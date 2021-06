Gigi Becali i-a făcut echipa lui Todoran: “Nu poţi să îi scoţi!”. Joacă FCSB pe Ghencea?

Patronul celor de la FCSB a spus că l-a luat pe imediat după ce a aflat că are 22 de ani, el crezând că are cu 7 ani mai mult. Gigi Becali nu s-ar supăra dacă Marius Şumudică ar semna cu CFR Cluj, însă spune că e anul roş-albaştrilor la titlu.

“Pe Cordea l-am luat că-mi plăcea de el. Eu credeam că are 29 de ani. Când ne-a dat gol am aflat că are 22 de ani. Imediat le-am spus să-l ia. Șumudică se bucură că merge la echipa campioană. Dar de ce să dau eu 600.000 de euro cu taxe când pot să dau 60.000 de euro?”, a spus Becali.

“În România, antrenorul contează 60%. La mine este altfel”

Latifundiarul a recunoscut că la FCSB nu contează atât de mult antrenorul şi a făcut publică o listă de jucători care vor fi titulari incontestabili la echipă, în frunte cu noul transfer Alexandru Creţu:

“Moruțan, Olaru, Tănase și Tavi Popescu sunt jucători care nu pot fi opriți. Câștigă de unii singuri campionate. Dacă nu se accidenta Miron, cred că tot luam campionatul.

Nu mai spun de mâna lui Camora care trebuiau să fie 3 puncte pentru noi. Nu mai spun că CFR Cluj l-a avut pe Kovacs arbitru-fotbalist contra FCSB. Mizerie făcută.

Dacă nu zici, uită. Dacă îi spui, îl ții în priză. Este unul dintre cei mai mari arbitri. O să vedem ce fac anul ăsta, când ne întărim noi mai tare. În România, antrenorul contează 60%. La mine este altfel.

“Pe Olaru, pe Coman n-ai cum să îi scoți, pe Tănase și Tavi Popescu n-ai cum să îi scoți. Pe Crețu n-ai cum să îl scoți”

Nu este așa. La mine este… (arată cu degetul spre cer). Îl aduc pe Todoran și primesc. La mine totul este dar. Așa am făcut. că nu vrea să vorbească cu presa. Pe Moruțan n-am cum să îl scot.

Pe Olaru, pe Coman n-ai cum să îi scoți, pe Tănase și Tavi Popescu n-ai cum să îi scoți. Pe Crețu n-ai cum să îl scoți. Nu ne apucăm să schimbăm fundașii centrali. Știi când va apăra Vlad, când vor fi meciuri decisive, că e mai emotiv. Îl avem pe ăsta de la Iași, am văzut cum se mișcă, plutește. Ăștia-s portarii. Vlad vrea să își ascundă emoția. Nu îți ascunde emoția. Uită-te la Arlauskis”, a spus Becali.

“Voiam ca Mititelu să promoveze. Dar ce poate să facă? Poți să faci bici să și pocnească?”

Patronul celor de la FCSB a declarat că în lupta la titlu se va bate tot cu Universitatea Craiova şi CFR Cluj şi consideră că echipa lui Adrian Mititelu nu are forţa de a se lupta la vârf, chiar dacă anunţă bugete importante:

“Ne luptăm tot cu CFR Cluj și Universitatea Craiova. Voiam ca Mititelu să promoveze. Dar ce poate să facă? Poți să faci bici să și pocnească? Cât au buget? 8 milioane, toți ai familiei și îi dai la fotbal? Tot la retrogradare va fi. Adi Mutu a demonstrat la tineret. A făcut niște schimbări inteligente. Nu că îl laud”.

“Să nu aibă grijă suporterii, că nu vreau să mă bag pe Ghencea. Doar dacă o să vină să mă roage”

Gigi Becali nu a evitat nici subiectul CSA Steaua-FCSB spunând că va fi greu pentru echipa Armatei să poată pune la punct documentaţia pentru Liga 1, în condiţiile în care este un club de drept public şi trebuie să cesioneze activitatea sportivă unei entităţi private.

Patronul FCSB spune că nu va face demersuri pentru a juca pe noul stadion Steaua pentru că nu vrea să intre în conflict cu suporterii:

“Când am preluat Steaua am făcut-o cu Hotărâre de Guvern, nu știu cine se bagă. Trebuie Hotărâre de Guvern de preluare a bunurilor. Va trebui licitație, stadionul ăla trebuie întreținut. Marca Steaua nu are cum să o dea, tot prin Hotărâre de Guvern pentru licitație.

Părerea mea nu cred că dă mai sus 100.000 de euro. Noi vom câștiga și procesul. Orice lucru care se face în dușmănie, nu are niciodată izbândă. Dacă vor veni unii la Steaua, atunci veți vedea. Voi plăti 1000 de euro golul, nu victoria. Ca să râd de ei.

La 7-0 dau 14.000 prima. De la 10 în sus dau 10.000 golul. Asta e mândrie. Mai râdem. Pentru mine e bine. Nu mă mai cert. Ei au AFC, eu am FCSB Super Steaua. Să nu aibă grijă suporterii, că nu vreau să mă bag pe Ghencea. Doar dacă o să vină să mă roage o să merg, să nu îi bage la pușcărie”, a conchis Becali.

2015 este ultimul an în care FCSB a jucat pe Ghencea

100.000.000 de euro a costat construcţia noului stadion Steaua