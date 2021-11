Gigi Becali i-a pecetluit soarta lui Budescu: „Pleacă la vară! Nu-i dau 25.000 de euro pe lună pentru concurs de exterioare”

FCSB nu a reușit să o învingă pe FC Voluntari, în etapa a 15-a din Liga 1, și a înregistrat doar un rezultat de egalitate, 0-0. Gigi Becali s-a arătat extrem de nemulțumit de evoluția lui Constantin Budescu și a avut un discurs dur la adresa mijlocașului revenit în această toamnă la FCSB.

Gigi Becali i-a pecetluit soarta lui Budescu

susține că niciodată FCSB nu s-a mai aflat într-o formă atât de slabă ca cea din prezent. Acesta a vorbit în termeni duri despre Constantin Budescu și a spus că mijlocașul o va părăsi pe FCSB la finalul sezonului.

Gigi Becali s-a declarat deranjat de faptul că Budescu nu ajută echipa și că este interesat doar să aibă „recital de exterioare”.

„Niciodată nu am avut așa echipă slabă ca acum. Nu mai iau nimic. Budescu o să plece la vară, vedem ce salarii mai scădem, bani ce luăm de pe Moruțan, să ne ajungă, să nu mai dau bani de la mine. Dacă așa trebuie să facem, vine, ia salariu, el comandă toate și nu răspunde nimic.

Ce să prelungesc, să dau 25.000 pe lună ca să ce? Nu e vorba de el, ci la modul general. Văd ce mai scădem, mă refer la cheltuieli, nu la el.

Ce să fac cu el? Dacă facem concurs de exterioare, îl iau primul și îi dau 100.000 pe lună. El nu vrea să facă fotbal, vrea recital de exterioare, ca să ce? Să te laude comentatorii la televizor: «Vai, ce exterior!». Ce exterior?”, a declarat Gigi Becali, la .

Constantin Budescu (32 de ani) a fost readus la FCSB, în această toamnă, liber de contract, de la FC Damac. Acesta mai are contract până în 2023 cu formația finanțată de Gigi Becali.

Edi Iordănescu a acuzat problemele fizice și arbitrajul după FC Voluntari – FCSB

Deși Gigi Becali s-a arătat deranjat de jocul echipei, a acuzat faptul că jucătorii săi resimt, din punct de vedere fizic, perioada cumplită prin care a trecut clubul roș-albastru, din cauza infecțiilor cu noul coronavirus.

Totodată, a acuzat faptul că FCSB a fost privată de un penalty, în urma unui duel pentru minge între Constantin Budescu și Cristian Costin, în careul gazdelor.

„Ne așteptam la un meci foarte greu, pentru că am urmărit foarte atent Voluntariul. Ne așteptam să suferim un pic. Prima repriză a fost una în care am încercat, dar, din păcate, nu am găsit soluțiile corecte.

Repriza a doua a fost mai echilibrată. Mi-aș fi dorit să fie un pic mai multe ocazii. Dar nu este ușor, venim după o perioadă grea. N-am reușit să avem prospețimea necesară care să ne ajute să ducem jocul până la final.

N-am mai avut putere. Avem două săptămâni de pauză și încercăm să ne regenerăm. Eu n-am niciun dubiu, a fost penalty clar. Din punctul meu de vedere, astăzi, cu acel penalty, ar fi fost alt joc.

Un arbitru bun, dar, din păcate, nu știu dacă a fost foarte inspirat în acest meci. Trebuie să învățăm să trăim cu presiunea și să o folosim în avantajul nostru”, a spus Edi Iordănescu, la finalul meciului cu FC Voluntari.