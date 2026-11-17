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Deși are doar 19 ani, Ricardo Pădurariu este deja om de bază la FCSB. Evoluțiile sale l-au impresionat atât de tare pe Gigi Becali, astfel încât patronul roș-albaștrilor i-a fixat fundașului stânga o clauză de reziliere uriașă: 50.000.000 de euro! Cu toate acestea, tânărul internațional român nu pare preocupat de suma trecută în contract.

Cum a reacționat Ricardo Pădurariu după ce Gigi Becali i-a pus o clauză de 50 de milioane de euro

Revenit la FCSB după împrumutul la Corvinul Hunedoara, Ricardo Pădurariu a profitat de șansele primite și s-a impus rapid în primul „11” al formației pregătite în prezent de Laurențiu Reghecampf.

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Fotbalistul în vârstă de 19 ani a bifat 14 apariții în primele 15 etape din SuperLiga, toate din postura de titular, și a reușit să ofere o pasă decisivă. Mai mult, cu 1210 minute disputate, este cel mai utilizat jucător al roș-albaștrilor în campionat.

În luna septembrie, Gigi Becali dezvăluia că tânărul fundaș are . Latifundiarul din Pipera este convins că „Ricci” poate ajunge la un club important din străinătate. Întrebat despre decizia patronului, internaționalul U20 a fost rezervat și a explicat că preferă să se concentreze asupra evoluțiilor sale, nu asupra sumelor vehiculate.

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„Am muncit foarte mult înainte să ajung o piesă de bază. (n.r. – A crescut încrederea în tine?) Da, a crescut și încrederea, se vede și în joc și sper să mai am câteva lucruri de îmbunătățit, să mai repet. (n.r. – Ce simți că mai ai de îmbunătățit?) Păi, tactic, cred. În apărare, să stau cât mai bine în apărare și cam atât. În apărare.

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(n.r. – Gigi Becali te-a apreciat în mai multe rânduri. Cât de mult contează aprecierile lui pentru tine?) Da, contează pentru că îmi dă și mie o anumită încredere și s-a văzut pe teren. (n.r. – Cum ai reacționat când ai aflat că ai o clauză de reziliere de 50 de milioane de euro?) Sincer, nu bag în seamă clauzele și tot ce vorbește de bani și de numele meu. Încerc să-mi fac treaba cât mai bine pe teren și să se vadă pe teren”, a declarat Ricardo Pădurariu, potrivit

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Pădurariu visează să joace la FC Barcelona

Tânărul fundaș stânga a discutat și despre . „Nu-mi cere neapărat să fac ceva pe teren, îmi spune să joc cum știu eu și să am încredere în mine. Și asta e foarte important și mă ajută foarte mult”, a spus Ricardo Pădurariu.

În ceea ce privește viitorul, noua „perlă” a lui Gigi Becali visează să ajungă la una dintre cele mai puternice echipe din lume. Campionatul său preferat este La Liga, iar FC Barcelona reprezintă clubul pe care îl susține. „Sezonul ăsta, obiectivul meu este să ofer cât mai multe pase decisive, să-mi ajut echipa și cu goluri, și cu pasă de gol, și să nu luăm gol.

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(n.r. – Care este cel mai mare vis al tău în fotbal?) Cel mai mare vis din fotbal e să ajung la una dintre cele mai bune echipe din lume. (n.r. – Dar cu echipa națională?) Și cu echipa națională să ne calificăm la un Euro. (n.r. – Ai un campionat preferat din lume?) Da, La Liga. (n.r. -De ce?) Că echipa mea favorită e Barcelona și joacă acolo”, a conchis Pădurariu.