Gigi Becali i-a luat apărarea lui Istvan Kovacs după prestația de coșmar din FCSB – U Craiova 1-0: „De-aia e VAR, nu?”

. Meciul a fost arbitrat de Istvan Kovacs, Gigi Becali a intrat în direct și a spus totul despre „centralul” din Carei.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a făcut scut în jurul lui Istvan Kovacs după FCSB – U Craiova 1-0. „Greșeală e dacă te duci la VAR și nu revii!”

FCSB a luat 3 puncte uriașe acasă cu Universitatea Craiova și speră tot mai mult să prindă play-off-ul. Bucureștenii au câștigat meciul cu U Craiova grație reușitei lui Florin Tănase, care a transformat cu succes prima lovitură de pedeapsă pe care a executat-o în acest meci în minutul 39.

Gigi Becali a vorbit și despre arbitraj. Latifundiarul din Pipera consideră că deciziile luate de Istvan Kovacs au fost corecte, mai ales că a ales de fiecare dată să consulte monitorul VAR.

ADVERTISEMENT

„Hai să spun de ce. Primul, l-a anulat, nu se vede bine. Omul nu a văzut, Bîrligea a dat cu piciorul în talpa lui. Care e treaba? De aia e VAR, nu? Păi de ce să nu aibă nevoie? La al doilea nu văzuse nimeni, că ăla o lovește cu mâna și o deviază.

Nici eu nu am văzut, doar la reluări. Nu erau faze clare. Era mascat, i-a luat piciorul stâng. Nu îi iau apărarea, dar nu pot să spun. Greșeală e dacă te duci la VAR și nu revii!”, a spus Gigi Becali la

ADVERTISEMENT

Cele 3 episoade cu Istvan Kovacs la monitorul VAR în meciul FCSB – U Craiova 1-0

Istvan Kovacs a fost nevoit să consulte monitorul VAR extrem de devreme în meciul de duminică seară de pe Arena Națională. În minutul 6, „centralul” din Carei a dictat penalty pentru FCSB, judecând contactul dintre Romanchuk și Bîrligea ca fault. El a mers ulterior la margine pentru a revedea faza și a decis în final să acorde minge de arbitru.

ADVERTISEMENT

Tot în prima repriză, în minutul 37 mai exact, Istvan Kovacs a acordat în cele din urmă lovitură de la 11 metri pentru gazde, dar tot după ce a revăzut faza pe monitorul dedicat. Aici a avut de analizat un contact în careu între Screciu și Stoian, unde nu a ezitat să le ofere lovitura de pedeapsă „roș-albaștrilor”.

Ultima fază de acest gen s-a petrecut în minutul 75 al partidei, când Miculescu a ratat o ocazie foarte bună de gol. Șutul fotbalistului de la FCSB a fost deviat însă de Florin Ștefan, cu mâna. Kovacs a văzut la VAR atingerea nepermisă și a arătat punctul cu var.