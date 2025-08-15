Sport

Gigi Becali i-a schimbat postul lui Dennis Politic pentru derby-ul Rapid – FCSB

Gigi Becali i-a inventat un nou post lui Dennis Politic. Unde ar urma să evolueze fostul jucător de la Dinamo în derby-ul cu Rapid.
Alex Bodnariu
15.08.2025 | 10:37
Gigi Becali ia schimbat postul lui Dennis Politic pentru derbyul Rapid FCSB
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali i-a schimbat postul lui Dennis Politic pentru derby-ul Rapid - FCSB

FCSB s-a calificat în playoff-ul Europa League, iar programul infernal al campioanei României continuă. Duminică, roș-albaștrii își vor măsura forțele cu Rapidul pe Național Arena, iar Gigi Becali a făcut un anunț neașteptat: Dennis Politic ar urma să fie utilizat pe un post neobișnuit.

ADVERTISEMENT

FCSB e în play-off-ul Europa League. Ce urmează pentru campioana României

FCSB a câștigat dubla cu Drita, cu 6-3 la general, și va juca în playoff cu scoțienii de la Aberdeen. Se anunță bătălie mare pentru calificarea în faza principală a Europa League, însă până atunci urmează derby-ul cu Rapid din campionat.

Elias Charalambous va fi din nou nevoit să facă improvizații în primul 11, întrucât s-a acumulat oboseală serioasă după deplasarea din Kosovo. Norocul e că majoritatea jucătorilor și-au revenit după accidentări.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, anunț neașteptat. Politic va juca atacant cu Rapid!

Gigi Becali a anunțat însă că are în plan să îl folosească pe Dennis Politic pe post de atacant central, întrucât Daniel Bîrligea va fi menajat, iar Alibec are în continuare probleme medicale. Omul de afaceri este dispus să riște puncte pierdute în campionat pentru o calificare în Europa League.

„Acum o să-l băgăm atacant pe Politic. Ce, avem atacant? Pe Bîrligea trebuie să-l odihnim, jucăm în Scoția. În campionat o să joace Politic atacant. (n.r. Sacrificați campionatul?) Ce să facem? Nu avem ce face”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Avertisment pentru românii care au vizitat Italia: Actele de identitate scanate la recepție,...
Digi24.ro
Avertisment pentru românii care au vizitat Italia: Actele de identitate scanate la recepție, furate de hackeri

Dennis Politic a fost unul dintre remarcații serii la Pristina. Jucătorul venit de la Dinamo a înscris un gol frumos în partea secundă a partidei cu Drita și a mai contribuit la câteva faze importante în atac.

ADVERTISEMENT
Cea mai radioactivă țară din lume a jucat primul său meci din istorie!...
Digisport.ro
Cea mai radioactivă țară din lume a jucat primul său meci din istorie! Cât a fost scorul

Rămâne de văzut dacă Elias Charalambous va respecta planul stabilit de Gigi Becali sau va miza pentru meciul cu Rapid pe alt vârf. În lot mai e și puștiul Alexandru Stoian, care, în puținele minute prinse de când a venit la FCSB, a lăsat o impresie foarte bună.

ADVERTISEMENT
Detinătorul drepturilor tv din SuperLiga demontează varianta atacului cibernetic la Drita – FCSB....
Fanatik
Detinătorul drepturilor tv din SuperLiga demontează varianta atacului cibernetic la Drita – FCSB. De ce ar fi căzut de fapt Voyo + semne mari de întrebare înainte de startul Premier League
Live video Liga 2, etapa 3. Echipele de start la FC Bihor –...
Fanatik
Live video Liga 2, etapa 3. Echipele de start la FC Bihor – CSC Dumbrăvița, primul meci al rundei
Start în La Liga! Real Madrid – Barcelona – Atletico, luptă în trei...
Fanatik
Start în La Liga! Real Madrid – Barcelona – Atletico, luptă în trei pentru titlu în Spania! Tot ce trebuie să știi despre noul sezon, când se joacă derby-urile și cine transmite la TV
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
S-au speriat de Craiova? Cei de la Bașakșehir au trimis o cerere către...
iamsport.ro
S-au speriat de Craiova? Cei de la Bașakșehir au trimis o cerere către Federația din Turcia
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!