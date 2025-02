Gigi Becali i-a răspuns lui Mihai Rotaru care crede că a fost „viciere” la FCSB – Dinamo. „Răutate oltenească. Ce o să mai facă el dacă mă ajung și președintele României?”

dar a fost „iertată” de un penalty după ce Ngezana a comis henț în careu în minutul 34. după meciul de duminică seară, iar Gigi Becali a venit cu răspunsul.

Gigi Becali, replică fabuloasă pentru Mihai Rotaru. Ce i-a transmis în direct

Arbitrajul în fotbalul românesc continuă să iște discuții puternice chiar și în anul 2025. Istvan Kovacs nu dictat penalty pentru Dinamo în meciul cu FCSB, iar cei de la VAR n-au intervenit pentru a revedea faza.

ADVERTISEMENT

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a avut un discurs legat de toți cei care au contestat ceea ce s-a petrecut duminică seară pe Arena Națională. Patronul campioanei a avut un mesaj special pentru Mihai Rotaru după atacul său frontal.

„Oltenii fac din țânțar armăsar tot timpul!”

„Este problema lui oltenească. Oltenii fac din țânțar armăsar tot timpul, așa fac ei. Eu am văzut mai multe reluări și am văzut că nu atinge, nici măcar pipăită.

ADVERTISEMENT

Cum să contești cel mai mare arbitru al României. Acum este altceva, ca valorare era la fel și acum un an, dar acum a ajuns prea mare și nu își mai permite să greșească. E mare arbitru.

„Dacă mă fac președinte? Ce o să pățească el, Rotaru!?”

Am zis că e foarte bine când am aflat că ne arbitrează Kovacs. E prea mare să facă tâmpenii. Să spună și Rotaru, dacă are putere să pună presiune. La toate meciurile am avut câte un 11 metri care nu s-a dat. Să termine cu astea, că îi bat zi de zi.

ADVERTISEMENT

Nu mă mai cert cu nimeni, nu îmi mai trebuie. Mulțumesc Domnului eu. Aduceți echipe să jucăm, că nu mai avem cu nimeni. Dacă mă fac președinte? Ce o să pățească el, Rotaru!?”, a spus Gigi Becali în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

FCSB se pregătește acum de un nou derby. Echipa lui Elias Charalambous va juca duminică, 2 martie, contra rivalei Rapid, într-un meci în care giuleștenii vor fi gazdele de pe Arena Națională.