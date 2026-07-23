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Gigi Becali i-a semnat sentința după FCSB – Auda 2-3: „Nu va mai intra niciodată!”

După Ștefan Târnovanu, Gigi Becali a mai pus la zid un jucător de la FCSB după înfrângerea 2-3 cu Auda! Anunț fără echivoc „Nu-mi mai pun baza în el niciodată!
Gabriel-Alexandru Ioniță
23.07.2026 | 23:16
Gigi Becali ia semnat sentinta dupa FCSB Auda 23 Nu va mai intra niciodata
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Gigi Becali i-a semnat sentința după FCSB - Auda 2-3. Foto: Renato Anghelescu / Fanatik
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Gigi Becali (68 de ani) a mai criticat dur un jucător de la FCSB după înfrângerea din Ghencea cu Auda, scor 2-3, din prima manșă a turului doi preliminar din Conference League. Este vorba despre Dennis Politic (26 de ani), cel vizavi de care finanțatorul clubului s-a arătat dezamăgit și după partida cu FC Argeș din SuperLiga.

Ce a spus Gigi Becali despre Dennis Politic după FCSB – Auda 2-3

Acum, omul de afaceri a spus nici mai mult nici mai puțin decât că nu are de gând să se mai bazeze vreodată de acum înainte pe serviciile fostului fotbalist de la Dinamo. „Toma a intrat foarte prost, acolo în banda dreapta. Nu am avut jucători, că nu-l băgam, îți dai seama. Nici Politic nu a intrat bine deloc. Ce supărare să am? Nu mă așteptam la rezultatul ăsta, dar nu sunt supărat. Trebuie să batem echipa asta și este un gol diferență.

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Dacă trebuie să câștigi un meci cu echipa asta și dacă nu o faci… Lasă-te de fotbal. O să mai vină jucători. Gnahore a cerut el să iasă, o să mai vină jucători. O să vină și Joao Paulo. În Politic nu-mi mai pun baza niciodată!”, a spus Gigi Becali în direct la Prima Sport.

Ce i-a reproșat Gigi Becali lui Ștefan Târnovanu

Anterior, cu aceeași ocazie, Gigi Becali a avut un discurs foarte dur și la adresa lui Ștefan Târnovanu și i-a reproșat portarului două dintre cele trei goluri primite de FCSB în acest meci: „Cu echipa asta trebuie să dăm 4-5 goluri, așa trebuia să le dăm. Nu am fost deloc concentrați. Bine, dar acum nu poți spune, că două goluri sunt ale lui Târnovanu, Bîrligea a mai ratat și el două, trei ocazii. Eu nu îmi fac probleme de calificare, asta e concluzia mea.

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Nu știu ce se întâmplă cu Târnovanu. E problema lui, cariera lui, viața lui. El tot timpul este cu gândul la transfer, dar o să se transfere când o să-i expire contractul. Eu nu l-aș mai băga, dar dacă ei vor… . Nu mă bag la portar. Dar dacă ei mă întreabă ce zic, zic că orice om când greșește trebuie să plătească. Să iei al doilea gol așa în halul ăsta… Trebuie să plătești și să îi dai șansă celuilalt portar. El poate crede că îi dau drumul dacă joacă așa prost”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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