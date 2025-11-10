Gigi Becali i-a desfiinţat pe Olaru, Tănase şi Bîrligea după Hermannstadt – FCSB 3-3: „S-a învăţat şi piticania de Pantea de la ei! Am chemat preotul să mă spovedesc pentru ce le-am făcut aseară”

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a fost un car de nervi după Hermannstadt – FCSB 3-3. Patronul campioanei României nu mai suportă actele de indisciplină ale lui Florin Tănase, Daniel Bîrligea, Darius Olaru și Alexandru Pantea, care a devenit ultimul vizat.

Gigi Becali nu a a avut milă nici de Radu Petrescu după Hermannstadt – FCSB 3-3

, în etapa a 16-a din SuperLiga. De furia patronului de la FCSB nu a scăpat nici arbitrul Radu Petrescu. Cu toate că a recunoscut că Bîrligea trebuia eliminat, Becali consideră că atacantul său a fost provocat de „central” pe întreaga durată a partidei.

„Sunt supărat pentru că nu se poate așa, e penultima echipă, au bătut-o toți. Ai 1-0 în minutul 3, iar tu după joci miuța. Băi, ori ești fotbalist, ori te distrezi la fotbal? Fotbalist înseamnă că îți dau 2-0, 3-0, 4-0. Miuță faci la 4-0. După e 2-2, mai sunt 15 minute, vii tu și vociferezi la arbitru. E adevărat, că și arbitru a fost vagabond, bă, dacă îl trage de tricou, tu nu îi dai nimic? Că te enervezi când nu primești. S-a văzut că arbitrul nu a fost cu noi. A oprit la final când aveam atac. Băi, mai eram 3 secunde, lasă atacul, că oricum s-au pierdut 30 de secunde. La Bîrligea nu a dat fault pentru că era aproape de careu, să nu dăm noi gol. La Cisotti, la fel. S-a văzut mizeria lui. Am chemat și preotul să mă spovedesc pentru ce le-am făcut aseară”, a declarat Gigi Becali în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali i-a desființat pe Olaru, Tănase, Bîrligea și Pantea

Gigi Becali nu mai este dispus să accepte comportamentul jucătorilor de la FCSB în raport cu arbitrul. Omul de afaceri a dezvăluit că a avut o discuție cu Mihai Stoica, pe care l-a învinovățit pentru indisciplina de care dau dovadă fotbaliștii săi.

Vizații lui Gigi Becali sunt Florin Tănase, Daniel Bîrligea, Darius Olaru și Alexandru Pantea. Ultimul a intrat recent pe „lista neagră” a patronului, iar asta pentru că, în viziunea latifundiarului din Pipera, din cauza faptului că a împrumutat ieșirile din decor de la colegii săi mai experimentați.

„Dar Bîrligea nu are nicio scuză. Bă, dacă vezi că ți-a dat galben, vezi de treaba ta. Bine, acum nu mai e problemă, că nu mai e CFR în competiție. Să zici că are prietenie arbitrul cu CFR. Eu de la prima îi dădeam roșu lui Bîrligea! Dacă am dat un telefon să angajeze un Mercedes de lux să meargă la echipa națională, să nu mai calce în autocar. Mi-a zis MM că nu e frumos. Cum nu e frumos, mă, ce să caute cu niște oameni pe care i-a distrus? Ce să caute cu ei? Din punctul meu de vedere, să nu mai joace deloc, să stea în tribună.

I-am zis lui MM că el e vinovat. Că el e angajat și la mine e debandadă la echipă. Nu există debandadă la nicio echipă de pe tot mapamondul, să fie jucători ca Bîrligea, Tănase și Olaru. S-a învățat și piticania aia de Pantea. Ce faci, mă, ai jucat trei meciuri și vociferezi la arbitru? Băi, era Figo, fotbalist mare, intrau la el, îl distrugeau, îi rupeau picioare, nu zicea nimic! Băi, și era fotbalist mare!”, a precizat Gigi Becali.

Gigi Becali a stabilit amenzi record la FCSB. Mesaj clar pentru MM Stoica

Sătul de actele de indisciplină ale fotbaliștilor săi, Gigi Becali a decis să instaureze amenzi uriașe pentru jucătorii care încasează cartonaș galben pentru proteste sau sunt eliminați de către arbitru.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, nu a fost de acord cu această măsură, pe care nu o consideră benefică. Numai că, patronul campioanei României este hotărât să-și amendeze jucătorii cu 20.000 de euro pentru cartonașul roșu încasat direct și 5.000 de euro pentru galbenul primit pentru proteste. , pentru incidentele din meciul cu Hermannstadt.

„Tănase tot meciul înjură: „Aia a mea, aia a mea, aia a mea!”. Băi, ce asta? Nu există așa să facă cineva în România! Tu vorbești cu arbitrul așa, mă? Și așa, arbitrii au fost prea indulgenți cu ei până acum! 20.000 de euro amendă! Mi-a zis MM: ‘Băi, Gigi, nu am amendat niciodată jucătorii / Nu ai amendat tu la Oțelul, dar dacă nu poți, pun pe altul să le dea. Pun observator de disciplină’.

Ai luat galben pentru proteste: 5.000 de euro. MM zicea 200 de euro. Băi, ești nebun? Ce e aia 200 de euro?. Mi-a zis MM că ce ne facem cu Bîrligea, că tot protestează. Băi, păi tu ca președinte îmi zici mie asta? Asta e treaba ta, tu nu stai la caterincă acolo, trebuie să te respecte acolo, să tai în carne vie”, a declarat Gigi Becali, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

