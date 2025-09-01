Gigi Becali i-a găsit rolul lui Chiricheș la FCSB! Ce post va ocupa în cadrul clubului. Exclusiv

Gigi Becali (66 de ani) s-a mișcat rapid și i-a găsit un nou rol la FCSB lui Vlad Chiricheș (35 de ani). Latifundiarul din Pipera i-a pregătit un post în conducerea clubului, după ce a anunțat că

Gigi Becali i-a găsit lui Chiricheș un post în conducerea de la FCSB

, Vlad Chiricheș nu mai are viață la FCSB. Cel puțin ca jucător. FANATIK a aflat în exclusivitate că Gigi Becali i-a propus mijlocașului în vârstă de 35 de ani să ocupe funcția de team-manager al roș-albaștrilor. În acest moment, la FCSB, acest rol este îndeplinit de Marius Ianuli.

Din informațiile FANATIK, Marius Ianuli va rămâne în club, chiar dacă Vlad Chiricheș va accepta propunrea lui Gigi Becali, și se va ocupa, la fel ca până acum, de toate problemele administrative ale roș-albaștrilor.

Deși mai are contract până în vara lui 2026, șansele ca Vlad Chiricheș să mai joace în acest sezon sunt infime, astfel că ar putea prelua funcția de team-manager. În acest sezon, fostul căpitan al naționalei României a jucat în 12 partide pentru FCSB, în toate competițiile, fără să marcheze vreun gol sau să reușească vreun assist. El va împlini vârsta de 36 de ani pe 14 noiembrie 2025.

„Numai are rost să rămână în lot”

a fost evoluția lui Chiricheș din CFR Cluj – FCSB 2-2. Veteranul campioanei a greșit la golul din care Damian Djokovic a deschis scorul pentru gazde și a fost schimbat după doar o jumătate de oră de joc.

„Nu este lipsă de respect. Respectul este că la 35 ani i-am prelungit contractul. El rămâne în club oricând, oricum. Asta nu înseamnă că echipa trebuie să piardă ca să respecți un jucător. Nu greșeala l-a schimbat pe el, nu e vorba de greșeală. E vorba că nu mai juca nimic la mijlocul terenului. Probabil că atât a putut. Îl ținem în club, asta e, respectul nostru pentru Chiricheș.

Nu trebuie să joace Chiricheș și să piardă echipa. Dacă nu avea evoluții foarte bune, nu avea contractul prelungit. De ce să-l deranjeze? Omul a fost civilizat, a bătut palma, nu s-a enervat. Normal că nu-i convine și chiar dacă ar fi supărat. Nu mă deranjează că un jucător e supărat dacă e schimbat.

Nu trebuie să piardă echipa din cauza unui jucător, că nu mai poate să joace. Am văzut despre ce e vorba. Îi propun să rămână în club. Gata, numai. Numai are rost să rămână în lot. Nu și-a semnat sentința, dar noi avem nevoie de jucători, că avem multe planuri”, a declarat Gigi Becali la .

