Gigi Becali i-a schimbat prețul lui Edjouma după golul din CFR Cluj – FCSB 0-1. „M-a sunat impresarul”. Ce se întâmplă cu Dawa. Video

datorită golului marcat în finalul jocului de Malcom Edjouma și s-a apropiat în clasament la doar 6 puncte de echipa campioană. A doua zi după meci, patronul Gigi Becali a anunțat ce decizie a luat în cazul mijlocașului francez.

Gigi Becali a schimbat prețul lui Malcom Edjouma după victoria FCSB-ului în derby-ul cu CFR Cluj: „Nu mai face 1,4 milioane de euro…”

Malcom Edjouma a fost unul dintre cei mai buni jucători ai FCSB-ului în derby-ul din deplasare cu CFR Cluj. Și nu doar datorită golului marcat în finalul jocului, ci prin prisma a tot ceea ce a arătat pe teren pe parcursul celor 90 de minute.

Mijlocașul defensiv de origine franceză a fost foarte aproape să părăsească pe FCSB în această iarnă. în principal MOL Fehervar, iar patronul Gigi Becali era dispus să-i dea drumul pentru suma de 1,4 milioane de euro. Negocierile s-au împotmolit însă la un moment dat din cauza pretențiilor salariale ale jucătorului.

Acum ar putea fi reluate, dar datele problemei s-au schimbat. Pentru că Gigi Becali a crescut prețul de transfer, încântat de ceea ce a arătat francezul în primele meciuri din 2023. Deși au au fost situații când s-a pripit și l-a schimbat la pauză…

„Edjouma? M-a sunat aseară impresarul… Nu mai face un milion patru sute… Face două milioane. «Păi nu, domnule, că ai zis unu patru sute…» / «Da, dar acum s-au făcut două!”». Pentru că nu-l mai vreau să-l dau”, a declarat Gigi Becali a doua zi după victoria obținută de FCSB contra lui CFR Cluj.

De altfel, nici jucătorul nu este disperat să plece de la FCSB. „Sunt aici acum, nu mă gândesc la transfer. Nu mi-a spus nimic agentul. Eu sunt aici, dacă ceva o să vină mă voi gândi, dar deocamdată mă concentrez la ce am de făcut la FCSB”, în care a marcat golul victoriei.

Gigi Becali nu-l mai impune pe Dawa în primul „11”. „E treaba lui Pintilii ce face!”

Absența fundașului central camerunez Joyskim Dawa, suspendat pentru cartonașul roșu luat în meciul cu Farul, a fost considerată de mulți specialiști drept avantajul de care a beneficiat FCSB în meciul contra campioanei CFR Cluj. care a făcut un cuplu excelent cu Joonas Tamm, iar defensiva „roș-albaștrilor” a dat dovadă de siguranță pentru prima dată după mult timp.

În aceste condiții, sunt șanse foarte mari ca și după efectuarea suspendării Dawa să fie sărit din schemă. și nu ar mai vrea să-l vadă în echipă, după cum FANATIK v-a anunțat în exclusivitate după eșecul cu Farul.

și nu va mai cere ca acesta să fie titular, așa cum o făcuse până acum. A anunțat-o clar după meciul cu CFR Cluj, susținând că doar antrenorul Mihai PIntilii va decide dacă Dawa va mai fi folosit sau nu de acum înainte.

„Cu Dawa, ce vrea Pintilii să facă. E treaba lui asta. Chiar că nu mă bag. Adică să joace cu cine vrea. Nu acolo e problema… Adică avem o problemă, dar jocul nostru nu de Dawa depinde. Trebuie să ne facem noi jocul cum a fost aseară, din prima.

Nu am mai văzut așa vijelie de joc. Pac, pac, pac, pac, pasă din prima, pasă din prima, așa vijelie nu am văzut. Noi nu am jucat niciodată asemenea vijelie. pase dintr-una, nici Barcelona nu juca în așa viteză”, a spus, vizibil încântat, Gigi Becali a doua zi după CFR Cluj – FCSB 0-1.