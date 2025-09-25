Gigi Becali i-a pus deja gând rău lui Young Boys: „Facem și noi 6 puncte”

Omul de afaceri a transmis pentru început că David Miculescu, marcatorul singurului gol al meciului din Olanda, va fi folosit constant, cel mai probabil ca titular, în această campanie din Europa League. Iar ulterior a spus că FCSB va ajunge la 6 puncte în clasamentul acestei grupe unice chiar după primele două jocuri disputate.
În mod evident, acest lucru înseamnă că formația antrenată de Elias Charalambous ar urma să câștige și meciul din etapa a doua de pe teren propriu contra lui Young Boys Berna, după cum s-a notat deja anterior.
„Da, în Europa va juca el (n.r. Miculescu) Young Boys Berna, facem și noi 6 puncte, ce să facem? Trebuie să luăm meci cu meci, cel mai important cu Galați. Cisotti a alergat mult, Olaru a alergat mult, dar nu a avut realizări. Nu pot să zic un jucător.
(n.r. Tănase și Bîrligea titulari cu Oțelul) Da, da. O să vedem dacă sunt odihniți. O să intre Pantea, probabil și Radunovic. E refăcut, el așa zice, că poate. Singurul transfer, dacă liniștești suporterii, în rest nu ai cum să transferi. Trebuie să câștigăm neapărat în campionat.
Fotbalul e ceva… Îi bați p-ăștia și te bate Argeșul sau Botoșani. Nu mai știu, sunt lucruri pe care nu pot să le pricep”, a spus Gigi Becali după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1 în direct la Digi Sport.