Gigi Becali i-a schimbat postul lui Dennis Politic pentru derby-ul Rapid – FCSB

FCSB s-a calificat în playoff-ul Europa League, iar programul infernal al campioanei României continuă. Duminică, roș-albaștrii își vor măsura forțele cu Rapidul pe Național Arena, iar Gigi Becali a făcut un anunț neașteptat:

FCSB e în play-off-ul Europa League. Ce urmează pentru campioana României

FCSB a câștigat dubla cu Drita, cu 6-3 la general, și va juca în playoff cu scoțienii de la Aberdeen. Se anunță bătălie mare pentru calificarea în faza principală a Europa League, însă până atunci urmează derby-ul cu Rapid din campionat.

Elias Charalambous va fi din nou nevoit să facă improvizații în primul 11, întrucât s-a acumulat oboseală serioasă după deplasarea din Kosovo. Norocul e că majoritatea jucătorilor și-au revenit după accidentări.

Gigi Becali, anunț neașteptat. Politic va juca atacant cu Rapid!

Gigi Becali a anunțat însă că are în plan să îl folosească pe Dennis Politic pe post de atacant central, întrucât Daniel Bîrligea va fi menajat, iar Alibec are în continuare probleme medicale. Omul de afaceri este dispus să riște puncte pierdute în campionat pentru o calificare în Europa League.

„Acum o să-l băgăm atacant pe Politic. Ce, avem atacant? Pe Bîrligea trebuie să-l odihnim, jucăm în Scoția. În campionat o să joace Politic atacant. (n.r. Sacrificați campionatul?) Ce să facem? Nu avem ce face”, a declarat Gigi Becali la

Jucătorul venit de la Dinamo a înscris un gol frumos în partea secundă a partidei cu Drita și a mai contribuit la câteva faze importante în atac.

Rămâne de văzut dacă Elias Charalambous va respecta planul stabilit de Gigi Becali sau va miza pentru meciul cu Rapid pe alt vârf. În lot mai e și puștiul Alexandru Stoian, care, în puținele minute prinse de când a venit la FCSB, a lăsat o impresie foarte bună.