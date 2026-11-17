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Gigi Becali (68 de ani) caută soluții pentru a întări lotul FCSB-ului, după ce s-a declarat nemulțumit de mai mulți fotbaliști, printre care și Aymen Boutoutaou (28 de ani). Patronul fostei campioane ar putea avea deja pe masă o variantă pentru înlocuirea algerianului, după ce impresarul Bogdan Apostu i-a prezentat un mijlocaș ofensiv, cu peste 10 goluri și 12 assisturi în acest sezon.

Gigi Becali, aproape de o nouă lovitură pe piața transferurilor! Cine i-ar putea lua locul lui Boutoutaou la FCSB

Gigi Becali a început revoluția la FCSB. Latifundiarul din Pipera a pus pe liber mai mulți oameni din staff-ul tehnic și administrativ, După plecarea președintelui C.A., Becali a început reorganizarea activității de scouting de la FCSB. , iar Bogdan Apostu ar urma să colaboreze punctual cu formația roș-albastră.

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FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că La discuție au participat și Bogdan Costicea și Ionuț Luțu. Ulterior, agentul FIFA a oferit noi detalii despre unul dintre jucătorii pe care i-a prezentat patronului de la FCSB.

„Am stabilit că putem colabora punctual. Asta era meseria mea și nu pot s-o schimb. Noi am discutat de o zonă de transferuri, mi-am spus părerea, dânsul pe a lui. Eu pot să-i ofer câțiva jucători, unul dintre ei e fabulos, un mijlocaș ofensiv cum România nu are. E mai puțin important cum putem colabora. E număr 10, îi place să joace și în stânga. Are peste 10 goluri și 12 assisturi în acest sezon într-un campionat cel puțin la fel de puternic precum al României. Nu știu dacă mai e vreun jucător așa în Europa. Orice echipă de nivel bun l-ar dori.

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Întâmplarea face ca el să aibă o clauză de reziliere stabilită de acum doi ani. El a explodat acum un an și jumătate. Există în acest moment interes din mai multe locuri. Eu am o relație apropiată cu agentul lui. Are 25 de ani. E și jucător de echipă națională. Așteptăm ca domnul Becali să se hotărască și să ia decizia. Szukala și Rusescu nu cred că au apucat să-l vadă. Un club de talia FCSB-ului are nevoie de un departament de scouting, iar domnul Becali trebuie să controleze la milimetru, așa cum a menționat și el”, a declarat Bogdan Apostu, potrivit

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Cine e Ammar Ramadan, posibilul înlocuitor al lui Boutoutaou

Fotbalistul propus lui Gigi Becali de către Bogdan Apostu este Ammar Ramadan. Mijlocașul ofensiv este internațional sirian și evoluează la DAC Dunajská Streda, formație din prima ligă a Slovaciei. În vârstă de 25 de ani și cu o înălțime de 1,74 metri, Ramadan are experiență și la nivel internațional, bifând până în prezent 20 de apariții în tricoul primei reprezentative a Siriei.

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Ammar Ramadan evoluează cu numărul 10 la Dunajská Streda, însă postul său de bază este cel de extremă stânga. Internaționalul sirian poate fi folosit și în spatele vârfului, o poziție pe care Gigi Becali intenționează să o consolideze la iarnă. Ramadan impresionează prin cifrele înregistrate în actuala stagiune. Fotbalistul de 25 de ani a reușit să înscrie 12 goluri în toate competițiile pentru gruparea slovacă, contribuind și cu 9 pase decisive.

Potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, cota de piață a internaționalului sirian se ridică la aproximativ 3 milioane de euro. Ramadan mai are contract cu DAC Dunajská Streda până în vara anului 2028, aspect care ar putea îngreuna un eventual transfer la FCSB.

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Gigi Becali vrea să scape de Boutoutaou! Cât a costat transferul algerianului

Posibila aducere a unui nou „decar” vine într-un moment complicat pentru Aymen Boutoutaou, care a fost transferat de FCSB în vara lui 2026, de la Sochaux, pentru 1,3 milioane de euro , scor 2-1, cu Chindia, nu l-a convins încă pe latifundiarul din Pipera.

Gigi Becali a dezvăluit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, că întreaga investiție în Boutoutaou, incluzând transferul, . Nemulțumit de randamentul algerianului, Becali a luat în calcul inclusiv vânzarea sa în perioada de mercato din iarnă, pentru doar 500.000 de euro, asumându-și astfel o pierdere financiară importantă.

Totuși, patronul FCSB-ului a precizat recent că nu a renunțat definitiv la Aymen Boutoutaou și că acesta va mai primi oportunități să demonstreze că merită să rămână sub comanda lui Laurențiu Reghecampf.