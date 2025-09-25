Sport

Gigi Becali i-a pus deja gând rău lui Young Boys: „Facem și noi 6 puncte”

Gigi Becali, extrem de optimist după Go Ahead Eagles - FCSB 0-1! Patronul campioanei României este convins că echipa lui se va impune și în următorul meci din Europa League, pe teren propriu contra lui Young Boys Berna
Gabriel-Alexandru Ioniță
25.09.2025 | 23:04
Gigi Becali, optimist înainte de FCSB - Young Boys. Foto: colaj Fanatik

Omul de afaceri a transmis pentru început că David Miculescu, marcatorul singurului gol al meciului din Olanda, va fi folosit constant, cel mai probabil ca titular, în această campanie din Europa League. Iar ulterior a spus că FCSB va ajunge la 6 puncte în clasamentul acestei grupe unice chiar după primele două jocuri disputate.

Gigi Becali, verdict ferm înainte de FCSB – Young Boys Berna din Europa League: „Facem și noi 6 puncte, ce să facem?”

În mod evident, acest lucru înseamnă că formația antrenată de Elias Charalambous ar urma să câștige și meciul din etapa a doua de pe teren propriu contra lui Young Boys Berna,  după cum s-a notat deja anterior.

„Da, în Europa va juca el (n.r. Miculescu) Young Boys Berna, facem și noi 6 puncte, ce să facem? Trebuie să luăm meci cu meci, cel mai important cu Galați. Cisotti a alergat mult, Olaru a alergat mult, dar nu a avut realizări. Nu pot să zic un jucător.

(n.r. Tănase și Bîrligea titulari cu Oțelul) Da, da. O să vedem dacă sunt odihniți. O să intre Pantea, probabil și Radunovic. E refăcut, el așa zice, că poate. Singurul transfer, dacă liniștești suporterii, în rest nu ai cum să transferi. Trebuie să câștigăm neapărat în campionat.

Fotbalul e ceva… Îi bați p-ăștia și te bate Argeșul sau Botoșani. Nu mai știu, sunt lucruri pe care nu pot să le pricep”, a spus Gigi Becali după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1 în direct la Digi Sport.

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
