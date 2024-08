Gigi după înfrângerea suferită de FCSB, scor 2-3 cu Sparta Praga, în manșa a doua din turul 3 preliminar al UEFA Champions League. Nici măcar Elias Charalambous și Mihai Pintilii nu au scăpat de furia finanțatorului. Gigi Becali susține că a greșit echipa de start pentru că a ascultat de sfaturile venite de la antrenorii campioanei României.

Gigi Becali i-a luat la țintă pe Charalambous și Pintilii după eliminarea din UEFA Champions League: „Dacă pierdeam pe mâna mea nu aveam nicio supărare”

Gigi Becali a recunoscut că a greșit echipa de start a FCSB-ului din turul 3 preliminar al UEFA Champions League. Campioana României a făcut o primă repriză de coșmar, fiind condusă cu 0-3 după primele 45 de minute.

FCSB și-a ridicat nivelul de joc în a doua repriză, a marcat de 2 ori, însă nu a fost suficient pentru a trimite meciul în prelungiri și a obține calificarea. Gigi Becali i-a criticat pe Elias Charalambous și Mihai Pintilii. Latifundiarul din Pipera ar fi vrut să joace cu Miculescu în partea stângă și cu Daniel Popa pe postul de atacant.

Totuși, Gigi Becali a aplecat urechea la sfaturile antrenorilor de la FCSB și a început cu Ștefănescu în partea dreaptă și cu Alexandru Băluță în partea stângă. Daniel Popa a rămas doar pe banca de rezerve, în timp ce David Miculescu a fost titular pe postul de atacant

„Asta nu e echipă de Champions League? Puteam să ajungem în grupe, dacă nu erau deciziile arbitrului și nu greșeam echipa. Am greșit echipa pentru că m-am luat după ei. Dacă eu bag bani, ce dacă pierd? Pierd pe mâna mea și n-am nicio supărare.

Acum am o supărare. Eu am văzut argumentele acum. Nu va funcționa nici data viitoare. Cu ei am ajuns până aici și ajung și mai departe cu ei, dar o să fac ce trebuie să fac de-acum încolo, nu mă mai iau după nimeni.

„Trebuia jucat cum am gândit-o eu în meciul din Cehia”

„Am intrat moale. Nu aveam forță, nu puteam să facem presing, nu știu ce tactică au practicat. Nu știu ce le-a spus antrenorul (n.r. Charalambous) sau Pintilii. Radunovic a intrat foarte lejer. Trebuia să joc cu echipa cu care am început în Cehia.

Cum am gândit-o eu în primul meci așa trebuia jucat. Au avut 0-3 cu gol din corner și 11 metri dat cadou de Dawa. Trebuie să studiem și asta. Am intrat mai lejeri. Nu știu ce le-a spus, cum i-a îndrumat să înceapă meciul.

N-am intrat în forță deloc. După cum a început jocul, noi n-am intrat în presing, am stat în așteptare. Noi am jucat altceva la ei”, a declarat Gigi Becali, la .

Gigi Becali, critici pentru Șut și Lixandru: „Nu au fost ei”

Gigi Becali nu a fost mulțumit nici de prestațiile de la mijlocul terenului ale lui Adrian Șut și Mihai Lixandru. Patronul campioanei României este de părere că cei doi mijlocași au avut emoții, din cauza mizei și a presiunii publicului.

„Nici Șut, nici Lixandru nu au fost ei. Nu știu ce s-a întâmplat, n-au fost jucătorii care trebuiau să fie. Cred că miza și publicul a fost. În loc să-i întărească, au avut emoții. Eu așa cred. În loc să jucăm noi mai tare că jucăm cu 30.000, le-a fost frică.

Până la urmă ce presiune a pus Sparta? Au dat un gol din corner și le-a dat Dawa un cadou. Au mai avut încă o fază care a fost o execuție a unui jucător. S-ar putea să fie vina lui Târnovanu acolo.

A fost o execuție prea bună. Am luat un gol copilărește, primul gol. Eu zic că am jucat peste ei în a doua repriză. În prima repriză nu putem să zicem că ne-au dominat clar”, au fost cuvintele lui Gigi Becali.