Gigi Becali i-a închis telefonul în direct lui Radu Naum. Întrebarea care l-a făcut pe patronul FCSB să spună: “Hai, la revedere!”

Gigi Becali a încheiat brusc dialogul cu moderatorul Radu Naum de la Digisport. Care a fost întrebarea care l-a făcut pe patronul FCSB să închidă brusc telefonul.
Marian Popovici
18.10.2025 | 23:32
FCSB a pierdut cu 1-2 meciul cu Metaloglobus, o nouă înfrângere şoc pentru campioana României. Deşi au condus cu 0-1, roş-albaştrii au fost întorşi şi nu au avut reacţie în faţa nou-promovatei, care obţine prima victorie din istorie în SuperLiga.

Patronul FCSB a intrat în direct la Digisport după meci în care a vorbit despre primele de calificare în Europa League, pe care le-a virat jucătorilor în această săptămână, dar şi despre fotbaliştii care l-au dezamăgit.

Moderatorul Radu Naum l-a întrebat la finalul dialogului pe Gigi Becali dacă o să îi lase pe antrenori să decidă tot la FCSB de acum încolo: „Vă gândiţi în acest moment să lăsaţi puterea celor de la echipă?”.

A fost întrebarea care l-a făcut pe patron să închidă telefonul: „Hai, că vă arde de glume! La revedere”, a spus Gigi Becali la Digisport. Ba mai mult, înaintea să închidă, patronul roş-albaştrilor a spus că nu se gândeşte să îi schimbe pe Charlambous şi Pintilii.

Patronul FCSB a făcut calculele de play-off! Cine iese din top 6

Patronul celor de la FCSB a făcut calculele de play-off, spunând că trebuie să iasă două formaţii din top 6 şi este sigur că în această luptă va intra şi CFR Cluj, echipă aflată la egalitate de puncte cu roş-albaştri:

„Consider că n-am echipă de fotbal. Aşa trebuie să consider, că altfel… Chiar e o problemă play-off-ul. Trebuie să cadă două de acolo. Slobozia cade sigur, poate şi FC Argeş. Dar poţi să iei locul CFR-ului?

La titlu fac şi eu ca Rotaru: să nu retrogradăm, să luăm play-off-ul şi apoi să luăm titlul. Echipa nu joacă nimic şi n-ai curaj. Ăsta nu e joc, e ţurcă, nu fotbal. Nu se mişcă nimeni pe teren”, a spus patronul FCSB.

Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
