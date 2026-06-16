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Gigi Becali i-a fixat prețul lui Joao Paulo după ce mijlocașul lui FCSB s-a distrat cu Lamine Yamal în Spania – Capul Verde: „Să dea atât și îl dau imediat”

Joao Paulo a avut o prestație de vis în Spania - Capul Verde, iar Gigi Becali deja a stabilit ce sumă vrea să primească în schimbul său. FCSB poate încasa mai mulți bani decât pe Darius Olaru
Ciprian Păvăleanu
16.06.2026 | 15:07
Gigi Becali ia fixat pretul lui Joao Paulo dupa ce mijlocasul lui FCSB sa distrat cu Lamine Yamal in Spania Capul Verde Sa dea atat si il dau imediat
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Gigi Becali i-a stabilit prețul lui Joao Paulo, după prestația excelentă în fața Spaniei. Foto: Colaj FANATIK
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Deși nu a fost titular pentru reprezentativa țării sale, Joao Paulo (28 de ani) a intrat pe teren aproximativ în același timp cu Lamine Yamal și l-a anihilat pe superstarul spaniol. Astfel, mijlocașul lui FCSB a intrat în lumina reflectoarelor după ce Capul Verde a obținut un rezultat istoric la Campionatul Mondial, smulgând un punct reprezentativei conduse de Luis de la Fuente.

Câți bani vrea Gigi Becali pe Joao Paulo, după ce africanul l-a blocat pe Lamine Yamal în Spania – Capul Verde 0-0

Joao Paulo a fost adus la FCSB în această vară de la Oțelul Galați și chiar dacă a avut prestații ezitante la început, el s-a dovedit a fi un adevărat plus pentru roș-albaștri la mijlocul terenului. Fotbalistul din Capul Verde a mers alături de naționala sa la Campionatul Mondial, acolo unde a avut un meci de debut incredibil de dificil.

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Capul Verde a întâlnit Spania, campioană europeană și prima favorită la câștigarea Campionatului Mondial. În ciuda acestui fapt, micuța națională a reușit să obțină un 0-0. Lamine Yamal nu a fost folosit titular, însă a fost introdus în repriza secundă cu speranța că va aduce un plus. Lucrurile nu s-au întâmplat așa, întrucât Joao Paulo a fost acolo să-l blocheze și a făcut-o fără greșeală, chiar dacă el nu a convins la FCSB pe postul de fundaș stânga. În urma acestei prestații, care a umplut internetul de glume despre duelul dintre cei doi, Gigi Becali i-a stabilit deja prețul africanului

„Nu m-am uitat la meci aseară. A jucat fundaș stânga și nu a trecut Yamal de el? Bravo lui, mă bucur. El are clauză de reziliere de 5.000.000 de euro. Să dea cineva pe el atât și imediat îl dau”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport. Dacă Joao Paulo va continua să aibă prestații bune și cineva chiar își va dori să achite această clauză, atunci el ar pleca de la FCSB pentru o sumă mai mare decât cea pe care a plecat căpitanul Darius Olaru, și anume 3 milioane de euro.

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Cifrele lui Joao Paulo în Spania – Capul Verde

Lui Joao Paulo îi era aproape imposibil să aibă realizări ofensive în fața naționalei Spaniei, mai ales că el a fost folosit pe postul de fundaș stânga, însă și-a îndeplinit perfect atribuțiile defensive. El a câștigat două dueluri la sol, a obținut un fault, a realizat două intercepții ale balonului, a câștigat două dueluri aeriene și a degajat de două ori direct în afara suprafeței de joc.

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Toate aceste reușite au făcut ca în cele 20 de minute în care s-a confruntat cu Lamine Yamal, puștiul minune să nu-și poată pune jocul în practică. Într-adevăr, starul Barcelonei vine și după o accidentare, însă diferența dintre cei doi în ceea ce privește cota de piață este uluitoare. Dacă Joao Paulo valorează doar 900.000 de euro, spaniolul are o cotă de peste 200 de ori mai mare, valorând 200.000.000 de euro.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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