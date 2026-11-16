Gigi Becali i-a făcut birou lui Ionuț Luțu: „De acum doar asta face!”

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Gigi Becali (68 de ani) a dezvăluit că i-a angajat pe Raul Rusescu și Lukasz Szukala pentru a-i aduce fotbaliști de valoare la FCSB, însă Ionuț Luțu (51 de ani) va fi cel care îi va prezenta jucătorii lui Gigi Becali. Omul de afaceri i-a făcut birou și a explicat că deja s-a apucat de treabă.

De ce i-a făcut Gigi Becali birou lui Ionuț Luțu

Gigi Becali s-a săturat să aducă la echipă „ciurucuri”, așa cum chiar el s-a exprimat. Astfel, o Este vorba despre Raul Rusescu și Lukasz Szukala, doi foști campioni cu FCSB.

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Patronul roș-albaștrilor a explicat că vor fi mai mulți oameni care se vor ocupa de observarea jucătorilor, însă filtrul final între Gigi Becali și fotbaliștii vizați va fi Ionuț Luțu, căruia deja i-a făcut un birou pentru a se ocupa de aceste aspecte.

„Sunt mulți care se vor ocupa de transferuri. La final, se uită Luțu! El, acum, doar asta face. I-am făcut un birou rapid și stă acolo. Ce îți place ție, să nu le zici lor, că o să ceară bani în plus. Tu să-mi zici mie. Ia dă să văd, Luțule, ce ai găsit. Vor veni șase fotbaliști. Cu Luțu voi păstra legătura cel mai mult. Bine, cu toți, mai glumim și noi”, a spus Gigi Becali la întâlnirea cu presa de luni după-amiază.

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Ce poziții vor avea în club Raul Rusescu și Lukasz Szukala

La recomandarea lui Reghecampf, Gigi Becali i-a angajat la FCSB pe Raul Rusescu și Lukasz Szukala. Omul de afaceri a explicat că nu le-a dat încă o poziție oficială, iar cei doi nici măcar nu au semnat vreun contract, însă ambii vor fi cooptați la club.

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În funcție de ce rezultate au în următoarele două săptămâni, cei doi își vor primi și posturile: „I-am angajat pe toate pozițiile. Le-am zis că discutăm după două săptămâni. Acum să se uite la jucători. (n.r. – Cine va conduce clubul?) Păi cum cine va conduce… jnu este acolo Reghecampf, managerul? Are cine să conducă”, a mai declarat Gigi Becali.