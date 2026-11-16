Sport

Gigi Becali i-a făcut birou lui Ionuț Luțu: „De acum doar asta face!”

Ciprian Păvăleanu
16.11.2026 | 14:20
Gigi Becali ia facut birou lui Ionut Lutu De acum doar asta face
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Gigi Becali i-a făcut birou lui Ionuț Luțu! De ce se va ocupa de acum mâna dreaptă a patronului de la FCSB. Foto: Sportpictures.eu
Gigi Becali i-a oferit noi atribuții lui Ionuț Luțu, omul său de încredere de la FCSB! Ce va face de acum fostul internațional
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Gigi Becali (68 de ani) a dezvăluit că i-a angajat pe Raul Rusescu și Lukasz Szukala pentru a-i aduce fotbaliști de valoare la FCSB, însă Ionuț Luțu (51 de ani) va fi cel care îi va prezenta jucătorii lui Gigi Becali. Omul de afaceri i-a făcut birou și a explicat că deja s-a apucat de treabă.

De ce i-a făcut Gigi Becali birou lui Ionuț Luțu

Gigi Becali s-a săturat să aducă la echipă „ciurucuri”, așa cum chiar el s-a exprimat. Astfel, omul de afaceri a angajat doi oameni care să se ocupe de transferul unor jucători de valoare. Este vorba despre Raul Rusescu și Lukasz Szukala, doi foști campioni cu FCSB.

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Patronul roș-albaștrilor a explicat că vor fi mai mulți oameni care se vor ocupa de observarea jucătorilor, însă filtrul final între Gigi Becali și fotbaliștii vizați va fi Ionuț Luțu, căruia deja i-a făcut un birou pentru a se ocupa de aceste aspecte.

„Sunt mulți care se vor ocupa de transferuri. La final, se uită Luțu! El, acum, doar asta face. I-am făcut un birou rapid și stă acolo. Ce îți place ție, să nu le zici lor, că o să ceară bani în plus. Tu să-mi zici mie. Ia dă să văd, Luțule, ce ai găsit. Vor veni șase fotbaliști. Cu Luțu voi păstra legătura cel mai mult. Bine, cu toți, mai glumim și noi”, a spus Gigi Becali la întâlnirea cu presa de luni după-amiază.

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Ce poziții vor avea în club Raul Rusescu și Lukasz Szukala

La recomandarea lui Reghecampf, la scurt timp după ce și Iasmin Latovlevici a pomenit despre priceperea lor, Gigi Becali i-a angajat la FCSB pe Raul Rusescu și Lukasz Szukala. Omul de afaceri a explicat că nu le-a dat încă o poziție oficială, iar cei doi nici măcar nu au semnat vreun contract, însă ambii vor fi cooptați la club.

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În funcție de ce rezultate au în următoarele două săptămâni, cei doi își vor primi și posturile: „I-am angajat pe toate pozițiile. Le-am zis că discutăm după două săptămâni. Acum să se uite la jucători. (n.r. – Cine va conduce clubul?) Păi cum cine va conduce… jnu este acolo Reghecampf, managerul? Are cine să conducă”, a mai declarat Gigi Becali.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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