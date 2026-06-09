Sport

Gigi Becali i-a găsit rapid loc la FCSB lui Anderson Ceara! Titularul care are postul amenințat

FCSB s-a înțeles cu Anderson Ceara, iar Gigi Becali a dezvăluit unde are de gând să-l joace pe fostul jucător de la Csikszereda. Ce titular are postul amenințat
Ciprian Păvăleanu
09.06.2026 | 21:33
Gigi Becali ia gasit rapid loc la FCSB lui Anderson Ceara Titularul care are postul amenintat
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Gigi Becali i-a găsit loc lui Anderson Ceara în formula de start. Foto: Colaj FANATIK
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Anderson Ceara (27 de ani) a fost unul dintre cei mai interesanți jucători din sezonul proaspăt încheiat. FCSB a dus lipsă în ultimul timp de un fotbalist atât de tehnic, care să câștige foarte multe dueluri unu contra unu, iar Gigi Becali are încredere mare că brazilianul va fi de mare ajutor în echipa sa. Omul de afaceri a dezvăluit pe ce poziție va juca Ceara.

Anderson Ceara, concurență pentru David Miculescu la FCSB

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că FCSB s-a înțeles cu Anderson Ceara, deși negocierile păreau deja încheiate, iar Gigi Becali a oferit detalii importante despre transferul celui mai bun jucător al ciucanilor din sezonul recent încheiat. Brazilianul se află la vârsta maturității fotbalistice și ar putea fi o surpriză plăcută în tricoul roș-albastru, mai ales că echipa lui Gigi Becali ducea lipsă de un jucător de un astfel de profil.

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Latifundiarul din Pipera a informat că poziția pe care el va juca va fi cea de bandă dreaptă, acolo unde David Miculescu a fost principalul titular, în lipsa unei concurențe pe măsură. Becali a anunțat că el va fi dublura lui David Miculescu, însă dacă va avea evoluții bune, locul în echipă al atacantului adus de la UTA pentru 1,7 milioane de euro ar putea fi pus în pericol:

„Ceara o să joace probabil banda dreaptă, de-aia l-am luat. Noi nu aveam în partea dreaptă. (n.r. Miculescu?) Noi nu avem dublură în banda dreaptă, nu aveam. Dacă nu era Miculescu, nu aveam cu cine să jucăm. (n.r. Toma) Toma, da, dar eu vorbeam de altceva, de cupele europene”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

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După ce a obținut o calificare nesperată în cupele europene, Gigi Becali și-a propus să construiască o echipă competitivă pentru noul sezon. El dorește să evite repetarea unui sezon dezastruos precum cel recent încheiat, în care FCSB a jucat în play-out și a încheiat sezonul pe locul 8, însă formatul din SuperLiga României i-a permis să joace două baraje și să obțină calificarea în UEFA Conference League.

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Astfel, patronul lui FCSB a anunțat că va face cel puțin 5-6 transferuri în această perioadă, iar Anderson Ceara este primul dintre ele. Roș-albaștrii s-au înțeles și cu un fundaș dreapta din Franța, iar în continuare sunt în căutarea unui atacant, care să îi facă concurență lui Daniel Bîrligea, dar și a unui mijlocaș, în cazul în care Darius Olaru va părăsi echipa. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că mijlocașul roș-albaștrilor este dorit de o echipă de Champions League.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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