Gigi Becali i-a găsit înlocuitor lui Florinel Coman la FCSB: „El ne va califica în Champions League. Are clauză de 10 milioane de euro”

Gigi Becali a dezvăluit ce clauză de reziliere i-a fixat lui Marius Ștefănescu. Patronul FCSB are încredere că îl va duce în grupele UEFA Champions League.

Gigi Becali, clauză de reziliere impresionantă pentru Marius Ștefănescu: „E mai eficient decât Coman”

Marius Ștefănescu a semnat pe 5 ani cu FCSB. . Gigi Becali e convins că extrema dreaptă va fi înlocuitorul perfect pentru

ADVERTISEMENT

„L-am luat pe Ștefănescu, care nu e mai talentat, dar e mai eficient decât Coman. Ștefănescu ne va califica în Champions League.



Spuneau unii domne, cu cine concurează? Nu concurează, mă, cu nimeni. Ștefănescu va fi titular de drept nu va concura cu nimeni. (n.r. – O să ajungă și la echipa națională de la FCSB) Păi îl ia imediat acum.

ADVERTISEMENT

I-am pus 10.000.000 de euro. O să plătească clauza. 10.000.000 i-am pus clauza de reziliere. După un an de zile o să o plătească și pentru ăsta”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK LA EURO.

Marius Ștefănescu e internațional român, dar nu a prins lotul pentru EURO 2024. Fotbalistul pentru care Becali a plătit 1.310.000 de euro a bifat 2 selecții la prima reprezentativă.

ADVERTISEMENT

„Cum să nu țin eu cu echipa națională?”

Patronul campioanei României a dezvăluit cum a trăit victoria de poveste a „tricolorilor” de la EURO 2024. Gigi Becali intenționa să nu se uite la meciul cu Ucraina, dar titularizarea lui Florinel Coman l-a convins. Golgheterul SuperLigii, cu 18 reușite, a jucat 62 de minute în România – Ucraina 3-0.

„Eu am zis că nu mă uit. Ca să îl determin pe Edi să bage și pe unul de-al meu. Dar mă uitam eu. Și am zis Niță e al meu, Stanciu e al meu, Man e al meu. Ianis, până la urmă e a lui Hagi, nașul meu, prietenul meu. Tot al meu cum ar veni.

ADVERTISEMENT

Cum să nu țin eu cu echipa națională dacă ăștia erau ai mei? Doi jucători pe care am luat 20.000.000 de euro în teren, Stanciu și Man. 20 de milioane am luat. În cap! Nu au luat cluburile 20.000.000 în toată viața lor, eu am luat numai pe doi”, a adăugat patronul campioanei României.

Gigi Becali A ANUNTAT CLAUZA ULUITOARE DE TRANSFER pentru Marius Stefanescu