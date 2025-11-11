Gigi Becali i-a promis lui Louis Munteanu că va ajunge la Liverpool dacă vine la FCSB: „E disperat după bani”. Îi punea și șofer la dispoziție! Exclusiv

ADVERTISEMENT

Gigi Becali (67 de ani) a făcut dezvăluiri incredibile despre Louis Munteanu. Latifundiarul din Pipera era dispus să plătească o avere pentru a îl cumpăra de la CFR Cluj. Becali pregătise absolut totul, doar că s-a lovit de refuzul atacantului.

Gigi Becali i-a promis lui Louis Munteanu că îl va transfera de la FCSB la Liverpool

Telenovela transferului lui Louis Munteanu de la CFR Cluj la FCSB continuă. Gigi Becali a dezvăluit că era dispus de orice sacrificiu pentru a cumpăra „perla” de la Neluțu Varga. Latifundiarul din Pipera susține că atacantul în vârstă de 23 de ani are probleme de comportament, .

„L-am întrebat: ‘Ce echipă îți place ție?’. A zis: ‘Eu cel mai mult iubesc Liverpool’. ‘Fii atent, într-un an și jumătate îți garantez că ești la Liverpool. Dacă faci ce îți spun eu’. ‘Ce nea Gigi?’ ‘O să ai om cu tine, care o să aibă grijă de tine. Meme va fi ca un al doilea tată pentru tine’. I-am zis lui Meme. ‘Băi, Mihai, îl iau, dar tu îl știi p-ăsta’. Meme îl știa mai bine. Meme mi le-a zis. ‘Bă, toate alea, trebuie să dispară din viața lui. Că vreau să ajungă mare!’

‘Dacă tu asculți ce spun eu, vei ajunge mare!’ Trebuia să îl lase să aibă om lângă el. Îi puneam șofer, mă. Să îl ducă șoferul. Să îl controlez tot timpul, milimetru cu milimetru. Că altfel nu o scoți la capăt cu ăsta. Cum l-ai scăpat… Nu pot să spun, le știți voi.

Băiat deștept e, că l-am controlat. Dar e lacom, e disperat de bani. Nu am văzut așa disperat”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali voia să plătească 4.500.000 de euro pentru transferul lui Louis Munteanu

Transferul lui Louis Munteanu la FCSB a picat din cauza pretențiilor salariale ale atacantului de la CFR Cluj.

„Bîrligea va ajunge mare. Nu e chiar tinerel, dar va ajunge mare. E luptător, muncește. S-a bătut cu câte 3-4 și tot a dat la poartă. Am cumpărat tot la el, numai 10% ce e peste 10 milioane. Măcar să-l dau eu cu 20 de milioane și să le dau lor unul.

Louis, e greu să te îndrepți la 23 de ani. Nu e o vârstă că patimile intră în deprindere. Dar nu scapă de ele dacă nu îl ia cineva în primire, să-l modeleze, să scape de patimile alea. Că are el două grele. Atunci la revedere cu el. Dar dacă cineva îl ia, că eu așa îl luam și îl curățam, așa ajungea mare.

Tu crezi că Neluțu îl dădea? Avea omul nevoie de bani. Îi dădeam toți banii pe loc (n.r. 4.500.000 de euro). Avea omul nevoie. Mi-a zis ‘Vreau să se facă repede că am nevoie’. I-am zis că îi dau pe loc”, a adăugat latifundiarul din Pipera.

Varianta lui Louis Munteanu despre transferul la FCSB

Louis Munteanu a vorbit în premieră despre „telenovela” transferului la FCSB după victoria celor de la CFR Cluj, scor 1-0 cu Unirea Slobozia în SuperLiga. Atacantul nu s-a abținut și a venit cu replica pentru patronul roș-albaștrilor.

„Sunt bine, îmi văd de treaba mea acum. Ce s-a întâmplat? (n.r .cu negocierile cu Gigi Becali) Nimic, ce să se întâmple? Când o să vină iarna o să aflați. Nu sunt aici să vorbesc despre oferte. Mai este o lună și o să aflați ce se întâmplă.

Cu ce am fost obraznic eu? Trebuia să mă duc pe condițiile lui? Vă dați seama că am cerut ce merit și dacă nu a vrut să-mi ofere, asta a fost”, a declarat Louis Munteanu.