Gigi Becali i-a propus în direct lui Gigi Nețoiu un transfer pe axa FCSB – Voluntari: „Să îl ia pe el”

Gigi Becali i-a pus pe liber pe Luis Phelipe și Ionuț Panțîru, iar William Baeten . Patronul FCSB l-a propus pe belgian la Voluntari.

Gigi Becali îi mai propune un jucător lui Gigi Nețoiu la Voluntari

Jurnalistul Cristi Coste l-a întrebat direct pe patronul FCSB: „O să mai plece jucători?”. Gigi Becali a replicat: „Unde să plece?”. Moderatorul emisiunii și-a continuat ideea: „Spunea Mitică Dragomir că Nețoiu vă mai vrea un jucător. Îl vrea împrumut pe Pantea”.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali ar vrea însă să îi dea un alt jucător: „Îl vrea Nețoiu? Foarte bine că l-a luat pe Panțîru. E jucător bun. Să-l ia pe Baeten. Mai are până în vară”. Ziaristul a concluzionat: „El a rămas singurul de care vreți să scapați și nu a plecat”.

Gigi Becali e gata să îi rezilieze contractul lui William Baeten. Alexandru Pantea, pe lista neagră și el

FANATIK a dezvăluit că William Baeten este foarte aproape să își încheie contractul cu FCSB, așa că mijlocașul belgian ar putea semna cu orice echipă din postura de jucător liber.

ADVERTISEMENT

Alexandru Pantea a fost unul dintre cei mai criticați jucători de către Gigi Becali. Fundașul dreapta în vârstă de 21 de ani a avut și o accidentare gravă și abia a revenit la antrenamente. În acest sezon a evoluat în doar 8 partide.

: „L-am băgat pe Pantea ca să avem un sub 21. Și Pantea nu e ăla care era și de la el au plecat toate. A fost driblat foarte ușor, i-a dat mingea printre picioare. Asta este treaba.

ADVERTISEMENT

Îmi reproșez doar schimbarea lui Pantea. Dacă nu era el, nu mai era niciun fel de problemă. Câștigam meciul dacă nu era el”, spunea Gigi Becali după partida cu Universitatea Craiova încheiat la egalitate, scor 1-1.

Patronul FCSB a găsit și explicația pentru căderea lui Pantea

Gigi Becali : „Nu știu ce și cu el. Păi de ce nu mai joacă nimic? O oră și un sfert. Imediat m-a dus gândul. Am întrebat după meci ce se întâmplă. L-am întrebat pe Mihai (n.r. – Mihai Stoica) cât face antrenament și mi-a zis o oră și un sfert.

ADVERTISEMENT

‘Cum adică o oră și un sfert? Păi tu nu ai ceas?’, i-am spus lui Meme. Să vezi acum după ce am intervenit eu ce se va întâmpla: repetiția, repetiția. Dacă nu face repetiții nu are antrenament, nu a mai urcat prea mult. Nu e antrenat, nu are condiție fizică. Nu poți să-l scoți că nu ai pe cine să bagi sub 21”.

Gigi Becali vrea să îi mai dea un jucător lui Gigi Nețoiu