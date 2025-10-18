Gigi Becali i-a închis telefonul în direct lui Radu Naum. Întrebarea care l-a făcut pe patronul FCSB să spună: “Hai, la revedere!”

FCSB a pierdut cu 1-2 meciul cu Metaloglobus, o nouă înfrângere şoc pentru campioana României. Deşi au condus cu 0-1, roş-albaştrii au fost întorşi şi nu au avut reacţie în faţa nou-promovatei, care obţine prima victorie din istorie în SuperLiga.

Gigi Becali i-a închis telefonul lui Radu Naum! Întrebarea care a încheiat brusc dialogul de la TV

Patronul FCSB a intrat în direct la Digisport după meci în care a vorbit despre primele de calificare în Europa League, pe care le-a virat jucătorilor în această săptămână, dar şi .

Moderatorul Radu Naum l-a întrebat la finalul dialogului pe Gigi Becali dacă o să îi lase pe antrenori să decidă tot la FCSB de acum încolo: „Vă gândiţi în acest moment să lăsaţi puterea celor de la echipă?”.

A fost întrebarea care l-a făcut pe patron să închidă telefonul: „Hai, că vă arde de glume! La revedere”, a spus Gigi Becali la Digisport. Ba mai mult, înaintea să închidă, patronul roş-albaştrilor a spus că .

Patronul FCSB a făcut calculele de play-off! Cine iese din top 6

Patronul celor de la FCSB a făcut calculele de play-off, spunând că trebuie să iasă două formaţii din top 6 şi este sigur că în această luptă va intra şi CFR Cluj, echipă aflată la egalitate de puncte cu roş-albaştri:

„Consider că n-am echipă de fotbal. Aşa trebuie să consider, că altfel… Chiar e o problemă play-off-ul. Trebuie să cadă două de acolo. Slobozia cade sigur, poate şi FC Argeş. Dar poţi să iei locul CFR-ului?

La titlu fac şi eu ca Rotaru: să nu retrogradăm, să luăm play-off-ul şi apoi să luăm titlul. Echipa nu joacă nimic şi n-ai curaj. Ăsta nu e joc, e ţurcă, nu fotbal. Nu se mişcă nimeni pe teren”, a spus patronul FCSB.