deringoladă cum e FCSB se face doar cu o restartare, iar restartarea se dă doar cu schimbarea antrenorului. Eu cred că Elias Charalambous e un antrenor bun, dar l-a călcat în picioare prea mult”, a declarat Valeriu Iftime la Digi Sport.

Alex Mitriță are China la picioare! Gol spectaculos în stilul lui Del Piero...
Fanatik
Alex Mitriță are China la picioare! Gol spectaculos în stilul lui Del Piero și pasă decisivă, după ce Zhejiang a rămas în inferioritate numerică. Video
Fotbalistul care se întoarce pe teren la 83 de ani. Secretul care îl...
Fanatik
Fotbalistul care se întoarce pe teren la 83 de ani. Secretul care îl ajută să joace alături de sportivi cu 60 de ani mai tineri
Reacție dură după Botoșani – FCSB 3-1: „Tănase joacă în reclame, Bîrligea dă...
Fanatik
Reacție dură după Botoșani – FCSB 3-1: „Tănase joacă în reclame, Bîrligea dă gol și adoarme”. Nu a scăpat nici Darius Olaru!
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Bombă! Dan Petrescu, aproape de revenire. Negociază cu o echipă din Europa, unde...
iamsport.ro
Bombă! Dan Petrescu, aproape de revenire. Negociază cu o echipă din Europa, unde a fost propus de o legendă a Barcelonei
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!