„Adio!” Gigi Becali i-a făcut praf pe jucătorii care l-au dezamăgit în Bistrița – FCSB 1-0. A anunțat echipa cu U Cluj

ADVERTISEMENT

FCSB a suferit primul eșec din al treilea mandat al lui Laurențiu Reghecampf pe terenul divizionarei secunde Gloria Bistrița. Gazdele au reușit să se impună cu 1-0 în meciul din Cupa României Betano, după golul înscris în prima repriză de Antonio Bradu, în urma unei erori uriașe în defensiva „roș-albaștrilor”. La finalul meciului, Gigi Becali (68 de ani) a criticat mai mulți jucători și și-a reiterat planul de a transfera 5 fotbaliști în perioada de mercato din iarnă.

Gigi Becali a criticat mai mulți fotbaliști după Gloria Bistrița – FCSB 1-0

Laurențiu Reghecampf a efectuat nu mai puțin de 10 modificări în primul 11 pentru , iar Gigi Becali a fost extrem de dezamăgit de modul în care au evoluat fotbaliștii de la mijlocul terenului, Joao Paulo, Eddy Gnahore și Ofri Arad. „E posibil să ai ghinion și să nu dai gol, dar nu văd jocul. Pase în afară, greșite, mingi pierdute. Nu văd nimic la ei. E diferență mare între rezerve și titulari. Noi azi am jucat la mijloc cu Arad, Gnahore și Joao Paulo. Acum… Gnahore nu știu ce s-a întâmplat cu el.

ADVERTISEMENT

Pe Arad îl știam. Una-două cum vine mingea la el, o dă în spate. Lui așa i-a intrat în reflex de mic copil. Așa știe el fotbalul. Eu pe Joao Paulo nu-l înțeleg. Era fotbalist. Nu știu ce se întâmplă cu el. Poate că n-a mai jucat. Să le găsesc scuza că-s obosiți de la antrenamente. De la Joao Paulo aveam așteptări, dar acum nu mai am. Nu mai stau eu după ei. Cumpăr 5 jucători, că după ne facem de râs”, a afirmat Gigi Becali la .

Fosta campioană nu a reușit să întoarcă rezultatul nici după ce Laurențiu Reghecampf a introdus mai mulți jucători de bază. „(n.r. după ce au intrat titularii) Care e artileria aia grea? Câte tone avea? N-avea nici 15 kilograme. Nici nu s-a văzut diferența. A intrat Boutoutaou care pierdea mingea aiurea, a dat o lovitură de nu știa nici el ce voia să facă. Nu este valoare!”, a declarat patronul „roș-albaștrilor”.

ADVERTISEMENT

Cum va arăta primul 11 al FCSB-ului la meciul cu U Cluj din SuperLiga

Pentru FCSB urmează o partidă pe terenul Universității Cluj în SuperLiga, duelul urmând a se disputa luni, 2 noiembrie, de la ora 20:30. a dezvăluit cum ar urma să arate primul 11 al „roș-albaștrilor” pe Cluj Arena, iar din primul minut ar urma să joace Aymen Boutoutaou, fotbalist pe care patronul l-a criticat din nou după eșecul de la Bistrița. „Va fi altă echipă cu U Cluj, pentru că și fundașii centrali vor fi alții. Nu poți să-i compari pe ăștia (n.r. Batubinsika și Mihai Popescu) cu Dawa și Duarte. Popescu e bun fotbalist, dar a stat mult pe bancă. Apoi compară Pădurariu cu Luca Stancu. Ia-l pe Crețu cu Labonne… păi e diferență. Pare el că mai face câte o incursiune, dar n-are valoare. Patru vor fi clar schimbați.

ADVERTISEMENT

Apoi la mijloc vin Muhar cu Risto. Altceva, dirijează jocul, domină. Apoi, în atac, Cisotti cu Boutoutaou, probabil. Nu mă bag. Dacă vrea să joace… treaba lui. Eu am zis că trebuie să joace după ce a câștigat meciul cu Rapid, nu-mi retrag cuvintele acum, dar eu părerea despre el mi-am făcut-o de la început, doar că m-am gândit, e posibil, să se întâmple ceva. Cum i-am dat lui Țucudean bani să plece, iar apoi a devenit golgheter și a câștigat campionate. La fotbal nu trebuie să stai pe relaxare, că ai dat două goluri cu Rapidul. Dacă ai să dai pasă stânga și dreapta, de ce te învărți cu mingea? Ce, ești titirez?”, a spus Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a anunțat despărțirea de Dennis Politic

Patronul „roș-albaștrilor” a anunțat că mai mulți jucători vor pleca de la FCSB, printre aceștia numărându-se Dennis Politic, care nu a profitat de șansa oferită în meciul de joi. „(n.r. Popa și Politic individualiști) De Politic ce să mai zic? Ne luăm adio. În Popa am încredere, pentru că e tânăr. Trebuie să schimbăm tot. Mulți vor pleca.

De două săptămâni toți se uită, fac analize, fac selecție. Le-am spus ca la final să vină la mine fiecare cu câte două poziții. Ei fac selecția, ca să nu mă uit eu la 200 de fotbaliști. Sunt bătrân, nu mă mai uit la ei! Eu zic așa doar că am părul alb, dar puterea mea la fel este. Doar când mă uit în oglindă sunt bătrân. (n.r. v-ați plimbat pe scuter) Am luat niște biciclete cu care să mă duc pe mânăstire, prin păduri. Vreau să mă duc să-i vizitez și nu am cum decât cu bicicletă. Mi-am luat electrică, dar nu-mi place, iau alta. I-am făcut o probă, dar iau alta”, a transmis Gigi Becali.